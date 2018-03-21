Сильные снегопады надвигаются на Центральную Россию

В МЧС предупреждают, что температура воздуха может понизиться до минус 14… 19 градусов. Непогода уже обрушилась на Брянск. Кроме того, ветер со снегом ждут в Белгороде и Курсе. В Воронеже из-за непогоды пришлось задержать рейс на Москву.