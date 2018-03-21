Детей Волоколамска планируется отправить из города в связи из-за ситуации с полигоном «Ядрово», сообщил на встрече с жителями города губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также заверил горожан, что берет ситуацию с полигоном Ядрово под личный контроль.

По данным областного минздрава, за помощью к медикам обратилось 57 человек. Все они жаловались на головокружение и тошноту.

Глава Волоколамского района пострадал во время митинга у городской больницы. Народный сход собрался у медучреждения после того как несколько десятков детей попали сюда с жалобами на отравление из-за выброса на полигоне «Ядрово».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Волоколамского района Евгений Гаврилов приехали к Центральной районной больнице, когда там уже собралось несколько сотен горожан. Однако побеседовать с местными жителями чиновникам не удалось. Толпа начала скандировать «убийца!» и «в отставку!», после чего Воробьев ретировался в в здание медучреждения. А вот главе района досталось не только на словах. Несколько человек в толпе попытались прорваться к Гаврилову и, после того как неизвестный мужчина ударил его, руководителя региона начали спешно уводить к больнице. По словам очевидцев, Гаврилова немного «помяли» в толпе, где он якобы, даже потерял очки и капюшон. После инцидента к медучреждению подъехали два автобуса с бойцами ОМОНа.

После массового обращения детей в больницы Волоколамска, в город отправили группу токсикологов.