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20:30, 21 марта 2018

РБК отзывает всех своих журналистов, работавших в Госдуме

Холдинг не согласен с решением Комиссии по этике в отношении главы Комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Журналистки Фарида Рустамова и Дарья Жук не удивлены решением думской Комиссии по этике. В нижней палате парламента сегодня рассматривали их жалобы на поведение депутата Леонида Слуцкого. Как сказала Фарида Рустамова Интерфаксу, на сегодняшней встрече члены Комиссии не пытались разобраться в том, что произошло, а лишь поделились с заявительницам своими взглядами на жизнь и мораль. В комиссии пришли к выводу, что обвинения в адрес Леонида Слуцкого в сексуальных домогательства не соответствует действительности, и , кроме того речь может идти о целенаправленной атаке на главу Комитета по международным делам.

Комментарии

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zemljanka 21 марта 2018 | 20:32

Респект.

patrik04 21 марта 2018 | 20:51

РБК отзывает всех своих журналистов, работавших в Госдуме...

И направляет их в театр "У Никитских ворот", освещать работу Марка Розовского?

savushkinskiy_troll 21 марта 2018 | 20:56



РБК отзывает всех своих журналистов, работавших в Госдуме
------------------------
жирик бился за то, чтоб их лишить аккредитации, а тут якобы они сами ))


shicotus_live 21 марта 2018 | 20:58

РБК отзывает всех своих журналистов, работавших в Госдуме...
__________________________________
Даже мужиков?)) Может быть мы чего то не знаем?)))

djuga 21 марта 2018 | 20:58

zemljanka:
======================================================================================

Да, это круто! Сильное решение. Я бы даже сказал - пощечина всей Думе.
Интересно, как к этому решение отнесся Березкин - владелец медиахолдинга?

monterado_ancona_marche 21 марта 2018 | 20:34

Давно пора этих провокаторов из Думы гнать ссаными тряпками...))

skreportyanka 21 марта 2018 | 20:37

monterado_ancona_marche: " Думы "

всё ясно с тобой.

gригорьич 21 марта 2018 | 20:38

monterado_ancona_marche: дадада.... В Думе 450 этих самых тряпок и в совфеде ещё 170. Гнать надо всех.

monterado_ancona_marche 21 марта 2018 | 20:41

gригорьич: ну-ну, поинтерпретируйте, флаг в руки. Поправлюсь. Давно пора провокаторов из РБК гнать из Думы ссаными тряпками..)))
И жучек-сучек тоже...))

captain_ 21 марта 2018 | 20:34

Роспотребнадзор не нашёл превышения вредных веществ Волоколамске, где сегодня отравилось 50 детей.

ЦИК не нашёл нарушений на выборах президента.

Конституционный суд не нашёл проблем с 5м сроком Путина.

Что-то вы *уёво ищете, ребята...

vlad_kondrat 21 марта 2018 | 20:47

captain_: Все кто протестует против уничтожения детей - фашисты, они должны были наоборот спросить Цезаря Путина если он пожелал бы принести их в жертву, или сожрать некоторых живьем.

gригорьич 21 марта 2018 | 20:35

В общем-то любое уважающее себя СМИ должно хлопнуть дверью. Впрочем, у рептилий нет позвоночника.

gillan38 21 марта 2018 | 20:37

Эхо и Дождь слабо?

andy66 21 марта 2018 | 20:37

"... на профилактику"

i_c_e 21 марта 2018 | 20:39

Молодцы! На хрена нам репортажи из думской «параллельной реальности»? Надеюсь, ещё кто поддержит. Всяких «иностранных агентов» думцы сами аккредитации лишили. Вот пусть своей дуркой дальше и живут. Кому нравится — на ток-шоу Первого канала Жириков и прочих клоунов посмотрят.

democ 21 марта 2018 | 20:41

Ну как, журналисткая братия, поддержите своих?!

vlad_kondrat 21 марта 2018 | 20:42

Дума бордель - каждый кто переступает порог этого дома терпимости должен знать что там законы другие , вольчи. Входить только с бейсбольной битой и травматикой.

aleksei123m 21 марта 2018 | 20:44

И правильно делает.
Освещать жизнь борделя, даже государственного, это извращение.

komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 20:46

РБК - пропутинское издание

shlevet 21 марта 2018 | 20:48

Правильно РБК, посади на цепь своих шлюхожурналюшек

venmud 21 марта 2018 | 20:49

Для Гусева настала точка невозврата, но он своим первым мерзким обвинением журналисток уже доказал, что променял честь на дневной энурез.

amderma 21 марта 2018 | 20:51

Сборище подлецов и аморальных уродов!

putin_itogy 21 марта 2018 | 20:52

Респект, РБК!

Если в этой стране остались не мрази,
хлопните дверями Госдурки.

(Как сделал путин, в фильме "путин",
хлопнув дверями латвийского парламента, в 1994 году.)

Слабо, не мразью быть...?

savushkinskiy_troll 21 марта 2018 | 20:53



гнать в шею из думы все русофобские сми


kp6ic 21 марта 2018 | 20:56

безумныю люди. что ж, толпа за это с восторгом голосует. ничего не попишешь.

drtomsky 21 марта 2018 | 20:58

Правильно, нечего журналистам в лупанарий на Охотном Ряду ходить в рабочее время.

wattman 21 марта 2018 | 20:59

На комиссию по этике надежды мало!
А законы гор никто не отменял...
- Сестра, включи погромче телевизор!

putin_itogy 21 марта 2018 | 20:59

СЛУЦКИЙ - ПОДЛЕЦ!
ТЫ, МРАЗЬ, ИСТЕКАЮЩАЯ СПЕРМОЙ!
В 19 веке, тебя застрелили бы на первой же дуэли,
как склещивщегося кобеля!
Подонок!
Мои кулаки чешутся, по твоему сальному евалу.

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