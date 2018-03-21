Хамовнический суд Москвы продлил арест лидеру организации «Христианское государство – Святая Русь» Александру Калинину
Он проходит обвиняемым по делу об угрозах в связи с показом фильма «Матильда». Как сообщили агентству ТАСС в суде, Калинин останется под стражей до конца мая. Его обвиняют в принуждении к отказу от сделки, а также в экстремизме.
Незадолго до премьеры «Матильды» некоторые кинотеатры стали получать письма с угрозами в случае, если они решат показать у себя этот фильм, который в письмах назван богохульным.
Комментарии3
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vlastimil_popogrebski 21 марта 2018 | 20:03
Прочь гебешные руки от православных патриотов!
vlasta64 21 марта 2018 | 20:11
На Эхе только глисты Вальцмана или есть другие гомо.
democ 21 марта 2018 | 20:17
Саша наверное на Поклонскую надеялся... Да не в её "вкусе" похоже оказался. Дурак одним словом.