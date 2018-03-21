Правительство Израиля признало факт атаки на ядерный реактор в Сирии 11 лет назад
По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, это было сделано для того, чтобы не дать Дамаску возможность разработать ядерное оружие. В Армии обороны Израиля сегодня пояснили, что в 2007 году их авиация разбомбила объект в городе Дейер-эз-Зор. Сирийские власти еще 11 лет назад утверждали, что удар пришелся по пустому участку.
Комментарии2
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neburzhui2 21 марта 2018 | 19:10
Может и в Чернобыле ? :-))
kryymsdik 21 марта 2018 | 19:12
На любимый лунный трактор