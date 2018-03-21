В Москве задержан учредитель алтайской газеты «Листок»

В Москве за неуплату штрафа задержан Сергей Михайлов – учредитель алтайской газеты «Листок», опубликовавшей запись оскорблений губернатора республики Алтай Александра Бердникова в адрес коренных жителей региона. С.Михайлов был доставлен в Управление службы судебных приставов. Вечером его должны отправить в Горно-Алтайск для принудительной доставки в суд по административному делу, связанному с опубликованной записью, сообщил сам С.Михайлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, административное преследование началось с подачи А.Бердникова.



Как рассказал С.Михайлов, 6 июня редакция «Листка» разместила расшифровку разговора губернатора, предварительно заменив символами буквы в нецензурных выражениях. Однако позже Роскомнадзор посчитал, что журналисты недостаточно замаскировали ругательства.

«Губернатор через некоторое время публично извинился (за оскорбления – прим. ЭМ), в блоге опубликовал извинения, но решил, я так понимаю, отомстить, потому что Роскомнадзор в отношении меня как журналиста и учредителя газеты «Листок» составил два протокола о том, что мы недостаточно хорошо замаскировали матерные слова», — рассказал он.

Судебное заседание по этому административному делу состоялось в середине августа, когда С.Михайлов находился в Москве. Он не был осведомлен о решении суда, наложившего на учредителя издания два штрафа по 4 тысячи рублей.

В конце января, после того как С.Михайлов вернулся из Москвы в Горно-Алтайск, к нему домой пришел пристав и составил два протокола по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Поскольку С.Михайлов не мог присутствовать на рассмотрении дела из-за отъезда в Москву, он направил в суд своего представителя. Однако Горно-Алтайский мировой судья вынес постановление о принудительном приводе С.Михайлова на заседание.

«Сначала они ходили ко мне домой в Горно-Алтайске. Но сегодня я был очень удивлен, когда ко мне в гостиничный номер зашли сотрудники московской службы судебных приставов и сообщили о том, что я задержан по постановлению судьи», — рассказал журналист.

С.Михайлов обратил внимание, что расходы на принудительное доставление его в суд в несколько раз превышают сопутствующие издержки.