Жители Волоколамска вновь заблокировали дорогу к мусорному полигону Ядрово
Как передает издание «МБХ Медиа», люди пытаются помешать мусоровозам въехать на свалку. Полиция пытается разогнать стихийный протест. Сегодня днем у здания городской больницы прошел стихийный митинг. Люди собрались после того, как десятки детей обратились за помощью к врачам с жалобами на недомогание, головокружение и тошноту.
Комментарии33
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kir_pich_101 21 марта 2018 | 19:37
Надо сразу трассу Москва-Питер.
Вот тогда зачешутся!
kottigr1 21 марта 2018 | 19:43
kir_pich_101: Если так и дальше пойдет то вороватых путинистов российский народ начнет бить по их наглым, лживым кудрям уже по всей России..
gordy 21 марта 2018 | 19:45
Ими движет вопрос жизни и смерти?
meister_luvin 21 марта 2018 | 19:48
gordy:
Поздравляю волоколамцев с блестяще проведенными выборами!
Ваша самооотверженность вознаграждена
prutkov100 21 марта 2018 | 20:04
Жители Волоколамска вновь заблокировали дорогу к мусорному полигону Ядрово....
Дело в том , что этих жителей уже отравили вместе с детьми , только до них это пока не дошло . С наступлением тепла выбросы вырастут в десятки раз и никто уже не в состоянии этому помешать , ни фюрер , ни тем более воробьев . Последствия отравления (которое давно идет и только сегодня проявилось) начнут очень скоро косить людей как мор . Боюсь , что многие об этом даже не догадываются .
captain_ 21 марта 2018 | 19:43
Сообщается, что Пуйло в результате "выборов" получил кредит доверия от народа РФии.
На что были про*баны предыдущие четыре кредита, в сообщении не уточняется...
perestarok 21 марта 2018 | 20:14
captain_: "На что были про*баны предыдущие четыре кредита, в сообщении не уточняется..."
Почему за всех должен отвечать Путин? А губернатор Московской области не должен быть предварительно повешен?
odobryam_s 21 марта 2018 | 19:38
"Экстремисты. Все по указке Запада делают. Это проплаченная акция." Вот что должен ответить на это бесчинство любой чинуша-патриот.
lenin3 21 марта 2018 | 19:46
odobryam_s: (Пере)Выборы прошли-настали будни...
captain_ 21 марта 2018 | 19:53
Жителям Волоколамска стоит попробовать выложить своими детьми огромную надпись "путин помоги"! На большее рабы не способны.
master_analitik 21 марта 2018 | 19:41
Утилизация мусора - вещь нужная. Так как сейчас в моде информационные войны, то следует использовать против врагов России мусорные войны, на границу стран врагов следует вывозить мусор, но так чтобы ветер большую часть года дул в сторону недружественных стран.
zombeltrud 21 марта 2018 | 19:45
master_analitik: "Утилизация мусора - вещь нужная." А тебя уже когда утилизируют, мусорок?
aleks12 21 марта 2018 | 19:42
скоро,наверное,рос.гвардия и омон подтянутся
vise1 21 марта 2018 | 19:47
aleks12:
уже там ,
катают "вату" по асфальту .
vise1 21 марта 2018 | 19:44
Слава Богу,
может начнут выходить за жизнь своих детей ,
а не за Путина .
m_doc 21 марта 2018 | 20:00
vise1: Только из Австралии советчиков не хватало. Заняться нечем, на подмосковные свалки тянет?:)
vise1 21 марта 2018 | 20:08
m_doc:
Что ты сделал ,
что бы подобное не происходило в Волоколамске ?!
m_doc 21 марта 2018 | 20:26
vise1: У меня другая специальность.
В Подмосковье миллион раз собирались строить мусоросжигательные заводы вместо свалок. Местные всегда против. Что бы сделал ты?
frauava17 21 марта 2018 | 20:50
m_doc: В первую очередь выгнала бы тебя с Эха. Без права возвращения! Сиди со сверстницами на лавочке и люби вслух своего плешивого фюрера!
Совсем оборзели! Жизнь и здоровье детей пофиг, лишь птну было хорошо...Тебе все вернется, вот увидишь.
kryymsdik 21 марта 2018 | 19:45
Обеими руками зачерпывай,
как говорится в старинном украинском анекдоте
varangian2011 21 марта 2018 | 20:37
kryymsdik: Анекдот от проукров?? Те кто его придумал, хотя бы знали что они древние укры??
aleks50 Алексей Клубников 21 марта 2018 | 19:49
Это не патриотично не давать себя травить.
venmud 21 марта 2018 | 19:49
А ведь уже чувствуется запах превращения страны в большой Волоколамск.
oneoretwo 21 марта 2018 | 19:52
просто великолепно: быдло голосовало, быдло мухлевало-подделывало результаты, теперь быдло нухает, а детишки болеют... особый привет ссутьям из волоколамска...
lelikhaifski 21 марта 2018 | 19:58
Сероводород и мультики- новейшие технологии Военпрома РФ!Молчим Волоколамск и Воронеж,там наших нет, потому что все наши в Лондоне,на Лазурном берегу и Мальдивах!
benin_papa__ 21 марта 2018 | 19:59
Будут дышать как миленькие.
peresvet73 21 марта 2018 | 20:07
Побузят и смиряться, как мирились со многим и до этого. А Путин - он вечен!
sharlatan 21 марта 2018 | 20:08
Они что, Майдана хотят? Настоящие патриоты должны задыхаться молча!
fedor_v_glaz 21 марта 2018 | 20:14
При власти Сатаны - в воздухе всё явственнее запах серы.
frauava17 21 марта 2018 | 20:53
fedor_v_glaz: Какая там сера...Помойкой воняет, нам в Сочи этот запах хорошо знаком. Дуракам отдыхающим впаривают, что это запах целебной Мацесты))
Это запах протухшей родины, к нашему несчастью.
stas12006 21 марта 2018 | 20:29
Русские свиньи заслужили
rodedorm 21 марта 2018 | 20:35
Ясно, что Путину ничего не остается, как закрыть свалку в Волоколамске как в Балашихе и сделать для нее где-нибудь новый гадючник
alexander25101977 21 марта 2018 | 20:40
Режим Путина был свергнут жителями Волоколамска... Очередная революция в России была названа "сероводородной".