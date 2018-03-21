В центре Москвы частично обрушилось здание
Это произошло на Трубной улице. По словам источника агентства ТАСС в экстренных службах, пострадали три человека. Также повреждения получили четыре машины, которые были припаркованы рядом с домом. Само строение находилось на реконструкции. Площадь разрушения составляет около 80 квадратных метров.
Комментарии10
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shlevet 21 марта 2018 | 21:02
Пострадавшим выздоровления
tks 21 марта 2018 | 21:05
Рушится, при таком диком количестве контролирующих, проверяющих и надзирающих??
captain_ 21 марта 2018 | 21:08
Если на раше и будет революция, то она будет не цветная, а мусорная...
budweiser23 21 марта 2018 | 21:19
Путерасты заср@ли всю Россию...где мусор, где рутений, где просто слив канализации в Волгу (например при въезде в Тверь), где в море, свалки, сортиры .... где ты Путен?
Кто-нибудь подарите ему костюм супермена!
P.S. 42 размер костюма, 36 размер тапок
snips 21 марта 2018 | 21:32
budweiser23: лучше кожаные труселя и кляп
alexander25101977 21 марта 2018 | 21:30
Как бы нас ни била жизнь, мы построим путинизЬм.
democ 21 марта 2018 | 21:38
После 18-го стало всё рушиться и взрываться. К чему бы это?
alexander25101977 21 марта 2018 | 21:49
democ: Как к чему? Уже готовятся к рокировочке. Готовь сани летом, что называется. Если начинать взрывать холопов уже сейчас, то через 6 лет проще будет сказать, что ужо новый царь "моложе и лучше, он всё исправит, а я ухожу", как это сделал Ельцин в 1999.
klar_01 21 марта 2018 | 21:58
Реконструкторов из гастарбайтеров что ли набрали?
denobenen 21 марта 2018 | 22:05
Собянинская Москва, собственно про что сегодня Яшин рассказывал.