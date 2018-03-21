Z Архив новостей новости
5 12 6 4100
18:39, 21 марта 2018

Скандал вокруг отстранённой от эфира радиоведущей на Камчатке после критики выборов получил новое развитие

Скандал вокруг отстранённой от эфира радиоведущей на Камчатке после критики выборов президента и сравнения большой части избирателей с приматами получил новое развитие. Местный избирком потребовал от журналистки извинений. Она их ранее принесла, но заявила, что от своих слов не отказывается.

Ничего крамольного в словах Росины Буданс — ведущей РАДИО СВ на Камчатке по мнению её коллег не было. Журналистка, комментируя в начале недели итоги выборов и победу на них Владимира Путина, назвала их балаганом. И усомнилась в том, что в стране стабильность. Она напомнила слушателям о том, что в России, богатой газом, нефтью и другими ресурсами, дальше «политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода. Где инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами». Журналистка следом прошлась по тем, кто голосовал за кандидата в президенты Путина. Она говорила правда о 74х процентах, позже число россиян, поддержавших действующего президента, превысило 76.

После этого журналистку отстранили от эфира. В соцсетях началась травля радиоведущей. Станция, на которой она работает, извинилась перед избирателями. И заявила, что сама журналистка это делает тоже. Буданс подтвердила телеканалу Дождь: она в эфире извинилась перед теми радиослушателями, которых её слова задели, но не собирается отказываться от своей позиции и не жалеет о сказанном. Она допускает, что возможно высказалась слишком резко, но за рамки приличий не выходила. В интервью Камчатка-информ Буданс сообщила, что удивлена шумом, который поднялся после её высказывания. По словам Буданс, она очень редко говорит в эфире о политике. «Сказала, что думала. Последовала какая-то бурная реакция, звонки из правительства, отстранение от эфира, недоумевает ведущая. Тем временем избирком Камчатского края по данным агентства потребовал извинений у Буданс, назвав её высказывания огульными обвинениями.

Там сочли пассаж о вбросах на выборах в регионе камнем в огород своих коллег и заявили, что такие вещи оставлять без ответа нельзя. В избиркоме сообщили, что написали письмо с требованием принести извинения членам избирательной комиссии, которые подверглись критике.

Руководство радиостанции, где работает Буданс, опровергает, что поступали недовольные звонки из правительства. Там уверяют, что журналистка отстранена от эфира временно, до выяснения всех обстоятельств.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mag_1 21 марта 2018 | 18:47

да, неужели еще страна , когда-то давшая миру столько революционеров, еще не совсем захирела в своем трусливом состоянии? Молодец: корреспондентка! Все правильно сказала! А вот есть ли в стране свобода слова, теперь возникает вопрос?????

russkie_za_sverjenie 21 марта 2018 | 18:52

mag_1: А что не так сказала журналистка? Истинная правда.

igorrrpadlowitchs 21 марта 2018 | 18:53

mag_1: последняя из могикан! Молодец! Жаль, что в стране таких меньшинство!!!

pravdoiskatel 21 марта 2018 | 19:02

mag_1: Вы шутите насчет свободы слова? Где? В стране, где сажают за безобидные перепосты в соцсетях и смс-ки друзьям?

al101_2 21 марта 2018 | 18:50

Правду говорить легко и приятно!©
Но, не у нас....

ed10075 21 марта 2018 | 18:53

Девушка назвала вещи своими именами, причём крайне корректно. Господа чиновники-прихлебатели, отъе-истесь от неё пожалуйста!

scull 21 марта 2018 | 18:54

Либерастня не извиняется. Они, когда их на вранье ловишь, пишут про 11.80 и ольгино и жидким поносом сливаются. Некоторые ещё кричат про гэбню и 37 год)))

shoorah 21 марта 2018 | 18:58

scull: Про виллы чиновников на Западе не правда? Где живут дети многих министров и депутатов? В чём враньё?

hagana 21 марта 2018 | 18:55

Господи ! Неужели хоть один нормальный и порядочный человек нашелся ?!

astashenkov 21 марта 2018 | 19:09

hagana: Нет, их два - еще Навальный.

hihi2raza 21 марта 2018 | 19:02

Молодец Буданс. Все правильно сказали. Злобные тупые дебилы начали с ума сходить.

ansata 21 марта 2018 | 19:04

А что не так сказала журналист?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5832 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 362 6 5230 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 359 6 7497 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 230 6 13885 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 100 6 7210 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8356 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 213 6 15630 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6891 16.03
Kистория, общество, мнения
Интервью A-Team

Павел Грудинин гость: Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

На самом деле во времена Сталина количество осужденных было гораздо меньше, чем сейчас за репосты или еще что-то. А люди умирают в тюрьмах под надуманными предлогами. Слышали про Магнитского?..

5 155 6 21860 14.03
#слушать 48:40 8читать $скачать 11.1 МБ
Kполитика, выборы, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11597 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 275 6 22667 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5775 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 179 6 16086 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14280 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Красивый, зелёный, волнистый и очень крутой Сейчас в аэропорту Симферополя работает около 2000 человек. После запуска нового здания численность персонала увеличится до 2500 человек…

5 469 6 46877 17.03
Kкрым, строительство, общество, аэропорты, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Украина пошла в очередную атаку Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…

5 71 6 7255 16.03
Kукраина, рф, права, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент США в разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность новыми российскими вооружениями Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс»...

5 49 6 34236
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 237 6 168117 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 158 6 18251 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 318593 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 303 6 196410 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6805585
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3359520

Сегодня в эфире