Сегодня под Омском открылся паллиативный центр для детей
Это первый подобный центр за Уралом. Сегодня открылось два корпуса – административный и реабилитационный. В дальнейшем планируется построить также корпус для лежачих больных. Об этом «Эху Москвы» сообщил соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.
Детский хоспис в Омске примет первых подопечных завтра. Он рассчитан на 300 семей.
Комментарии3
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olegleon 21 марта 2018 | 18:46
ну и к чему эта новость? она же не интересна хомячкам, а хохлотролли не знают что писать в таких случаях
sadda 21 марта 2018 | 18:52
"Сегодня под Омском открылся паллиативный центр для детей
Это ПЕРВЫЙ подобный центр за Уралом." - За 18 лет?!!!
salut__521 21 марта 2018 | 19:05
Ну нормально. Закрыты сотни больничек, открыта одна, да и в той для больных мест нету...