Жители Волоколамска вновь заблокировали дорогу к мусорному полигону Ядрово
Как передает издание «МБХ Медиа», люди пытаются помешать мусоровозам въехать на свалку. Полиция пытается разогнать стихийный протест. Сегодня днем у здания городской больницы прошел стихийный митинг. Люди собрались после того, как десятки детей обратились за помощью к врачам с жалобами на недомогание, головокружение и тошноту.
В больницу сегодня приезжал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с главой района, тоже «единороссом» Евгением Гавриловым. Районного руководителя едва не избили местные жители. Видео стычки показал телеканал RTVi.
Кроме того, сообщается, что губернатора Воробьева жители закидали снежками.
Комментарии34
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kir_pich_101 21 марта 2018 | 20:02
Вот так власть окурка и кончится.
Внезапно.
captain_ 21 марта 2018 | 20:07
Не удивительно, что путино-ментовские каратели сейчас будут разгонять родителей чьих детей отравляет свалка.
Это же менты, они за зарплату и паёк собственную мать дубинкой отмудохают и током запытают.
Это твоя родина, сынок.
patrik04 21 марта 2018 | 20:10
Жители Волоколамска вновь заблокировали дорогу к мусорному полигону Ядрово...
И куда теперь журналисты-расследователи "Эхо Москвы", будут сливать свои расследования?
odobryam_s 21 марта 2018 | 20:18
captain_: И что характерно, ментов завезут из других регионов. А если полыхнет всерьез - приедут горские "полицейские". Но эти бородачи, чтобы два раза не вставать, могут заодно и самого "незаменимого" вынести нахрен....
sergeev67 21 марта 2018 | 20:30
captain_: А квартиры давать ментам будут? Работенка то грязная. Надо как-то стимулировать.
alo0000 21 марта 2018 | 20:46
sergeev67: Построят на куче мусора. И название подходящее.
semia 21 марта 2018 | 20:07
А власти начхать,что дети города попали в больницу. Администрацию нужно менять в КРЕМЛЕ,А НЕ ВОЛОКОЛАМСКЕ
vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 20:11
Можно ли верить МБХмедиа?
Ведь МБХ - Вор (доказано дважды в Суде) !!!
kryymsdik 21 марта 2018 | 20:20
vor_mbh_yo_xaxa: Вашим уже в морды плюют.
alo0000 21 марта 2018 | 20:48
vor_mbh_yo_xaxa: А что случилось? Это - про праздник Навруз в Дагестане с плясками?
vinibi 21 марта 2018 | 20:54
semia: Интересно эти овощи ходили на шоу идиотов под названием выборы?- тогда пускай теперь не обижаются!!!
tour 21 марта 2018 | 20:14
kir_pich_101: -/Вот так власть окурка и кончится. Внезапно./
Как говаривал давным-давно Аристотель:
- "Революция – дело не пустячное, но происходят они из за пустяков."
lenin3 21 марта 2018 | 20:02
(Пере)Выборы прошли-настали будни.Теперь следующих реальных дел от власти ждать не раньше 2023-го...
stebinmaku 21 марта 2018 | 20:05
Умрёмте ж под Москвой, в боях с врагом вонючим, беспощадным..
zemljanka 21 марта 2018 | 20:06
Выздоровления - ребятишкам.
Избавления от новичка - жителям.
kir_pich_101 21 марта 2018 | 20:10
zemljanka: За своих детей выйдут все.
Несмотря на зарплату и статус.
Тогда мир и тряхнём!
zemljanka 21 марта 2018 | 20:14
kir_pich_101: Была в Новочеркасске.
А нынче животные думы имеют закон - стрелять...
alex_d 21 марта 2018 | 20:33
kir_pich_101: что вы так оживились то? какое отношение к вам это все имеет? люди вышли с конкретным требованием - про полигн. а вовсе не "трясение" мира. узбагойтесь...
alo0000 21 марта 2018 | 20:52
kir_pich_101: В воскресенье уже ходили...
albertsurikov 21 марта 2018 | 20:07
Роспотребнадзор не нашёл превышения вредных веществ Волоколамске, где сегодня отравилось 50 детей.
ЦИК не нашёл нарушений на выборах. Конституционный суд не нашёл проблем с 5м сроком Путина.
Х**** ищете, ребята. (с)
xtvu 21 марта 2018 | 20:07
Пора поискать в интернете рецепт коктейля Молотова.
vlad_kondrat 21 марта 2018 | 20:08
ОМОН приехал "поговорить" с протестующими, самые демократичные пи38юлей получат все кто осмелится выступить против. Это такое вот послане Путина Волоколамским избирателям.
alexander25101977 21 марта 2018 | 20:08
"Геволюция, о которой так много говогили демоклаты, свегшилась в Волоколамске!"
peresvet73 21 марта 2018 | 20:11
Кому не нравится в Волоколамске, пусть валят куда хотят. Да хоть и за бугор! А бузить, беспорядки устраивать, это нарушение закона о митингах. Этим, они мешают спать всем остальным гражданам России.
vinibi 21 марта 2018 | 20:57
peresvet73: Чмо номерное пригожинское- вы там на свалке на той живете и вам там мешают спать?!
tks 21 марта 2018 | 20:14
Антипутинская Революция начнётся в Волоколамске!!
natogrek 21 марта 2018 | 20:20
tks: Да. На свалке. Такого еще нигде не было.
tks 21 марта 2018 | 20:31
natogrek: Да, на свалке! Путисты всю страну в свалку превратили!
natkaswjatki 21 марта 2018 | 20:21
tks: Где 18 марта, говорят, 68 процентов набрал путин...
borisv 21 марта 2018 | 20:20
Оптимальным вариантом было бы просто перестать вывозить мусор. Пусть москвичи сами с ним живут! Они же проголосовали за Путина, вот пусть теперь и живут в дерьме...
manofoffice 21 марта 2018 | 20:27
Пригрозить им всем увольнением. прекращением выплаты пенсий, пособий, перерезать все коммуникации. Как миленькие запоют.
addi 21 марта 2018 | 20:32
"Новичок" пришёл в Волоколамск...
ostapbey 21 марта 2018 | 20:45
addi: новичок??
Какоооой новичок!!
Это ПЕЧЕНЮШКИ!!
Обама ЧМО успел до Киева привезти пару авосек??
А этот Трамп НАШ уже по ДВАЦЦАТЬ самосвалов в сутки на Москву доставляет!!
И снабжает!!!
Даже.
oleg_andreevich 21 марта 2018 | 20:51
Пора танки вводить и прочее. Зря чтоли Россгвардия огнеметы закупала?