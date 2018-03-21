Специалисты выясняют причины стрельбы в школе в Курганской области

В результате инцидента пострадали семеро учеников.

С девочкой, которая устроила стрельбу, сейчас беседуют психологи. Раньше ее, как и других школьников, проверяли специалисты, никаких отклонений не выявили, на учете в полиции не состоит, сообщили «Интерфаксу» в областном департаменте образования. ЧП произошло утром, рассказала представитель полиции Елена

Радаева.



Семеро пострадавших получили ссадины. В больницу отвезли одного подростка, у которого достали из-под кожи пульку, потом отпустили домой.

Очевидец инцидента рассказал изданию Znak.com, что нападавших было трое. Одна девочка сказала учителю, что ей плохо, и они пошли к медику. В это время другая девочка закрыла кабинет, а третья стала стрелять. Кроме того, по словам очевидца, у девочек были с собой еще и ножи.

Издание «Лайф» передает, что девочек было две, и это сестры. А причиной конфликта якобы стали издевательства сверстников над внешностью школьницы.

Региональный детский омбудсмен Алена Лопатина подтвердила ТАСС, что в инциденте участвовали две школьницы, информация о третьей проверяется.