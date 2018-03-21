Следователи проверяют трудовые договоры футболистов казанского «Рубина»

В правоохранительные органы поступило заявление о нарушениях, — сообщил источник «Интерфакса». В самом клубе проверку подтверждают. Других подробностей там не рассказали. Сейчас в таблице российской футбольной Премьер-лиги «Рубин» занимает 9-е место, набирая 27 очков.