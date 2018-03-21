Суд сделал закрытым дело петербуржца Виктора Филинкова, которого обвиняют в попытке госпереворота
Арест подсудимому продлили до середины лета.
Дзержинский суд Петербурга вынес решение, согласно которому анархист Виктор Филинков останется под стражей как минимум до конца июня. При этом, несмотря на возражения подсудимого, процесс закрыли для журналистов. Молодого человека задержали два месяца назад. Его подозревают в том, что он состоял в некой организации «Сеть», которую в деле обозначили как террористическое сообщество. Его целью – уверены в ФСБ – было свержение нынешнего режима. Между тем, по словам самого Филинкова, силовики добиваются от него признательных показаний с помощью пыток. Впрочем, как пишет издание Фонтанка.ру, в ФСБ и не отрицают, что применили к Филинкову и его соратникам электрошокер, однако объясняют – сделали это по необходимости, потому что подозреваемый якобы сопротивлялся и пытался убежать. Этот факт никак не повлиял на судебное разбирательство, рассказал «Эху Москвы» адвокат Филинкова Виктор Черкасов.
В Петербурге вместе с Филинковым были задержаны еще два человека. Один из них тоже сообщил о пытках, а после того, как его отпустили, уехал в Финляндию и попросил там убежища.
По версии ФСБ, сообщество «Сеть» работало в России на протяжении нескольких лет. В Петербурге якобы действовала ячейка под названием «Марсово поле».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sadda 21 марта 2018 | 18:48
Какой может быть госпереворот в полицейском государстве?! Ну разве что на уровне министров МВД, ФСБ и обороны.
danko1 21 марта 2018 | 19:03
sadda: Требовать исполнения Конституции у узурпаторов власти считается госпереворотом, а фальсифицировать выборы, сделать Конституцию пустой бумажкой, они считают нормой.
Хунта военно-гэбэшная рулит и закон для неё не существует.
max3446 21 марта 2018 | 18:49
Прежде чем писать такие громкие заготовки, почитали бы УПК РФ, где написано что заседания по страже закрытые. И когда на них пускают журналистов - это скорее исключение их правил
ed10075 21 марта 2018 | 18:57
От квалификации «свержение власти» они сами ржут. Придумают же! Эта власть не свергаема. Она сама по себе умрет, съест сама себя.
neon999 21 марта 2018 | 18:58
"Журналисты" отрабатывают свои серебренники называя "судом" черт знает что.
Жаль, что многие еще мыслят навязанными лживыми категориями, всерьез считают "государством" этот паханат, и согласны быть тупым стадом, "мясом" которым
охреневшие ублюдки лишь кормятся.