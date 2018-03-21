Министр иностранных дел Великобритании провел параллели между Владимиром Путиным и Адольфом Гитлером

По мнению Бориса Джонсона, российский президент попытается укрепить имидж России с помощью чемпионата мира по футболу – так же, как в свое время лидер нацистов использовал Олимпиаду. Об этом Джонсон сказал, выступая в парламенте во время сессии вопросов и ответов, передает агентство Рейтер. Оно добавляет, что министр иностранных дел согласился с репликой депутата, который сравнил поведение Путина и Гитлера.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России уже летом этого года.