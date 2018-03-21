Жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Мурманске, оказывается необходимая помощь

Об этом с места событий сообщил корреспондент ТАСС Илья Виноградов:

«Взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке Мурманска 20 марта около 17 часов вечера. На месте погиб один из находившихся там мужчин, еще один погибший был извлечен из-под завалов. Четверых пострадавших доставили в больницу. Один из них скончался позже в больнице, один был выписан, сейчас остаются в больнице двое пострадавших. Из-за взрыва здание сильно разрушено, это крайний угловой подъезд, там со второго по пятый этаж все осыпалось. Люди из подъезда пострадавшего были эвакуированы, сейчас они находятся в пункте временного размещения в одном из общежитий города. Жильцы второго и третьего подъезда вернулись в свои квартиры, угрозы обрушения там нет. Создана комиссия, которая оценит состояние дома. Будет приниматься решение, восстанавливается ли этот дом или будет демонтироваться».

Владельцам пострадавших квартир власти города выплатят по 100 тысяч рублей на неотложные нужды, сообщил ТАСС глава города Андрей Сысоев.