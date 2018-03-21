Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу на два месяца сотрудника ФСБ Николая Комарова

Его подозревают в получении взятки в шесть миллионов рублей. Взамен, по данным следствия, Комаров незаконно ставил иностранных граждан на миграционный учет. Сам он вины не признает. Источник агентства ТАСС рассказал, что по этому делу также проходят служащий управления «М» Федеральной службы безопасности, а также один из высокопоставленных руководителей Управления внутренних дел по Северо-восточному округу Москвы.