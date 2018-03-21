Сильные снегопады надвигаются на Центральную Россию
В МЧС предупреждают, что температура воздуха может понизиться до минус 14… 19 градусов. Непогода уже обрушилась на Брянск. Кроме того, ветер со снегом ждут в Белгороде и Курсе. В Воронеже из-за непогоды пришлось задержать рейс на Москву.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
master_analitik 21 марта 2018 | 19:36
Путин продемонстрировал новейшее оружие России, но теперь следует изобрести более нужное оружие. Россия должна использовать против стран Запада новейшее климатическое оружие, да так, чтобы в странах Запада 12 месяцев в году продолжалась зима, и только в остальное время было лето. Таким образом Россия продаст Западу много нефти и газа и удастся повысить уровень жизни россиян.
nitinol 21 марта 2018 | 20:11
master_analitik 19:36:
///...Таким образом Россия продаст Западу много нефти и газа и удастся повысить уровень жизни россиян.///
Только не всех россиян, а членов кооператива "Озеро", ведь вы за них особенно переживаете? Не так ли, master_analitik?
master_analitik 21 марта 2018 | 20:16
nitinol: А Вы предпочитаете вернуть времена Ельцина, когда вместо Ельцина правили Березовский и Гусинский? Я против!
perevozchik62 21 марта 2018 | 20:48
master_analitik:
А чем Путин отличается от того, кто его назначил "преемником " ?
НИЧЕМ. Просто у Ельцина уже крыша поехала и держать его было опасно, поэтому жиды из Вашингтона назначили Путина преемником, чтоб он как Ельцин стоял на страже наворованного.
treodor 21 марта 2018 | 20:01
Опять Воронежу досталось. Бедный Воронеж!
perevozchik62 21 марта 2018 | 20:24
Лета не будет. Зверь с Востока опять во власти.
mavreh 21 марта 2018 | 20:31
perevozchik62: лето будет. Аномально жаркое.
Отвечаю.
neyexo 21 марта 2018 | 20:35
Собянин уже сказал, так много снега убрать невозможно.
perevozchik62 21 марта 2018 | 20:42
neyexo:
В Ульяновске снег не убирают. Сказали - сам растает скоро....
Но бензин списали.