Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 регионах России
Об этом ТАСС сообщила представитель Роспотребнадзора Анна Брычева:
«Если говорить о Российской Федерации, то эпидемическая обстановка по гриппу и ОРВИ в целом стабильная. По совокупному населению наблюдается превышение недельных эпидемических порогов в 23 субъектах Российской Федерации, а превышение эпидемического порога по центральному городу в 11 городах. Как эффективная мера, используется в образовательных учреждениях карантин, но пока по стране в целом закрыто 93 школы, а всего у нас работают около 45 тысяч учебных заведений, то есть это процент незначительный. Также ведется лабораторный мониторинг. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла. И сегодня до 65% всех заболевших обусловлено именно гриппом».
Высокая заболеваемость отмечена также в пяти странах Европейского региона. Среди них Чехия, Германия и Финляндия.
Комментарии2
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ars65 21 марта 2018 | 18:59
огласите весь список,пожалуйста...
vit0nix 21 марта 2018 | 19:01
та в Питере например 19 объявили эпидемию и детей раньше на каникулы отправили, причем порог был превышен еще пару недель назад, но как говорится выборы жи явка жи, а теперь можете спокойно подыхать :-D