Министр иностранных дел Великобритании провел параллели между Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером
По мнению Бориса Джонсона, российский президент попытается укрепить имидж России с помощью чемпионата мира по футболу – так же, как в свое время лидер нацистов использовал Олимпиаду. Об этом Джонсон сказал, выступая в парламенте во время сессии вопросов и ответов, передает агентство Рейтер. Оно добавляет, что министр иностранных дел согласился с репликой депутата, который сравнил поведение Путина и Гитлера.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России уже летом этого года.
Комментарии10
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bozk 21 марта 2018 | 19:09
Сравнил жопу с пальцем
laksap 21 марта 2018 | 19:11
bozk:
ДБ
fire1966 21 марта 2018 | 19:16
путин и есть упоротый фюрер с ЧУДО-ОРУЖИЕМ!)) только очень любит прятать путриотично в оффшоры баксы Обамы)))
mymymy 21 марта 2018 | 19:11
bozk: Кстати, пацанчик не запамятовал ли часом, как весело зиговала королевская семейка? И какой скандальчик был после опубликования соответствующих материалов? Так что чья бы корова мычала про Гитлера, а британская свинья молчала бы.
olegleon 21 марта 2018 | 19:11
а что ещё теперь остаётся Боре делать? ведь за 3 недели британские спецы так и не смогли найти "руку Москвы" в отравлении. а значит надо идти ва-банк
andre_klimov 21 марта 2018 | 19:16
olegleon:
Утешайте себя, утешайте... :)
Почитайте "Доктрину фашизма" - такое прекрасное описание существующего сейчас в России режима...
dunai10 21 марта 2018 | 19:14
Что-то в этом высказывании есть такое, что наводит на размышления.
mvrevin 21 марта 2018 | 19:17
Методы обработки мозгов те же, но сам процесс гораздо эффективнее
ha12raz 21 марта 2018 | 19:18
Олимпиадка у нас уже была....т.ак что переплюнул.
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 19:20
в каждой стране есть свои Жириновские. только у нас Жириновский никогда не будет министром такого высокого ранга.
а в Мордоре всё возможно.