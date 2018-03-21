Члены инициативной группы МГУ пожаловались на слежку
По их словам, за некоторыми из активистов следят охранники общежития главного здания университета. Один из студентов сказал ОВД-Инфо, что опасается провокаций: у администрации общежития есть ключи от его комнаты, и туда могут что-нибудь подкинуть, — пояснил молодой человек.
Инициативная группа требует убрать так называемую фан-зону для болельщиков от главного здания МГУ. Эту зону должны открыть во время чемпионата мира по футболу. Однако, противники считают, что она уничтожит исторический облик университета и Воробьевых гор, а также будет мешать учащимся.
Комментарии8
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bozk 21 марта 2018 | 20:06
Паранойя у студентов бывает )
patrik04 21 марта 2018 | 20:13
За некоторыми из активистов следят охранники общежития главного здания университета...
Телепатические изнасилования в общежитии были? Будут.
lenin3 21 марта 2018 | 20:07
Странные студенты,жалуются на охрану.Посообразительнее надо быть:незаметно поменял личинку замка(недорого,нужна одна отвёртка крестовая и максимум 10 минут работы),а потом прикидывайся шлангом на вопрос,почему у охраны не подходит ключ...
hastings 21 марта 2018 | 20:39
lenin3: чему молодежь учите? От высокого начальства никаких секретов быть не должно.
vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 20:08
Вот это глюки...
Интересно, что курит инициативная группа.
zemljanka 21 марта 2018 | 20:11
За умными активистами - всегда следят. И выдааливают из страны. Служивые работают га власть. И в корыте у них чуток больше.
karabay 21 марта 2018 | 20:23
Молодые, здоровые парни опасаются каких-то охранников... Учитесь у ФСБ работать с электрошокерами, и не будет никакой слежки, однако!
alexander25101977 21 марта 2018 | 20:24
Столько бабла отмыли, видимо, на этом чемпионате, что хватило только на охранников общежития. Видел я тех охранников - ветераны Великой отечественной... 1812 года.