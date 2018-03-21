РБК отзывает всех своих журналистов, работавших в Госдуме
Холдинг не согласен с решением Комиссии по этике в отношении главы Комитета по международным делам Леонида Слуцкого.
Журналистки Фарида Рустамова и Дарья Жук не удивлены решением думской Комиссии по этике. В нижней палате парламента сегодня рассматривали их жалобы на поведение депутата Леонида Слуцкого. Как сказала Фарида Рустамова Интерфаксу, на сегодняшней встрече члены Комиссии не пытались разобраться в том, что произошло, а лишь поделились с заявительницам своими взглядами на жизнь и мораль. В комиссии пришли к выводу, что обвинения в адрес Леонида Слуцкого в сексуальных домогательства не соответствует действительности, и , кроме того речь может идти о целенаправленной атаке на главу Комитета по международным делам.
Комментарии28
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zemljanka 21 марта 2018 | 20:32
Респект.
patrik04 21 марта 2018 | 20:51
РБК отзывает всех своих журналистов, работавших в Госдуме...
И направляет их в театр "У Никитских ворот", освещать работу Марка Розовского?
savushkinskiy_troll 21 марта 2018 | 20:56
РБК отзывает всех своих журналистов, работавших в Госдуме
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жирик бился за то, чтоб их лишить аккредитации, а тут якобы они сами ))
shicotus_live 21 марта 2018 | 20:58
РБК отзывает всех своих журналистов, работавших в Госдуме...
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Даже мужиков?)) Может быть мы чего то не знаем?)))
djuga 21 марта 2018 | 20:58
zemljanka:
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Да, это круто! Сильное решение. Я бы даже сказал - пощечина всей Думе.
Интересно, как к этому решение отнесся Березкин - владелец медиахолдинга?
monterado_ancona_marche 21 марта 2018 | 20:34
Давно пора этих провокаторов из Думы гнать ссаными тряпками...))
skreportyanka 21 марта 2018 | 20:37
monterado_ancona_marche: " Думы "
всё ясно с тобой.
gригорьич 21 марта 2018 | 20:38
monterado_ancona_marche: дадада.... В Думе 450 этих самых тряпок и в совфеде ещё 170. Гнать надо всех.
monterado_ancona_marche 21 марта 2018 | 20:41
gригорьич: ну-ну, поинтерпретируйте, флаг в руки. Поправлюсь. Давно пора провокаторов из РБК гнать из Думы ссаными тряпками..)))
И жучек-сучек тоже...))
captain_ 21 марта 2018 | 20:34
Роспотребнадзор не нашёл превышения вредных веществ Волоколамске, где сегодня отравилось 50 детей.
ЦИК не нашёл нарушений на выборах президента.
Конституционный суд не нашёл проблем с 5м сроком Путина.
Что-то вы *уёво ищете, ребята...
vlad_kondrat 21 марта 2018 | 20:47
captain_: Все кто протестует против уничтожения детей - фашисты, они должны были наоборот спросить Цезаря Путина если он пожелал бы принести их в жертву, или сожрать некоторых живьем.
gригорьич 21 марта 2018 | 20:35
В общем-то любое уважающее себя СМИ должно хлопнуть дверью. Впрочем, у рептилий нет позвоночника.
gillan38 21 марта 2018 | 20:37
Эхо и Дождь слабо?
andy66 21 марта 2018 | 20:37
"... на профилактику"
i_c_e 21 марта 2018 | 20:39
Молодцы! На хрена нам репортажи из думской «параллельной реальности»? Надеюсь, ещё кто поддержит. Всяких «иностранных агентов» думцы сами аккредитации лишили. Вот пусть своей дуркой дальше и живут. Кому нравится — на ток-шоу Первого канала Жириков и прочих клоунов посмотрят.
democ 21 марта 2018 | 20:41
Ну как, журналисткая братия, поддержите своих?!
vlad_kondrat 21 марта 2018 | 20:42
Дума бордель - каждый кто переступает порог этого дома терпимости должен знать что там законы другие , вольчи. Входить только с бейсбольной битой и травматикой.
aleksei123m 21 марта 2018 | 20:44
И правильно делает.
Освещать жизнь борделя, даже государственного, это извращение.
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 20:46
РБК - пропутинское издание
shlevet 21 марта 2018 | 20:48
Правильно РБК, посади на цепь своих шлюхожурналюшек
venmud 21 марта 2018 | 20:49
Для Гусева настала точка невозврата, но он своим первым мерзким обвинением журналисток уже доказал, что променял честь на дневной энурез.
amderma 21 марта 2018 | 20:51
Сборище подлецов и аморальных уродов!
putin_itogy 21 марта 2018 | 20:52
Респект, РБК!
Если в этой стране остались не мрази,
хлопните дверями Госдурки.
(Как сделал путин, в фильме "путин",
хлопнув дверями латвийского парламента, в 1994 году.)
Слабо, не мразью быть...?
savushkinskiy_troll 21 марта 2018 | 20:53
гнать в шею из думы все русофобские сми
kp6ic 21 марта 2018 | 20:56
безумныю люди. что ж, толпа за это с восторгом голосует. ничего не попишешь.
drtomsky 21 марта 2018 | 20:58
Правильно, нечего журналистам в лупанарий на Охотном Ряду ходить в рабочее время.
wattman 21 марта 2018 | 20:59
На комиссию по этике надежды мало!
А законы гор никто не отменял...
- Сестра, включи погромче телевизор!
putin_itogy 21 марта 2018 | 20:59
СЛУЦКИЙ - ПОДЛЕЦ!
ТЫ, МРАЗЬ, ИСТЕКАЮЩАЯ СПЕРМОЙ!
В 19 веке, тебя застрелили бы на первой же дуэли,
как склещивщегося кобеля!
Подонок!
Мои кулаки чешутся, по твоему сальному евалу.