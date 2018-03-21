Мэрия Челябинска не согласовала митинг против мусорного полигона
Его хотели провести в эту субботу. В официальном ответе городской администрации, как передает издание Znak.com, утверждается, что заявленная площадка не предназначена для выражения общественного мнения. А те места, где это разрешено, в субботу будут заняты. В ответ организаторы митинга призывают жителей Челябинска выйти в эту субботу на одиночные пикеты.
Противники мусорного полигона опасаются, что он приведет к заражению единственного питьевого источника в регионе – Шершневского водохранилища.
Комментарии6
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alexander25101977 21 марта 2018 | 20:35
Мусорная истерия в России продолжается. А с этого начинаются революции! Царя свергла кучка путиловцев. Так что согласия мэрии очень скоро не понадобится, но понадобится согласие для мэрии увидится с родными и близкими на мусороперерабатывающей каторге.
prutkov100 21 марта 2018 | 20:40
Мэрия Челябинска не согласовала митинг против мусорного полигона...
Езжайте в Волоколамск , там не спрашивают разрешения и даже вешают люлей мэру .
vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 20:52
По логике - место мусорному митингу предоставить надо.
Но, тематически - на мусорном полигоне... консенсус!
metlag 21 марта 2018 | 20:57
vor_mbh_yo_xaxa: Что ни новость, то о мусоре.
Россия тонет в дерьме не фигурально, а буквально.
zemljanka 21 марта 2018 | 20:42
Козлы, вычищайте людоедов из детдомов. Не травите людей, нелюди.
democ 21 марта 2018 | 20:48
Раньше на Руси был "соляной" бунт, "картофельный" бунт, теперь назревает "мусорный".