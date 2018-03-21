Следователи проверяют трудовые договоры футболистов казанского «Рубина»
В правоохранительные органы поступило заявление о нарушениях, — сообщил источник «Интерфакса». В самом клубе проверку подтверждают. Других подробностей там не рассказали. Сейчас в таблице российской футбольной Премьер-лиги «Рубин» занимает 9-е место, набирая 27 очков.
Комментарии1
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democ 21 марта 2018 | 20:38
Следователи чем только не занимаются - и активистами, и смертельными несчастными случаями, и трудовыми договорами, которые должны проверяться трудовой инспекцией. Видимо из-за этого и руки до коррупционеров не доходят.