Скандал вокруг отстранённой от эфира радиоведущей на Камчатке после критики выборов получил новое развитие

Скандал вокруг отстранённой от эфира радиоведущей на Камчатке после критики выборов президента и сравнения большой части избирателей с приматами получил новое развитие. Местный избирком потребовал от журналистки извинений. Она их ранее принесла, но заявила, что от своих слов не отказывается.

Ничего крамольного в словах Росины Буданс — ведущей РАДИО СВ на Камчатке по мнению её коллег не было. Журналистка, комментируя в начале недели итоги выборов и победу на них Владимира Путина, назвала их балаганом. И усомнилась в том, что в стране стабильность. Она напомнила слушателям о том, что в России, богатой газом, нефтью и другими ресурсами, дальше «политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода. Где инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами». Журналистка следом прошлась по тем, кто голосовал за кандидата в президенты Путина. Она говорила правда о 74х процентах, позже число россиян, поддержавших действующего президента, превысило 76.

После этого журналистку отстранили от эфира. В соцсетях началась травля радиоведущей. Станция, на которой она работает, извинилась перед избирателями. И заявила, что сама журналистка это делает тоже. Буданс подтвердила телеканалу Дождь: она в эфире извинилась перед теми радиослушателями, которых её слова задели, но не собирается отказываться от своей позиции и не жалеет о сказанном. Она допускает, что возможно высказалась слишком резко, но за рамки приличий не выходила. В интервью Камчатка-информ Буданс сообщила, что удивлена шумом, который поднялся после её высказывания. По словам Буданс, она очень редко говорит в эфире о политике. «Сказала, что думала. Последовала какая-то бурная реакция, звонки из правительства, отстранение от эфира, недоумевает ведущая. Тем временем избирком Камчатского края по данным агентства потребовал извинений у Буданс, назвав её высказывания огульными обвинениями.

Там сочли пассаж о вбросах на выборах в регионе камнем в огород своих коллег и заявили, что такие вещи оставлять без ответа нельзя. В избиркоме сообщили, что написали письмо с требованием принести извинения членам избирательной комиссии, которые подверглись критике.

Руководство радиостанции, где работает Буданс, опровергает, что поступали недовольные звонки из правительства. Там уверяют, что журналистка отстранена от эфира временно, до выяснения всех обстоятельств.