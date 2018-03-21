«Зенит», «Локомотив» и «Спартак» лидируют в рейтинге российских клубов с самыми высокими зарплатами футболистов

При этом наибольшие годовые оклады по-прежнему у легионеров. В топ-10 рейтинга зарплат, который составил портал Sports.ru, попали лишь трое россиян.

В топ-10 рейтинга Sports.ru попали игроки четырех клубов. «Зенита», «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара». Ровно половина – «зентовцы». Аргентинец Леандро Паредес, перебравшийся на берега Невы минувшим летом, зарабатывает больше всех в РФПЛ. 5 миллионов евро в год. В эту сумму входит зарплата и бонус за подписание контракта, без премиальных. За Паредесом идут защитники: Ведран Чорлука из «Локомотива» и еще один «Зенитовец» Бронислав Иванович. При этом самым высокооплачиваемым российским игроком, отмечает Sports.ru, является нападающий Артем Дзюба. Его зарплата чуть больше трех с половиной миллионов евро в год. Любопытно, что ближайшие несколько месяцев форвард проведет не в аренде в тульском «Арсенале». Любопытно, что самый высокооплачиваемый игрок ЦСКА занял в рейтинге только 15 строчку. По информации Sports.ru, вратарь Игорь Акинфеев зарабатывает в год два с половиной миллиона евро.

Всего в топ-70 рейтинга вошли представители только 8 из 16 клубов РФПЛ. При этом в список попало лишь по одному представителю «Ростова» и московского «Динамо».