"Украина прекратила программу экономического сотрудничества с Россией"

Правительство страны приняло решение без обсуждения. Договор подписали еще в 2011 году. Программа должна была действовать до 2020. Она предполагала сотрудничество Киева и Москвы в торговой сфере, транспортной, в приграничных областях, социально-гуманитарных и других. В Киеве пояснили, что в этой программе отпала необходимость, поскольку украинскую экономику переориентировали на Запад, в сторону увеличения экспорта в Евросоюз и другие страны.