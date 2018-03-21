РБК отзывает всех своих журналистов, работавших в Госдуме...

Холдинг не согласен с решением Комиссии по этике в отношении главы Комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Журналистки Фарида Рустамова и Дарья Жук не удивлены решением думской Комиссии по этике. В нижней палате парламента сегодня рассматривали их жалобы на поведение депутата Леонида Слуцкого. Как сказала Фарида Рустамова Интерфаксу, на сегодняшней встрече члены Комиссии не пытались разобраться в том, что произошло, а лишь поделились с заявительницам своими взглядами на жизнь и мораль. В комиссии пришли к выводу, что обвинения в адрес Леонида Слуцкого в сексуальных домогательства не соответствует действительности, и , кроме того речь может идти о целенаправленной атаке на главу Комитета по международным делам.