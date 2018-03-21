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19:02, 21 марта 2018

Детей Волоколамска планируется отправить из города в связи из-за ситуации с полигоном «Ядрово»

Детей Волоколамска планируется отправить из города в связи из-за ситуации с полигоном «Ядрово», сообщил на встрече с жителями города губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также заверил горожан, что берет ситуацию с полигоном Ядрово под личный контроль.

По данным областного минздрава, за помощью к медикам обратилось 57 человек. Все они жаловались на головокружение и тошноту.

Глава Волоколамского района пострадал во время митинга у городской больницы. Народный сход собрался у медучреждения после того как несколько десятков детей попали сюда с жалобами на отравление из-за выброса на полигоне «Ядрово».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Волоколамского района Евгений Гаврилов приехали к Центральной районной больнице, когда там уже собралось несколько сотен горожан. Однако побеседовать с местными жителями чиновникам не удалось. Толпа начала скандировать «убийца!» и «в отставку!», после чего Воробьев ретировался в в здание медучреждения. А вот главе района досталось не только на словах. Несколько человек в толпе попытались прорваться к Гаврилову и, после того как неизвестный мужчина ударил его, руководителя региона начали спешно уводить к больнице. По словам очевидцев, Гаврилова немного «помяли» в толпе, где он якобы, даже потерял очки и капюшон. После инцидента к медучреждению подъехали два автобуса с бойцами ОМОНа.

После массового обращения детей в больницы Волоколамска, в город отправили группу токсикологов.

Комментарии

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sensei54 21 марта 2018 | 19:02

«Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…» (с)

vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 19:10

И обязательно избавить район от порнасовцев (накануне объевшихся кислой капусты с молоком и селёдкой) - их сероводород крайне токсичен.

patrik04 21 марта 2018 | 19:11

Детей Волоколамска планируется отправить из города в связи из-за ситуации с полигоном «Ядрово»...

Русофобы ухватились за Волоколамск, как до этого за дальнобойщиков - надеются что протестующие скинут В.Путина и власть в стране упадёт в руки их жизнерадостного кагала.

zemljanka 21 марта 2018 | 19:16

Путин - чистит Земной шар.
Мусорщики - подводят...

nikitin43 21 марта 2018 | 19:17

patrik04: это непродуманное личное решение путена привело к отравлению детей . прежде чем закрывать свалки надо думать куда валить мусор из москвы .

zemljanka 21 марта 2018 | 19:13

Система - без управления (Павловский).

semia 21 марта 2018 | 19:17

А наши высокие комиссии сегодня никаких превышений на свалке не обнаружили. А говорят,что двое детей уже умерло. Путин в Сочи. Его нахалята от Кабаевой дышат морским воздухом. Плевать ему на остальных

zemljanka 21 марта 2018 | 19:05

Сочувствие - людям.
Нелюди - мутировали. В саранчу.

olegleon 21 марта 2018 | 19:06

- Паниковского бьют! - закричал Балаганов, картинно появляясь в дверях.
- Уже? - деловито спросил Бендер. - Что-то очень быстро.
- Паниковского бьют! - с отчаянием повторил рыжий Шура. - Возле "Геркулеса".
- Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? - строго сказал Остап. - Давно бьют?
- Минут пять.
- Так бы сразу и сказали. Вот вздорный старик! Ну, пойдем полюбуемся.

delovoy_podolsk 21 марта 2018 | 19:06

Детей решил эвакуировать! Может он всех жителей области эвакуирует, освободив их от своего навязчивого правления. Его-то самого, этого Воробьёва с поста губера Московской области похоже никогда не "эвакуируют".

m_doc 21 марта 2018 | 19:10

delovoy_podolsk: Как предлагаете решать мусорный вопрос? Ведь в Моск. область свозят мусор в т.ч. и из Москвы.

andy66 21 марта 2018 | 19:08

куда? в Челябинск? ((

kryymsdik 21 марта 2018 | 19:10

Под марш Прощание славянки)))

kryymsdik 21 марта 2018 | 19:11

Шикарные тексты сегодня на Ехе: "в связи из-за ситуации". Нарышшкин чтоле дежурит?

curious69_ 21 марта 2018 | 19:13

Ну вот... А ведь Собчак доказывала А. Навальному ,что она договорилась с Ворбьёвым о срочном закрытии свалки.

canary 21 марта 2018 | 19:19

электорат получил, что заслужил.

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