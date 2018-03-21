В центре Москвы частично обрушилось здание

Это произошло на Трубной улице. По словам источника агентства ТАСС в экстренных службах, пострадали три человека. Также повреждения получили четыре машины, которые были припаркованы рядом с домом. Само строение находилось на реконструкции. Площадь разрушения составляет около 80 квадратных метров.