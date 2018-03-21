Движение за права избирателей «Голос» требует проверить слова министра обороны Шойгу о том, как голосовали военные

Движение за права избирателей «Голос» требует проверить слова министра обороны Сергея Шойгу о том, как голосовали военные. Накануне глава Минобороны утверждал, что почти 90 процентов военнослужащих поддержали на выборах Владимира Путина. Явка среди военных, по словам Шойгу, превысила 99 процентов. По словам представителей «Голоса», такие высказывания министра содержат признаки уголовного преступления — нарушение тайны голосования. В движении считают, что объяснить такие слова можно только двумя способами: либо Шойгу представил ни на чем не основанные данные, либо в российской армии были грубо нарушены положения закона о добровольности и тайне голосования.