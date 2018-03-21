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19:30, 21 марта 2018

Судебный процесс по делу о сбитом малайзийском Боинге будет проходить в Окружном суде Гааги

Об этом говорится в послании министра юстиции Нидерландов парламенту страны. Допрос подозреваемых планируют осуществлять с помощью видеосвязи, — передает ТАСС. — Правда, только в том случае, если их невозможно будет доставит в Гаагу.

Ранее Совместная следственная группа приняла решение, что процесс над виновными в гибели Боинга будет проходить в Нидерландах. Место слушаний до сегодняшнего дня было не определено.

Жертвами трагедии стали почти триста человек. Следствие считает, что самолет был сбит ракетой из комплекса Бук, которую запустили с территории, подконтрольной сепаратистам.

Комментарии

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kir_pich_101 21 марта 2018 | 19:33

Окурку, вышлите повестку, как обвиняемому!

andreyvitalevich 21 марта 2018 | 19:37

Гаага - это символично. При словах "Суд в Гааге" руководство РФ должно ссаться кипятком и впадать в кататонию.

master_analitik 21 марта 2018 | 19:47

andreyvitalevich:

Путину давно следует ввести Международный Казачий суд (МКС) который приговорит к публичной порке всех злопыхателей-русофобов. А другие международные суды себя давно дискредитировали. Только МКС наведет порядок в Мире.

echo_shar 21 марта 2018 | 19:50

master_analitik:
Если в Гааге посмеют озвучить хотя бы одно бездоказательное, пойдут тусоваться на ий вместе с Терезой! )))

patrik04 21 марта 2018 | 19:54

Жертвами трагедии стали почти триста человек. Следствие считает, что самолет был сбит ракетой из комплекса Бук, которую запустили с территории, подконтрольной сепаратистам...

Допустим что самолёт сбили с территории сепаратистов, ну и что, они сбили Боинг в воздушном пространстве Голландии, Малайзии, Германии или над донбасскими городами и сёлами, которые в то время, постоянно бомбили украинские каратели? Если это были повстанцы, то они защищали свою Родину.

grigorcar 21 марта 2018 | 20:10

patrik04:
защитывать, как явку с повинной? чисто сердечное признание?

koltak76_ 21 марта 2018 | 20:13

patrik04: Если это были повстанцы, то они защищали свою Родину.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Если японцы захватят Курилы, введут туда свои войска, а мы за это полетим бомбить их с воздуха, освобождать Курилы, то кто тогда защищает свою Родину?

shmuel63 21 марта 2018 | 20:14

patrik04: Поделитесь этим соображением с гаагским судом. Вас выслушают. Если тяжело с английским, попросите помочь диспетчера Карлоса.

(комментарий скрыт)

metlag 21 марта 2018 | 20:04

echo_shar: То есть, голубок,
они уже озвучили и неоднократно.
Аж целый доклад издали.
А ты все слюни тут грозно пускаешь.
А на самом деле это тебя послали и что ты можешь?
Только обосраться грозно.

zztop1960 21 марта 2018 | 20:11

echo_shar: Готовься Раша мазать попу вазелином

sedoievgeniy 21 марта 2018 | 20:43

zztop1960: У голубых все одно на уме один вазелин. Россия положит прибор на все эти расследования, опять один словесный понос типа наибольшая вероятность, придуркам в суде надо представлять доказательства а не словесный понос. Россия положила прибор на Запад и на Вас с вазелином.

(комментарий скрыт)

nikolashin2017 21 марта 2018 | 19:51

master_analitik: наливая, не зевай
и смотри стакана край...

vlad_kondrat 21 марта 2018 | 19:53

master_analitik: Вы шутник однако, когда дочь моих знакомых в Краснодаре насиловали чечены, казаки робко, по мальчишески стояли в сторонке и шептались как девственицы на исповеди.
"Какзак нынче - что мент" @ Дарья Ивановна , соседка

master_analitik 21 марта 2018 | 19:57

vlad_kondrat: Дочь Ваших знакомых по-видимому была женщиной легкого поведения. Других объяснений у меня нет.

vinibi 21 марта 2018 | 20:33

master_analitik: Выродок пригожинский -судите по девушке исходя из своей дочки и жены? или до усеру боитесь чеченов???

master_analitik 21 марта 2018 | 20:38

vinibi: Нет, выродок это Вы, так как имеете наглость судить миллионы казаков. Да, казаки не вступаются за тех, кто относится к ним без должного уважения, называет ряжеными. Лично за Вас казаки не будут вступаться.

vinibi 21 марта 2018 | 20:50

master_analitik: Ублюдок пригожинский чечены безнаказанно насиловали девушку у них на шлазах- а эти твари ряженные ссыкливо обосравшись смотрели в сторонке!!! желаю, чтобы чечены поступали также с вашей дочей и женой на глазах у обосравшихся казаков на своей земле!!!

antiboh 21 марта 2018 | 20:03

master_analitik: как-то так получается,что русофобы это нынешняя власть,гробящая страну и народ.

master_analitik 21 марта 2018 | 20:09

antiboh:

Нет! Русофобы - это либералы, и другие откровенные враги, готовые за банку варенья и коробку печенья маму родную продать и записаться в гомики и педики.

(комментарий скрыт)

vladimirbelarus 21 марта 2018 | 20:52

master_analitik: Так Путен же и сам заявлял, что он - главный либерал в стране. Ссылку дать или сам найдёшь, говнюк?

vezdehod 21 марта 2018 | 20:10

Надеюсь что на Скамье подсудимых хватит места ВСЕМ, кто имеет к этому отношение, а может быть оставят местечко и для нашего...

master_analitik 21 марта 2018 | 20:19

vezdehod: Согласен! Победителей не судят. Победят они и такие как вы - будете судить! Победим мы - мы будем судить. Места в штрафных ротах для всех изменников и предателей хватит на всех!

shplint_04 21 марта 2018 | 20:19

Надо испытать "Сармат" на Гааге.

master_analitik 21 марта 2018 | 20:32

shplint_04:

Нет, в Гааге мы организуем Международный Казачий суд, который приговорить к публичной порке всех засранцев-русофобов и негодяев.

dedctolet 21 марта 2018 | 20:37

master_analitik: Тебя нужно как следует выпороть ,за такое предложение

ku111ku 21 марта 2018 | 19:48

andreyvitalevich: Пиндосы представят спутниковые фото пуска ракеты? Или им поверят на слово? Россия во всем винувоата...

ura_123 21 марта 2018 | 19:54

ku111ku: С какого такого бодуна пендосы должны ТЕБЕ представить какие то спутниковые снимки????
Со снимками тебе к М.Леонтьеву!

metlag 21 марта 2018 | 20:10

ku111ku: США уже предоставили МСГ спутниковые фото и они будут продемонстрированы на суде.
Прокурор Нидерландов
Да, они у нас есть. Сотрудник моего офиса, имеющий доступ к разведывательным материалам с пометками «совершенно секретно» и «государственная тайна», видел и изучил спутниковые данные, которые имеются у Соединенных Штатов

Но это лишь одно из многочисленных- доказательств.

gibs 21 марта 2018 | 19:53

andreyvitalevich: При словах "Суд в Гааге" руководство РФ должно ссаться кипятком и впадать в кататонию.
---------------------------------------
у этих упырей , при этих словах боеголовки и пропагандонки возбуждаются , и начинают от возбуждения трусить ими во все стороны , вводя нормальных людей в краску от стыда за них.

vlad_kondrat 21 марта 2018 | 19:55

andreyvitalevich: Уж лучше бы народу самому взять суд в свои руки, нежели Путина тянули в Гаагу и с каждым днем превращали бы Россию в Зимбабве.

master_analitik 21 марта 2018 | 19:33


В это трагедии по-любому виноваты свидомиты, так как не закрыли воздушный коридор в зоне боевых действий.

kir_pich_101 21 марта 2018 | 19:39

master_analitik: Ага, и тебя поуродовали.... Вот гады!
Боярка вылечит тебя.

splin2 21 марта 2018 | 19:48

Суду в Гааге быть!

Кто против выведения вурдалаков на чистую воду -поднимите руку.

kottigr1 21 марта 2018 | 19:46

master_analitik: не закрыли воздушный коридор в зоне боевых действий
--------------------------------------------------------------------------
Так ведь они итак его на тот момент уже закрыли на 10 000 метров от земли.. Или им надо было небо над Украиной до Альфа-Центавры закрывать ?
Если бы российские вояки вместо "Бука" туда по-дурости завезли бы ещё и противоспутниковые ракеты и сбили космическую станцию "Мир".. Хохлы бы наверняка и в этом виноваты бы были..?

master_analitik 21 марта 2018 | 19:51

kottigr1:

Не смешите меня. 10000 метров - это слишком мало. До 20000 метров - этого достаточно. Россия не может рисковать жизнью русских людей, поэтому имеет право на перестраховку. А от свидомитов можно ожидать чего-угодно.

aleks12 21 марта 2018 | 19:57

master_analitik: послушай педя,значит ты хочешь сказать,что россияне перестаховались,сбив боинг,думая,что это укропский военный самолёт.однако.

master_analitik 21 марта 2018 | 19:59

aleks12:

Нет, я хочу сказать гоми, что русские имеют право на защиту в любое время в любом месте Земли.

(комментарий скрыт)

liquidsky__ 21 марта 2018 | 19:53

kottigr1: No fly zone это совсем, нет по высоте разделений.

metlag 21 марта 2018 | 20:19

liquidsky__: Врешь и нагло врешь, мразь.
Обычно в зонах террористических угроз воздушное пространство закрывают до 7 км, не более.
Террористы не имеют ПЗРК, которые могут сбивать самолеты на высоте более 5 км.
Но Россия использована ЗРК БУК, КОТОРОГО У ТЕРРОРИСТОВ БЫТЬ НЕ МОГЛО.
ЭТО АРМЕЙСКИЙ ЗРК.

Какая же ты лгущая блевотная мразь.

pyfrjvsqfldjrfn 21 марта 2018 | 20:33

liquidsky__: Дебилушко соединённоштатовское, само-то поняло, что написало...

koltak76_ 21 марта 2018 | 20:19

master_analitik: В это трагедии по-любому виноваты свидомиты, так как не закрыли воздушный коридор в зоне боевых действий.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Верно говоришь! Но еще больше виноваты сами малазийцы, сам посуди, какого хрена они поперлись лететь через горячие точки, это же идиотами надо быть..

master_analitik 21 марта 2018 | 20:22

koltak76_:
Малазийцы тут ни причем. Они всего лишь летели по воздушному коридору над Украиной, в том числе и над территорией ДНР и ЛНР, которые до сих пор считаются Украиной, а значит и Украина за все в ответе.

koltak76_ 21 марта 2018 | 20:49

master_analitik: Малазийцы тут ни причем.
------------------------------------------------------
Ну как не причем. А если сейчас какие ни будь "дебилы" начнут летать над Сирией, рано или поздно их собьют. Кто тогда виноват будет?

testmeter 21 марта 2018 | 19:34

Нужно также подумать про мотивы действий "Алмаз-Антея", пытавшегося вводить следствие в заблуждение своими "экспериментами". Эти попытки должны идти отдельной статьей уголовного дела

ura_123 21 марта 2018 | 19:41

testmeter: А помните как газетёнка Сугноркина вытащили за ушко "тайного свидетеля",а генерал Маркин зуб давал что этому свидетелю предоставят госзащиту...
И тут всплывает диспетчер Карлос))))
И оказывается что все,ВСЕ свидетельства РФ фейк,тупой фейк.
"Ложь от первого до последнего слова"(с) Мастер и Маргарита

koltak76_ 21 марта 2018 | 20:23

ura_123: "Ложь от первого до последнего слова"(с) Мастер и Мария Захарова.

ura_123 21 марта 2018 | 19:35

Ватиновых хлопнут как тараканов тапком,как картофельных вредителей в Одессе.

xoxlolox 21 марта 2018 | 19:37

ura_123: Да нахер пошлем как всего ,делов то ! Воевать против нас зассат ,а все остальное до лампочки!))))

kryymsdik 21 марта 2018 | 19:41

xoxlolox: а у тебя есть квартира в Лондоне? вот то-то ж

kir_pich_101 21 марта 2018 | 19:44

kryymsdik: С лихвой заменяет доширак на обед...

andreyoo 21 марта 2018 | 19:43

ura_123: Иди Крым освобождай, да Данбасс защищай, дебил невидимого фронта!

fleyta6 21 марта 2018 | 19:36

Гаагский суд - самый справедливый суд в мире!

luger_max_otto 21 марта 2018 | 19:50

Иди- ка ты в... э... Басманный суд.

monterado_ancona_marche 21 марта 2018 | 19:38

А виноватых-то нашли, клоуны конопляные?..))

echo_shar 21 марта 2018 | 19:44

monterado_ancona_marche: ura_123:
Видимо ждут, когда Турчиновы, Аваковы и Порошенки потеряют власть и крышу.

monterado_ancona_marche 21 марта 2018 | 19:47

echo_shar: скорей всего так и есть.
Тем более, что крыша у них уже едет, а взять их могут и на должности, и прямо на рабочем месте...))

snikkersnepper 21 марта 2018 | 20:03

monterado_ancona_marche:

А зачем? Им что так плохо?

За два года мы узнали, что а) суд будет в Голландии, б) суд будет в Гааге. Достаточно для того, чтобы о "следствии" говорили все эти два года и для выбивания финансирования (оно уже обеспечено до 2024 года). Ничего другого у "расследования" просто нет.

metlag 21 марта 2018 | 20:29

snikkersnepper: За два года мы узнали, что установка Бук прибыла из России, ее номер и маршрут по Украине и назад в Россию. Узнали тех кто ее встречал и сопровождал. Узнали откуда она запустила ракету, которая сбила Боинг.
Голландцы определили более 100 человек, которые причастны к катастрофе Боинга.
Так что суд скоро.

salut__521 21 марта 2018 | 19:44

Видеосвязь со ставкой фюрера в Кремле, надеюсь, гаагцы организуют достойно и без проволочек. Вот только боюсь, за путина опять Песков отдуваться будет, кривляясь в своих красных штанах как Попандопуло...

svoi216 21 марта 2018 | 19:44

Придется Гиркина по видеосвязи допрашивать как он "птичкопад" организовал. Вряд ли он рискнет прибыть в Гаагу лично. Ну а если бы он осмелился выдать тех кто ему "Бук" доверил может и скостили бы годок-другой тюремного срока.

komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 19:45

Порошенко в панике. кресло президента поменяет на нары

piterjanis 21 марта 2018 | 19:45

Всю укровласть на нары,за сбитый Боинг.

ura_123 21 марта 2018 | 19:50

piterjanis: Угу,Бук из Курска,а укровласть на нары?
У тебя логика М.захаровой)))

timwlad67 21 марта 2018 | 19:49

Судебный процесс по делу о сбитом малайзийском Боинге будет проходить в Окружном суде Гааги
Об этом говорится в послании министра юстиции Нидерландов парламенту страны. Допрос подозреваемых планируют осуществлять с помощью видеосвязи, — передает ТАСС. — Правда, только в том случае, если их невозможно будет доставит в Гаагу.

Ранее Совместная следственная группа приняла решение, что процесс над виновными в гибели Боинга будет проходить в Нидерландах. Место слушаний до сегодняшнего дня было не определено.
-------------------
Вообще то нет определения кто виновен и уже суд.
Суд над кем?!
В общем ,запад тащит Гитлеризм во власть запада.
И пусть тащут.
Ночь длинных ножей будет в благодарность тем кто решил решать проблемы через нацистов радикалов.
Давненько не было инквизиции в западном мире.

kir_pich_101 21 марта 2018 | 19:55

timwlad67: Та открывашка для консервов, не тупи.
Убери в тумбочку, обход скоро.
Залезь под одеяло, закати глаза.
Врач сегодня дотошный, может опять тебе двойную дозу вколоть.

koltak76_ 21 марта 2018 | 20:26

kir_pich_101: двойную дозу вколоть..
---------------------------------------------------
Все нормально! Пусть дальше спит..

spec71205 21 марта 2018 | 19:50

...да не фига они с этим смарчком не сделают! Я часто бываю в Голландии общаюсь с народом им по фиг этот Боинг. Окурок за наши деньги тут все купил.

oneoretwo 21 марта 2018 | 19:54

плешивый, с вещами на выход....

epynda 21 марта 2018 | 19:58

Гаагский суд ...???
В некой микроскопической европейской стране, наводнённой эмигрантами, гомосексуалистами, наркоманами и проститутками есть некий городок, в котором есть некий суд, получивший в 90-ые годы прошлого века мировую известность незаконным судилищем над Милошевичем и другими сербскими руководителями и военными...
Россия была слаба и ничего не смогла противопоставить Западу....
Это было ошибкой....
И вот пришли за Россией...
Но Россия, то, уже не та.....
Таких уездных судов, типа Гаагского, в России тысячи....
Не стоит на них обращать внимания...
Или просто закрыть этот, так называемый суд, за непрофессионализм...
Можно отправить туда взвод чеченской полиции для наведения порядка...

ura_123 21 марта 2018 | 20:08

epynda: Именно тебя и забыли спросить!))))

patajhara 21 марта 2018 | 20:17

epynda: Кстати там не написали, когда всё это случится. Может лет через 5

aleks12 21 марта 2018 | 20:19

epynda: в России уездных судов может и тысячи,но Гаагский суд только один.Может сам туда поедешь порядок наводить или на диване оно поспокойней будет.

gригорьич 21 марта 2018 | 19:59

Запаслись попкорном и ждём вебкаста с брифинга послов на Смоленской

lelikhaifski 21 марта 2018 | 20:03

Стрелковские обезьяны с Буком сами в прямом эфире признались что устроили птичкопад. Потом правда начали отползать что типа в самолёте трупы были несвежие. Галерный за это Ширина в ссылку и отправил(((

gregor 21 марта 2018 | 20:12

Судебный процесс по делу о сбитом малайзийском Боинге будет проходить в Окружном суде Гааги
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этонемы

riots 21 марта 2018 | 20:14

Как-то все дружно навалились на кремлевского долгожителя.
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха...

kail34 21 марта 2018 | 20:20

Ну вот,нарисовалась очередная огромная задница. Не зря мы обвиняем США в том,что они нас не ознакомили с материалами со спутников.Вот в Гааге и ознакомят.

(комментарий скрыт)

mavreh 21 марта 2018 | 20:28

А чё вам далась та Гаага?!
В Амстердаме суд проводите!
В кафешопе.

karabay 21 марта 2018 | 20:30

Будет таки Гаага Вовану, однако!

amgproject 21 марта 2018 | 20:49

Следствие считает, что самолет был сбит ракетой из РОССИЙСКОГО комплекса Бук!

apels 21 марта 2018 | 20:55

Все ближе решение суда. Интересно насколько высокопоставленный военный будет назван ответственным. Дойдут до главнокомандующего, министра обороны или ограничатся отставным генералом?

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Президент США в разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми российскими вооружениями Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс»...

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Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

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Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
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Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

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Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

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Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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