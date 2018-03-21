Жители Волоколамска вновь заблокировали дорогу к мусорному полигону Ядрово....

Как передает издание «МБХ Медиа», люди пытаются помешать мусоровозам въехать на свалку. Полиция пытается разогнать стихийный протест. Сегодня днем у здания городской больницы прошел стихийный митинг. Люди собрались после того, как десятки детей обратились за помощью к врачам с жалобами на недомогание, головокружение и тошноту.