Члены инициативной группы МГУ пожаловались на слежку

По их словам, за некоторыми из активистов следят охранники общежития главного здания университета. Один из студентов сказал ОВД-Инфо, что опасается провокаций: у администрации общежития есть ключи от его комнаты, и туда могут что-нибудь подкинуть, — пояснил молодой человек.

Инициативная группа требует убрать так называемую фан-зону для болельщиков от главного здания МГУ. Эту зону должны открыть во время чемпионата мира по футболу. Однако, противники считают, что она уничтожит исторический облик университета и Воробьевых гор, а также будет мешать учащимся.