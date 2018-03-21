Детей Волоколамска планируется отправить из города в связи из-за ситуации с полигоном «Ядрово»
Детей Волоколамска планируется отправить из города в связи из-за ситуации с полигоном «Ядрово», сообщил на встрече с жителями города губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также заверил горожан, что берет ситуацию с полигоном Ядрово под личный контроль.
По данным областного минздрава, за помощью к медикам обратилось 57 человек. Все они жаловались на головокружение и тошноту.
Глава Волоколамского района пострадал во время митинга у городской больницы. Народный сход собрался у медучреждения после того как несколько десятков детей попали сюда с жалобами на отравление из-за выброса на полигоне «Ядрово».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Волоколамского района Евгений Гаврилов приехали к Центральной районной больнице, когда там уже собралось несколько сотен горожан. Однако побеседовать с местными жителями чиновникам не удалось. Толпа начала скандировать «убийца!» и «в отставку!», после чего Воробьев ретировался в в здание медучреждения. А вот главе района досталось не только на словах. Несколько человек в толпе попытались прорваться к Гаврилову и, после того как неизвестный мужчина ударил его, руководителя региона начали спешно уводить к больнице. По словам очевидцев, Гаврилова немного «помяли» в толпе, где он якобы, даже потерял очки и капюшон. После инцидента к медучреждению подъехали два автобуса с бойцами ОМОНа.
После массового обращения детей в больницы Волоколамска, в город отправили группу токсикологов.
Комментарии16
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sensei54 21 марта 2018 | 19:02
«Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…» (с)
vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 19:10
И обязательно избавить район от порнасовцев (накануне объевшихся кислой капусты с молоком и селёдкой) - их сероводород крайне токсичен.
patrik04 21 марта 2018 | 19:11
Детей Волоколамска планируется отправить из города в связи из-за ситуации с полигоном «Ядрово»...
Русофобы ухватились за Волоколамск, как до этого за дальнобойщиков - надеются что протестующие скинут В.Путина и власть в стране упадёт в руки их жизнерадостного кагала.
zemljanka 21 марта 2018 | 19:16
Путин - чистит Земной шар.
Мусорщики - подводят...
nikitin43 21 марта 2018 | 19:17
patrik04: это непродуманное личное решение путена привело к отравлению детей . прежде чем закрывать свалки надо думать куда валить мусор из москвы .
zemljanka 21 марта 2018 | 19:13
Система - без управления (Павловский).
semia 21 марта 2018 | 19:17
А наши высокие комиссии сегодня никаких превышений на свалке не обнаружили. А говорят,что двое детей уже умерло. Путин в Сочи. Его нахалята от Кабаевой дышат морским воздухом. Плевать ему на остальных
zemljanka 21 марта 2018 | 19:05
Сочувствие - людям.
Нелюди - мутировали. В саранчу.
olegleon 21 марта 2018 | 19:06
- Паниковского бьют! - закричал Балаганов, картинно появляясь в дверях.
- Уже? - деловито спросил Бендер. - Что-то очень быстро.
- Паниковского бьют! - с отчаянием повторил рыжий Шура. - Возле "Геркулеса".
- Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? - строго сказал Остап. - Давно бьют?
- Минут пять.
- Так бы сразу и сказали. Вот вздорный старик! Ну, пойдем полюбуемся.
delovoy_podolsk 21 марта 2018 | 19:06
Детей решил эвакуировать! Может он всех жителей области эвакуирует, освободив их от своего навязчивого правления. Его-то самого, этого Воробьёва с поста губера Московской области похоже никогда не "эвакуируют".
m_doc 21 марта 2018 | 19:10
delovoy_podolsk: Как предлагаете решать мусорный вопрос? Ведь в Моск. область свозят мусор в т.ч. и из Москвы.
andy66 21 марта 2018 | 19:08
куда? в Челябинск? ((
kryymsdik 21 марта 2018 | 19:10
Под марш Прощание славянки)))
kryymsdik 21 марта 2018 | 19:11
Шикарные тексты сегодня на Ехе: "в связи из-за ситуации". Нарышшкин чтоле дежурит?
curious69_ 21 марта 2018 | 19:13
Ну вот... А ведь Собчак доказывала А. Навальному ,что она договорилась с Ворбьёвым о срочном закрытии свалки.
canary 21 марта 2018 | 19:19
электорат получил, что заслужил.