Судебный процесс по делу о сбитом малайзийском Боинге будет проходить в Окружном суде Гааги

Об этом говорится в послании министра юстиции Нидерландов парламенту страны. Допрос подозреваемых планируют осуществлять с помощью видеосвязи, — передает ТАСС. — Правда, только в том случае, если их невозможно будет доставит в Гаагу.

Ранее Совместная следственная группа приняла решение, что процесс над виновными в гибели Боинга будет проходить в Нидерландах. Место слушаний до сегодняшнего дня было не определено.

Жертвами трагедии стали почти триста человек. Следствие считает, что самолет был сбит ракетой из комплекса Бук, которую запустили с территории, подконтрольной сепаратистам.