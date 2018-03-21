Судебный процесс по делу о сбитом малайзийском Боинге будет проходить в Окружном суде Гааги
Об этом говорится в послании министра юстиции Нидерландов парламенту страны. Допрос подозреваемых планируют осуществлять с помощью видеосвязи, — передает ТАСС. — Правда, только в том случае, если их невозможно будет доставит в Гаагу.
Ранее Совместная следственная группа приняла решение, что процесс над виновными в гибели Боинга будет проходить в Нидерландах. Место слушаний до сегодняшнего дня было не определено.
Жертвами трагедии стали почти триста человек. Следствие считает, что самолет был сбит ракетой из комплекса Бук, которую запустили с территории, подконтрольной сепаратистам.
Комментарии81
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kir_pich_101 21 марта 2018 | 19:33
Окурку, вышлите повестку, как обвиняемому!
andreyvitalevich 21 марта 2018 | 19:37
Гаага - это символично. При словах "Суд в Гааге" руководство РФ должно ссаться кипятком и впадать в кататонию.
master_analitik 21 марта 2018 | 19:47
andreyvitalevich:
Путину давно следует ввести Международный Казачий суд (МКС) который приговорит к публичной порке всех злопыхателей-русофобов. А другие международные суды себя давно дискредитировали. Только МКС наведет порядок в Мире.
echo_shar 21 марта 2018 | 19:50
master_analitik:
Если в Гааге посмеют озвучить хотя бы одно бездоказательное, пойдут тусоваться на ий вместе с Терезой! )))
patrik04 21 марта 2018 | 19:54
Жертвами трагедии стали почти триста человек. Следствие считает, что самолет был сбит ракетой из комплекса Бук, которую запустили с территории, подконтрольной сепаратистам...
Допустим что самолёт сбили с территории сепаратистов, ну и что, они сбили Боинг в воздушном пространстве Голландии, Малайзии, Германии или над донбасскими городами и сёлами, которые в то время, постоянно бомбили украинские каратели? Если это были повстанцы, то они защищали свою Родину.
grigorcar 21 марта 2018 | 20:10
patrik04:
защитывать, как явку с повинной? чисто сердечное признание?
koltak76_ 21 марта 2018 | 20:13
patrik04: Если это были повстанцы, то они защищали свою Родину.
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Если японцы захватят Курилы, введут туда свои войска, а мы за это полетим бомбить их с воздуха, освобождать Курилы, то кто тогда защищает свою Родину?
shmuel63 21 марта 2018 | 20:14
patrik04: Поделитесь этим соображением с гаагским судом. Вас выслушают. Если тяжело с английским, попросите помочь диспетчера Карлоса.
metlag 21 марта 2018 | 20:04
echo_shar: То есть, голубок,
они уже озвучили и неоднократно.
Аж целый доклад издали.
А ты все слюни тут грозно пускаешь.
А на самом деле это тебя послали и что ты можешь?
Только обосраться грозно.
zztop1960 21 марта 2018 | 20:11
echo_shar: Готовься Раша мазать попу вазелином
sedoievgeniy 21 марта 2018 | 20:43
zztop1960: У голубых все одно на уме один вазелин. Россия положит прибор на все эти расследования, опять один словесный понос типа наибольшая вероятность, придуркам в суде надо представлять доказательства а не словесный понос. Россия положила прибор на Запад и на Вас с вазелином.
nikolashin2017 21 марта 2018 | 19:51
master_analitik: наливая, не зевай
и смотри стакана край...
vlad_kondrat 21 марта 2018 | 19:53
master_analitik: Вы шутник однако, когда дочь моих знакомых в Краснодаре насиловали чечены, казаки робко, по мальчишески стояли в сторонке и шептались как девственицы на исповеди.
"Какзак нынче - что мент" @ Дарья Ивановна , соседка
master_analitik 21 марта 2018 | 19:57
vlad_kondrat: Дочь Ваших знакомых по-видимому была женщиной легкого поведения. Других объяснений у меня нет.
vinibi 21 марта 2018 | 20:33
master_analitik: Выродок пригожинский -судите по девушке исходя из своей дочки и жены? или до усеру боитесь чеченов???
master_analitik 21 марта 2018 | 20:38
vinibi: Нет, выродок это Вы, так как имеете наглость судить миллионы казаков. Да, казаки не вступаются за тех, кто относится к ним без должного уважения, называет ряжеными. Лично за Вас казаки не будут вступаться.
vinibi 21 марта 2018 | 20:50
master_analitik: Ублюдок пригожинский чечены безнаказанно насиловали девушку у них на шлазах- а эти твари ряженные ссыкливо обосравшись смотрели в сторонке!!! желаю, чтобы чечены поступали также с вашей дочей и женой на глазах у обосравшихся казаков на своей земле!!!
antiboh 21 марта 2018 | 20:03
master_analitik: как-то так получается,что русофобы это нынешняя власть,гробящая страну и народ.
master_analitik 21 марта 2018 | 20:09
antiboh:
Нет! Русофобы - это либералы, и другие откровенные враги, готовые за банку варенья и коробку печенья маму родную продать и записаться в гомики и педики.
vladimirbelarus 21 марта 2018 | 20:52
master_analitik: Так Путен же и сам заявлял, что он - главный либерал в стране. Ссылку дать или сам найдёшь, говнюк?
vezdehod 21 марта 2018 | 20:10
Надеюсь что на Скамье подсудимых хватит места ВСЕМ, кто имеет к этому отношение, а может быть оставят местечко и для нашего...
master_analitik 21 марта 2018 | 20:19
vezdehod: Согласен! Победителей не судят. Победят они и такие как вы - будете судить! Победим мы - мы будем судить. Места в штрафных ротах для всех изменников и предателей хватит на всех!
shplint_04 21 марта 2018 | 20:19
Надо испытать "Сармат" на Гааге.
master_analitik 21 марта 2018 | 20:32
shplint_04:
Нет, в Гааге мы организуем Международный Казачий суд, который приговорить к публичной порке всех засранцев-русофобов и негодяев.
dedctolet 21 марта 2018 | 20:37
master_analitik: Тебя нужно как следует выпороть ,за такое предложение
ku111ku 21 марта 2018 | 19:48
andreyvitalevich: Пиндосы представят спутниковые фото пуска ракеты? Или им поверят на слово? Россия во всем винувоата...
ura_123 21 марта 2018 | 19:54
ku111ku: С какого такого бодуна пендосы должны ТЕБЕ представить какие то спутниковые снимки????
Со снимками тебе к М.Леонтьеву!
metlag 21 марта 2018 | 20:10
ku111ku: США уже предоставили МСГ спутниковые фото и они будут продемонстрированы на суде.
Прокурор Нидерландов
Да, они у нас есть. Сотрудник моего офиса, имеющий доступ к разведывательным материалам с пометками «совершенно секретно» и «государственная тайна», видел и изучил спутниковые данные, которые имеются у Соединенных Штатов
Но это лишь одно из многочисленных- доказательств.
gibs 21 марта 2018 | 19:53
andreyvitalevich: При словах "Суд в Гааге" руководство РФ должно ссаться кипятком и впадать в кататонию.
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у этих упырей , при этих словах боеголовки и пропагандонки возбуждаются , и начинают от возбуждения трусить ими во все стороны , вводя нормальных людей в краску от стыда за них.
vlad_kondrat 21 марта 2018 | 19:55
andreyvitalevich: Уж лучше бы народу самому взять суд в свои руки, нежели Путина тянули в Гаагу и с каждым днем превращали бы Россию в Зимбабве.
master_analitik 21 марта 2018 | 19:33
В это трагедии по-любому виноваты свидомиты, так как не закрыли воздушный коридор в зоне боевых действий.
kir_pich_101 21 марта 2018 | 19:39
master_analitik: Ага, и тебя поуродовали.... Вот гады!
Боярка вылечит тебя.
splin2 21 марта 2018 | 19:48
Суду в Гааге быть!
Кто против выведения вурдалаков на чистую воду -поднимите руку.
kottigr1 21 марта 2018 | 19:46
master_analitik: не закрыли воздушный коридор в зоне боевых действий
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Так ведь они итак его на тот момент уже закрыли на 10 000 метров от земли.. Или им надо было небо над Украиной до Альфа-Центавры закрывать ?
Если бы российские вояки вместо "Бука" туда по-дурости завезли бы ещё и противоспутниковые ракеты и сбили космическую станцию "Мир".. Хохлы бы наверняка и в этом виноваты бы были..?
master_analitik 21 марта 2018 | 19:51
kottigr1:
Не смешите меня. 10000 метров - это слишком мало. До 20000 метров - этого достаточно. Россия не может рисковать жизнью русских людей, поэтому имеет право на перестраховку. А от свидомитов можно ожидать чего-угодно.
aleks12 21 марта 2018 | 19:57
master_analitik: послушай педя,значит ты хочешь сказать,что россияне перестаховались,сбив боинг,думая,что это укропский военный самолёт.однако.
master_analitik 21 марта 2018 | 19:59
aleks12:
Нет, я хочу сказать гоми, что русские имеют право на защиту в любое время в любом месте Земли.
liquidsky__ 21 марта 2018 | 19:53
kottigr1: No fly zone это совсем, нет по высоте разделений.
metlag 21 марта 2018 | 20:19
liquidsky__: Врешь и нагло врешь, мразь.
Обычно в зонах террористических угроз воздушное пространство закрывают до 7 км, не более.
Террористы не имеют ПЗРК, которые могут сбивать самолеты на высоте более 5 км.
Но Россия использована ЗРК БУК, КОТОРОГО У ТЕРРОРИСТОВ БЫТЬ НЕ МОГЛО.
ЭТО АРМЕЙСКИЙ ЗРК.
Какая же ты лгущая блевотная мразь.
pyfrjvsqfldjrfn 21 марта 2018 | 20:33
liquidsky__: Дебилушко соединённоштатовское, само-то поняло, что написало...
koltak76_ 21 марта 2018 | 20:19
master_analitik: В это трагедии по-любому виноваты свидомиты, так как не закрыли воздушный коридор в зоне боевых действий.
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Верно говоришь! Но еще больше виноваты сами малазийцы, сам посуди, какого хрена они поперлись лететь через горячие точки, это же идиотами надо быть..
master_analitik 21 марта 2018 | 20:22
koltak76_:
Малазийцы тут ни причем. Они всего лишь летели по воздушному коридору над Украиной, в том числе и над территорией ДНР и ЛНР, которые до сих пор считаются Украиной, а значит и Украина за все в ответе.
koltak76_ 21 марта 2018 | 20:49
master_analitik: Малазийцы тут ни причем.
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Ну как не причем. А если сейчас какие ни будь "дебилы" начнут летать над Сирией, рано или поздно их собьют. Кто тогда виноват будет?
testmeter 21 марта 2018 | 19:34
Нужно также подумать про мотивы действий "Алмаз-Антея", пытавшегося вводить следствие в заблуждение своими "экспериментами". Эти попытки должны идти отдельной статьей уголовного дела
ura_123 21 марта 2018 | 19:41
testmeter: А помните как газетёнка Сугноркина вытащили за ушко "тайного свидетеля",а генерал Маркин зуб давал что этому свидетелю предоставят госзащиту...
И тут всплывает диспетчер Карлос))))
И оказывается что все,ВСЕ свидетельства РФ фейк,тупой фейк.
"Ложь от первого до последнего слова"(с) Мастер и Маргарита
koltak76_ 21 марта 2018 | 20:23
ura_123: "Ложь от первого до последнего слова"(с) Мастер и Мария Захарова.
ura_123 21 марта 2018 | 19:35
Ватиновых хлопнут как тараканов тапком,как картофельных вредителей в Одессе.
xoxlolox 21 марта 2018 | 19:37
ura_123: Да нахер пошлем как всего ,делов то ! Воевать против нас зассат ,а все остальное до лампочки!))))
kryymsdik 21 марта 2018 | 19:41
xoxlolox: а у тебя есть квартира в Лондоне? вот то-то ж
kir_pich_101 21 марта 2018 | 19:44
kryymsdik: С лихвой заменяет доширак на обед...
andreyoo 21 марта 2018 | 19:43
ura_123: Иди Крым освобождай, да Данбасс защищай, дебил невидимого фронта!
fleyta6 21 марта 2018 | 19:36
Гаагский суд - самый справедливый суд в мире!
luger_max_otto 21 марта 2018 | 19:50
Иди- ка ты в... э... Басманный суд.
monterado_ancona_marche 21 марта 2018 | 19:38
А виноватых-то нашли, клоуны конопляные?..))
echo_shar 21 марта 2018 | 19:44
monterado_ancona_marche: ura_123:
Видимо ждут, когда Турчиновы, Аваковы и Порошенки потеряют власть и крышу.
monterado_ancona_marche 21 марта 2018 | 19:47
echo_shar: скорей всего так и есть.
Тем более, что крыша у них уже едет, а взять их могут и на должности, и прямо на рабочем месте...))
snikkersnepper 21 марта 2018 | 20:03
monterado_ancona_marche:
А зачем? Им что так плохо?
За два года мы узнали, что а) суд будет в Голландии, б) суд будет в Гааге. Достаточно для того, чтобы о "следствии" говорили все эти два года и для выбивания финансирования (оно уже обеспечено до 2024 года). Ничего другого у "расследования" просто нет.
metlag 21 марта 2018 | 20:29
snikkersnepper: За два года мы узнали, что установка Бук прибыла из России, ее номер и маршрут по Украине и назад в Россию. Узнали тех кто ее встречал и сопровождал. Узнали откуда она запустила ракету, которая сбила Боинг.
Голландцы определили более 100 человек, которые причастны к катастрофе Боинга.
Так что суд скоро.
salut__521 21 марта 2018 | 19:44
Видеосвязь со ставкой фюрера в Кремле, надеюсь, гаагцы организуют достойно и без проволочек. Вот только боюсь, за путина опять Песков отдуваться будет, кривляясь в своих красных штанах как Попандопуло...
svoi216 21 марта 2018 | 19:44
Придется Гиркина по видеосвязи допрашивать как он "птичкопад" организовал. Вряд ли он рискнет прибыть в Гаагу лично. Ну а если бы он осмелился выдать тех кто ему "Бук" доверил может и скостили бы годок-другой тюремного срока.
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 19:45
Порошенко в панике. кресло президента поменяет на нары
piterjanis 21 марта 2018 | 19:45
Всю укровласть на нары,за сбитый Боинг.
ura_123 21 марта 2018 | 19:50
piterjanis: Угу,Бук из Курска,а укровласть на нары?
У тебя логика М.захаровой)))
timwlad67 21 марта 2018 | 19:49
Судебный процесс по делу о сбитом малайзийском Боинге будет проходить в Окружном суде Гааги
Об этом говорится в послании министра юстиции Нидерландов парламенту страны. Допрос подозреваемых планируют осуществлять с помощью видеосвязи, — передает ТАСС. — Правда, только в том случае, если их невозможно будет доставит в Гаагу.
Ранее Совместная следственная группа приняла решение, что процесс над виновными в гибели Боинга будет проходить в Нидерландах. Место слушаний до сегодняшнего дня было не определено.
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Вообще то нет определения кто виновен и уже суд.
Суд над кем?!
В общем ,запад тащит Гитлеризм во власть запада.
И пусть тащут.
Ночь длинных ножей будет в благодарность тем кто решил решать проблемы через нацистов радикалов.
Давненько не было инквизиции в западном мире.
kir_pich_101 21 марта 2018 | 19:55
timwlad67: Та открывашка для консервов, не тупи.
Убери в тумбочку, обход скоро.
Залезь под одеяло, закати глаза.
Врач сегодня дотошный, может опять тебе двойную дозу вколоть.
koltak76_ 21 марта 2018 | 20:26
kir_pich_101: двойную дозу вколоть..
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Все нормально! Пусть дальше спит..
spec71205 21 марта 2018 | 19:50
...да не фига они с этим смарчком не сделают! Я часто бываю в Голландии общаюсь с народом им по фиг этот Боинг. Окурок за наши деньги тут все купил.
oneoretwo 21 марта 2018 | 19:54
плешивый, с вещами на выход....
epynda 21 марта 2018 | 19:58
Гаагский суд ...???
В некой микроскопической европейской стране, наводнённой эмигрантами, гомосексуалистами, наркоманами и проститутками есть некий городок, в котором есть некий суд, получивший в 90-ые годы прошлого века мировую известность незаконным судилищем над Милошевичем и другими сербскими руководителями и военными...
Россия была слаба и ничего не смогла противопоставить Западу....
Это было ошибкой....
И вот пришли за Россией...
Но Россия, то, уже не та.....
Таких уездных судов, типа Гаагского, в России тысячи....
Не стоит на них обращать внимания...
Или просто закрыть этот, так называемый суд, за непрофессионализм...
Можно отправить туда взвод чеченской полиции для наведения порядка...
ura_123 21 марта 2018 | 20:08
epynda: Именно тебя и забыли спросить!))))
patajhara 21 марта 2018 | 20:17
epynda: Кстати там не написали, когда всё это случится. Может лет через 5
aleks12 21 марта 2018 | 20:19
epynda: в России уездных судов может и тысячи,но Гаагский суд только один.Может сам туда поедешь порядок наводить или на диване оно поспокойней будет.
gригорьич 21 марта 2018 | 19:59
Запаслись попкорном и ждём вебкаста с брифинга послов на Смоленской
lelikhaifski 21 марта 2018 | 20:03
Стрелковские обезьяны с Буком сами в прямом эфире признались что устроили птичкопад. Потом правда начали отползать что типа в самолёте трупы были несвежие. Галерный за это Ширина в ссылку и отправил(((
gregor 21 марта 2018 | 20:12
Судебный процесс по делу о сбитом малайзийском Боинге будет проходить в Окружном суде Гааги
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Этонемы
riots 21 марта 2018 | 20:14
Как-то все дружно навалились на кремлевского долгожителя.
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха...
kail34 21 марта 2018 | 20:20
Ну вот,нарисовалась очередная огромная задница. Не зря мы обвиняем США в том,что они нас не ознакомили с материалами со спутников.Вот в Гааге и ознакомят.
mavreh 21 марта 2018 | 20:28
А чё вам далась та Гаага?!
В Амстердаме суд проводите!
В кафешопе.
karabay 21 марта 2018 | 20:30
Будет таки Гаага Вовану, однако!
amgproject 21 марта 2018 | 20:49
Следствие считает, что самолет был сбит ракетой из РОССИЙСКОГО комплекса Бук!
apels 21 марта 2018 | 20:55
Все ближе решение суда. Интересно насколько высокопоставленный военный будет назван ответственным. Дойдут до главнокомандующего, министра обороны или ограничатся отставным генералом?