Украина прекратила программу экономического сотрудничества с Россией
Правительство страны приняло решение без обсуждения. Договор подписали еще в 2011 году. Программа должна была действовать до 2020. Она предполагала сотрудничество Киева и Москвы в торговой сфере, транспортной, в приграничных областях, социально-гуманитарных и других. В Киеве пояснили, что в этой программе отпала необходимость, поскольку украинскую экономику переориентировали на Запад, в сторону увеличения экспорта в Евросоюз и другие страны.
Комментарии56
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vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 20:05
Отсосались халявщики. Слава Всевышнему.
kottigr1 21 марта 2018 | 20:06
vor_mbh_yo_xaxa: Подальше от путинского чумного барака...
shplint_04 21 марта 2018 | 20:13
В жопу хохлов. Ущербная нация.
mymymy 21 марта 2018 | 20:16
shplint_04: Всё, больше не будут ныть: "Ну ахресир, ну почему ты не покупаешь наши товары? Ну ахресир, ну дай скидку на газ"?
patrik04 21 марта 2018 | 20:18
В Киеве пояснили, что в этой программе отпала необходимость, поскольку украинскую экономику переориентировали на Запад, в сторону увеличения экспорта в Евросоюз и другие страны...
Украинские автомобили, электромобили, компьютеры и мобильные телефоны ушли на западные рынки? Ну, что же, мы сами виноваты, не надо было у них Крым оттяпывать.
southbrooklyn 21 марта 2018 | 20:58
patrik04: со стороны замечу, что и российских товаров указанной номенклатуры на западных рынках столько же сколько и украинских. Лично я не сталкивался.
boltzmann_ 21 марта 2018 | 20:48
какое может быть сотрудничество с агрессором и оккупантом? Не повезло хохлам с соседом.
mordechai_blinchikov 21 марта 2018 | 20:18
shplint_04: прав был Макаревич!
kottigr1 21 марта 2018 | 20:21
shplint_04: В жопе у Путина сидишь ты, причем на ближайшие 6 лет..
nikitin43 21 марта 2018 | 20:27
shplint_04: позоришь ты русских не хуже путена .
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 21 марта 2018 | 20:34
shplint_04: Вата с методичками за 11:80 .
pnh__ptn 21 марта 2018 | 20:35
shplint_04: В жопу хохлов
Да ты гей! ))
shicotus_live 21 марта 2018 | 20:14
kottigr1: Украина прекратила программу экономического сотрудничества с Россией...
_________________________________
Круто)) значит получится так. что официальный товарооборот будет снижаться, а вот теневой рванет вверх. Без российского рынка укроэкономика тупо загнется))
yraman 21 марта 2018 | 20:26
shicotus_live: Ничерта Вы, мой друг, не понимаете)))
И раньше через Украину и с Украины шло много всего, и "бока нагуливали" вполне себе "старшие", и другим перепадало.
А сейчас что? Правильно, отлаженный аппарат "поломатый стал", жрет и не делится.
Вопрос - если раньше не умели бороться с ним, сейчас не научились, что делать?
Правильный ответ - не платить! Уйти "в тень", порвав официально все концы, обрубки поджечь, обломки спалить, и начать барыжить с москалями по-прежнему.
Будут гроши - будет дело, и муниципалам перепадет, и "законникам" при проверках достанется, тоже люди однако. Потом судейским, а там глядишь - оголодавшую "верхушку" сковырнут отъевшиеся труженики!!!!
Эдакая "пересборка снизу", вот вижу так!!!))))
Но - это моё ИМХО, и только моё))))
shicotus_live 21 марта 2018 | 20:37
yraman: Ну дык и я о том же))) Европе они расскажут, что порвали с "кровавим режимом", а сами будут делать свой маааленький гешефт)) тем более, что. как я подозреваю, что и наши и ихНИЕ олигархи учились в одной бурсе. А черный бизнес он такой, не то. что на этих ребят хватит. еще и "западным партнерам" останется))
yraman 21 марта 2018 | 20:44
shicotus_live: Постановка немного не та - экономика не загнется, она "освоит новые горизонты рационального планирования". Страна просто должна будет "выстрелить" в зенит, сбросив с себя совершенно ненужный для совбодного либерального рынка управленческий аппарат, являющийся попутно как коррупционным грузом, так и источником ограничений свободы предпринимательства!)))
.....
... что-то я расслабился, не в Думу баллотируюсь однако.....
В общем, мой друг, мы поняли друг друга)))
shicotus_live 21 марта 2018 | 20:53
yraman: Поняли. не то слово)))
master_analitik 21 марта 2018 | 20:45
vor_mbh_yo_xaxa:
Украина - это важное звено по ослаблению стран Дикого Запада. Свидомиты как пиявки на теле пролетариата вопьются в Европу и США и будут пить из них соки и требовать гроши. У хохлов очень сильны хватательные рефлексы, они как кукушки в чужом гнезде будут требовать со стран Запада гроши и кричать: "ДАЙ!", "ДАЙ!", "ДАЙ!". Самое главное растянуть коммуникации противника, как это хорошо делали Кутузов и Сталин. У хохлов хватило ума развалить СССР. Теперь хохлы помогут России развалить Дикий Запад.
perestarok 21 марта 2018 | 20:05
"Украина прекратила программу экономического сотрудничества с Россией"
Естественно, передовой стране Европы с лапотной Россией не по пути.
testmeter 21 марта 2018 | 20:10
perestarok:
"Прощай немытая Россия
Страна рабов, страна господ
И вы, мундиры голубые
И ты, им преданный народ"
mppv 21 марта 2018 | 20:34
testmeter:
Дак без народа конечно проще, а то он всё чего-то требует
boseal 21 марта 2018 | 20:37
testmeter: Что очередное "остаточно прощевайте"? Та это мы уже слышали, друг мой, от Вашего президента. Вашим властям бы еще хватило смелости за 4 года "войны" перестать получать "кровавые деньги" за транзит газа от страны-агрессора. Хотя как говорится в той поговорке "любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда"
xoxlolox 21 марта 2018 | 20:09
Вот когда трубу газовую порежут ,тогда поверю ! Хохлы еще те пистаполы , то война у них с Россией ,то Крым у них отобрали ! ))))
zztop1960 21 марта 2018 | 20:27
xoxlolox: Европейские компании, участвующие в строительстве российского газопровода, надеялись, что не подпадут под американские санкции. Госдепартамент лишает их этой надежды.
Иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" могут попасть под американские санкции, заявила во вторник, 20 марта, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 20:09
Украина не покупает российский газ у России. она покупает российский газ у ЕС. потому что он дороже
Бизнес
kottigr1 21 марта 2018 | 20:16
komiccap_nkvd: Тебя наверняка это удивит, но хохлам поставки газа обходятся даже дешевле чем жителям Саратова...
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 20:22
kottigr1: я за газ плачу 18-25 руб в месяц. по счетчику. живу не так далеко от Саратова
kottigr1 21 марта 2018 | 20:25
komiccap_nkvd: Постановление №32/1 от 19.06.2017 комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению Саратовской области
Тарифы на газ для населения Саратова и Саратовской области на 2017 год (действующие с 1 января 2017 года и с 1 июля 2017 года).
8,96 RUB за 1 метр кубический.
leshiy_13 21 марта 2018 | 20:32
komiccap_nkvd: это где же такой газ. Я тоже не далеко от Саратова, но плачу по счетчику 3500 - 4000 в месяц...
mppv 21 марта 2018 | 20:36
leshiy_13:
А ты его (газ) не пей.
Ну - не топи улицу ...
kottigr1 21 марта 2018 | 20:36
leshiy_13: Глаза подыми на ссылку по тарифам на газ в Саратове..
monterado_ancona_marche 21 марта 2018 | 20:38
у вас что, труба сжигания попутного газа вместо 4-х комфорок?..)))
Можно, конечно, киздеть, но не так откровенно тупо...))
kottigr1 21 марта 2018 | 20:42
monterado_ancona_marche: В среднем, общая мощность плиты равна 10 кВт. Достаточно несложных математических расчетов(ГОСТ 10798-85), чтобы узнать, что в среднем плита имеет расход газа 1,2 кубометра в час.
1,2 помножить на 8,96 RUB за 1 метр кубический сможете ?
kottigr1 21 марта 2018 | 20:19
komiccap_nkvd: В позапрошлом году средняя цена экспорта газа российской компании в страны ЕС составила $167 за тысячу кубов.
Украина покупает газ у Словакии путем "виртуального реверса", то есть документально газ поступает в Словакию и затем продается в Украину. Физически Украина начинает использовать этот газ сразу на границе с РФ.
При этом РФ должна оплатить "транзит" европейского газа по ГТС Украины.
Это 1100 км по тарифу 2.88 за 1000 куб.м на каждые 100 км пути. Россия платит за "транспортировку" своего газа 31.7 доллара, которые вполне логично можно вычесть из стоимости европейского газа. Что дает итого 167-31,7=135,3 доллара.
Сравните теперь это с "щедрым" предложением цены на газ для Украины от "Газпрома" в 247.18 долларов..
А теперь посочувствуйте за жителей города Саратова, которым "Газпром" продает газ по $160 за тысячу кубов., в то время как ЕС покупает его же по $167 за тысячу кубов., а хохлам так вообще этот газ обходится в $135,3 за тысячу кубов..
odobryam_s 21 марта 2018 | 20:22
kottigr1: Ну вот и отрежут хохлопитекам трубу!
testmeter 21 марта 2018 | 20:32
odobryam_s: Тебе трубочку отрежем - все равно она тебе не нужна
xoxlolox 21 марта 2018 | 20:24
kottigr1: Да похер ! Ты то сам то прикрутил или прыжками согревался ? Холодно наверное всю зиму с кастрюлей металической на бестолковке? Бедненький !
kottigr1 21 марта 2018 | 20:27
xoxlolox: Вы сейчас про собственный опыт рассказываете ? Ну и как.. Согрелись ?
osswam 21 марта 2018 | 20:46
komiccap_nkvd: Украина покупает обезличеный газ на европейских хабах по рыночным ценам. А что это за газ, российский, норвежский, или ещё чей-то её мало трахает. Главное что ни кто теперь мозги не пудрит.
virgenu 21 марта 2018 | 20:14
Чего Путин добивался, то и произошло. В рыночной экономике монополизм не проходит, свет клином на России не сходится. Всегда найдётся вариант уйти от шантажиста.
shlevet 21 марта 2018 | 20:15
Украина бы и рада переориентировать свою экономику на Запад.
И даже есть ещё что переориентировать.
Да жесткие квоты мешают.
Наверняка это происки кремля
mordechai_blinchikov 21 марта 2018 | 20:30
shlevet: -Наверняка это происки кремля
-сероводород пьянит )))
lion64___3 21 марта 2018 | 20:20
Вот и хорошо. А то странный товарооборот получается. Из России полноценные товары, а из страны "дупа-404" одни простите,утки.
democ 21 марта 2018 | 20:20
Развод, аборт и девичья фамилия...
karabay 21 марта 2018 | 20:27
Как только американская военная помощь подоспела, так украинская власть вспомнила о Договоре! Чего 4 года ждали, однако...
vlasta64 21 марта 2018 | 20:27
Так значит они отказываются сами от транзита нашего газа.
svoi216 21 марта 2018 | 20:30
Украина спокойно может послать на ...... грозного Путина потому, что за спиной у неё поддержка всего Запада. У России поддержка в лучшем случае Сирии или Венесуэлы и ,может быть, Турции если у Эрдогана есть настроение.
piterjanis 21 марта 2018 | 20:37
svoi216: вы такой умный,эксперт наверное.
mppv 21 марта 2018 | 20:30
Металл украинской газотранспортной системы - в печи металлургической промышленности США!
Поможем голодающим пролетариям Америки!
Ура, товарищи!
snips 21 марта 2018 | 20:36
mppv: ты почитай о турецком потоке который срезали в два раза и о северном который вот вот накроется тазом ужи закон под него прошел в европарламенте
alexander25101977 21 марта 2018 | 20:32
Так переориентировали, что народ почему-то стал жить хуже. Лично я вижу только, как вдали мелькает жопа Порошенко, ползущего в Европу в рваных носках. Украинская экономика пока в невесомости. Ну не за то вы боролись на майдане, украинцы. Понимаю, Путин вас достал. Но он же не вечен. Верю - настанут времена, когда братские народы снова будут вместе. А путинизм мы забудем, как страшный сон.
riots 21 марта 2018 | 20:59
alexander25101977:
Если каждые 6 лет отнимать по 10% поддержки Путина народом России , то
вместе мы будем нескоро.
ed10075 21 марта 2018 | 20:36
Еще одна "победа" этого режима...
pravdatut 21 марта 2018 | 20:41
Покупать у калцапов- себе вредить.
makeda 21 марта 2018 | 20:44
Товарищи! Мы ждём с нетерпением разрыва этих отношений и надеемся,что ни один транспорт из Украине украинские таможенники не пропустят в Россию.Ведь это Украина разрывает отношения,а не Россия. Пока же товарооборот между Украиной и Россией только увеличивается. И Газ из России почему то Украина никак не хочет отпускать от себя. Итак мы очень надеемся,что украинские власти наконец действительно разорвут все отношения с Россией.
drgonish 21 марта 2018 | 20:54
:)) Порошенко нашел повод еще раз попрощаться с Россией.
И вместе с тем:
По итогам 2017 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины как по экспорту, так и по импорту. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной службы статистики Украины.
https://rg.ru/2018/02/19/rossiia-stala-krupnejshim-torgovym-partnerom-ukrainy.html
Прощаются они.... Ничего б/Украина интересного предложить Европе на может, кроме органов АТОшников. Как кормились за счет России все постсоветское время, так и дальше будут.