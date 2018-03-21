Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России

Об этом ТАСС сообщила представитель Роспотребнадзора Анна Брычева:

«Если говорить о Российской Федерации, то эпидемическая обстановка по гриппу и ОРВИ в целом стабильная. По совокупному населению наблюдается превышение недельных эпидемических порогов в 23 субъектах Российской Федерации, а превышение эпидемического порога по центральному городу в 11 городах. Как эффективная мера, используется в образовательных учреждениях карантин, но пока по стране в целом закрыто 93 школы, а всего у нас работают около 45 тысяч учебных заведений, то есть это процент незначительный. Также ведется лабораторный мониторинг. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла. И сегодня до 65% всех заболевших обусловлено именно гриппом».

Высокая заболеваемость отмечена также в пяти странах Европейского региона. Среди них Чехия, Германия и Финляндия.