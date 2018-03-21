Мэрия Челябинска не согласовала митинг против мусорного полигона...

Его хотели провести в эту субботу. В официальном ответе городской администрации, как передает издание Znak.com, утверждается, что заявленная площадка не предназначена для выражения общественного мнения. А те места, где это разрешено, в субботу будут заняты. В ответ организаторы митинга призывают жителей Челябинска выйти в эту субботу на одиночные пикеты.

Противники мусорного полигона опасаются, что он приведет к заражению единственного питьевого источника в регионе – Шершневского водохранилища.