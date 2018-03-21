Движение за права избирателей «Голос» требует проверить слова министра обороны Шойгу о том, как голосовали военные
Движение за права избирателей «Голос» требует проверить слова министра обороны Сергея Шойгу о том, как голосовали военные. Накануне глава Минобороны утверждал, что почти 90 процентов военнослужащих поддержали на выборах Владимира Путина. Явка среди военных, по словам Шойгу, превысила 99 процентов. По словам представителей «Голоса», такие высказывания министра содержат признаки уголовного преступления — нарушение тайны голосования. В движении считают, что объяснить такие слова можно только двумя способами: либо Шойгу представил ни на чем не основанные данные, либо в российской армии были грубо нарушены положения закона о добровольности и тайне голосования.
Комментарии9
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morganafata 21 марта 2018 | 20:36
Правда и в первом и во втором.
balkin 21 марта 2018 | 20:48
morganafata: Правда в том, что военнослужащие (вкл.ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН), а равно госслужащие не должны иметь ни активного, ни пассивного избирательного права, т.к. они присягают служить Родине. А не отдельным личностям или группам лиц. Вообще, всеобщее избирательное право - вредно, имхо
patrik04 21 марта 2018 | 20:53
Движение за права избирателей «Голос»...
Кто их уполномочил хлопотать за права российских избирателей - Госдепартамент США?
neyexo 21 марта 2018 | 20:40
а если так - все военные добровольно доложили о своем выборе?
oleg_andreevich 21 марта 2018 | 20:49
neyexo: Все??? И добровольно? Включая членов семей? Шойгу такой: прикааазываю! Всем добровольно сообщить о своем выборе да 22:00! И все так добровольно - Йесть!
democ 21 марта 2018 | 20:50
Если бы члены движения служили бы в армии, то не задавали бы глупых вопросов. В армии могут и все 100% проголосовать так, как им скажут отцы - командиры.
beobachter 21 марта 2018 | 20:56
Так это и есть прозрачность выборв, когда Шойгу осведомлён даже о действиях членов семей военослужащих-всех поголовно?
edun1952 21 марта 2018 | 20:56
Они теперь считают, что получили картбланш на все.
murad_manapov 21 марта 2018 | 20:58
военные - не свободные люди, а подневольные. потому, за их тайну голосования. за их жизнь, или даже смерть министр обороны ответственность несет только перед главнокомандующим.