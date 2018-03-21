Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу на два месяца сотрудника ФСБ Николая Комарова
Его подозревают в получении взятки в шесть миллионов рублей. Взамен, по данным следствия, Комаров незаконно ставил иностранных граждан на миграционный учет. Сам он вины не признает. Источник агентства ТАСС рассказал, что по этому делу также проходят служащий управления «М» Федеральной службы безопасности, а также один из высокопоставленных руководителей Управления внутренних дел по Северо-восточному округу Москвы.
Комментарии4
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nikitin43 21 марта 2018 | 20:41
это не тот ли чекист который приревновал гея к мусору и пострелял малость ?
nikitin43 21 марта 2018 | 20:45
nikitin43: спутал , тот был в городе герое волгограде , а этот в городе герое москве , расея большая , воров и пидоров , чекистов навалом...
metlag 21 марта 2018 | 20:54
nikitin43: Странно что он вчера не уволился, как они обычно поступают.
так и пошел под стражу сотрудником.
blindpew_33 21 марта 2018 | 20:57
"Комаров незаконно ставил иностранных граждан на миграционный учет"
Не понял. Этим разве занимается ФСБ?
Я думал, ФМС сейчас относится к МВД.
Может, он еще с полосатой палкой подрабатывал на перекрестках?