Хамовнический суд Москвы продлил арест лидеру организации «Христианское государство – Святая Русь» Александру Калинину

Он проходит обвиняемым по делу об угрозах в связи с показом фильма «Матильда». Как сообщили агентству ТАСС в суде, Калинин останется под стражей до конца мая. Его обвиняют в принуждении к отказу от сделки, а также в экстремизме.



Незадолго до премьеры «Матильды» некоторые кинотеатры стали получать письма с угрозами в случае, если они решат показать у себя этот фильм, который в письмах назван богохульным.