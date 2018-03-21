Процесс над виновными в крушении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги
Ранее Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся уголовным расследованием трагедии, приняла решение, что суд будет проходить в Нидерландах, однако при этом не уточнялось, где именно будет организован процесс. После этого голландская сторона заключила соглашение о международно-правовом сотрудничестве с Украиной по MH17.
Комментарии15
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danko1 21 марта 2018 | 19:07
Вот и дождалась Путин Гааги.
Именно он, как главнокомандующий, в первую очередь виновен в этой трагедии.
Без его приказа Бук не оказался бы в Донбассе.
chapter_2 21 марта 2018 | 19:15
danko1: На президентских выборах 2018 года, по оценке эксперта по аномалиям на выборах в России Сергея Шпилькина, в пользу В.Путина было вброшено чуть больше 10 миллионов бюллетеней.
mymymy 21 марта 2018 | 19:15
danko1: Так вот почему зачистился Волошин ((((
vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 19:16
danko1: Ну, всё, старая. Пипетс твоим кумирам - пьяным и обдолбанным бандитам-бандеровцам.
Теперь б/украина по полной программе ответит за сбитый Боинг и массовые убийства детей, женщин и стариков на Донбассе.
Шутки с отпрысками мрази шухевича - закончились.
olegleon 21 марта 2018 | 19:08
так вот почему Волошин покончил жизнь самоубийством именно сейчас
testmeter 21 марта 2018 | 19:11
olegleon: А также поэтому был арестован "диспетчер" Карлос.
andre_klimov 21 марта 2018 | 19:13
olegleon:
Ага. Самоубийством из Макара без номеров, которого у него отродясь не было. :)
chapter_2 21 марта 2018 | 19:09
Почему "в крушении"? Процесс над виновными в уничтожении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги...
gригорьич 21 марта 2018 | 19:12
После солсберийского нокдауна идёт гаагский нокаут. Отсчёт пошёл
kryymsdik 21 марта 2018 | 19:14
Пажалуйте бриться, Владимир Ладимирович
tag188 21 марта 2018 | 19:15
После Милошевича там как раз президентская камера пустует.
stebinmaku 21 марта 2018 | 19:16
"Скоро.." (с)
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 19:17
вот и все. Порошенко конец
alex6245 21 марта 2018 | 19:18
Ребята, не будем торопить события и раньше времени радоваться. Ожидание счастья - уже счастье.
andre_klimov 21 марта 2018 | 19:18
Это именно тот окружной суд Гааги, куда Россия хотела обращаться опротестовывать решение Стокгольмского Арбитража? :)