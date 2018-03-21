Процесс над виновными в крушении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги

Дело виновных в крушении «Боинга» на Украине будет рассматриваться окружным судом Гааги. Это следует из предложений, направленных в среду министром юстиции и безопасности Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом национальному парламенту и опубликованных на сайте правительства, передает ТАСС

Ранее Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся уголовным расследованием трагедии, приняла решение, что суд будет проходить в Нидерландах, однако при этом не уточнялось, где именно будет организован процесс. После этого голландская сторона заключила соглашение о международно-правовом сотрудничестве с Украиной по MH17.