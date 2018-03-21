Специалисты выясняют причины стрельбы в школе в Курганской области
В результате инцидента пострадали семеро учеников.
С девочкой, которая устроила стрельбу, сейчас беседуют психологи. Раньше ее, как и других школьников, проверяли специалисты, никаких отклонений не выявили, на учете в полиции не состоит, сообщили «Интерфаксу» в областном департаменте образования. ЧП произошло утром, рассказала представитель полиции Елена
Радаева.
Семеро пострадавших получили ссадины. В больницу отвезли одного подростка, у которого достали из-под кожи пульку, потом отпустили домой.
Очевидец инцидента рассказал изданию Znak.com, что нападавших было трое. Одна девочка сказала учителю, что ей плохо, и они пошли к медику. В это время другая девочка закрыла кабинет, а третья стала стрелять. Кроме того, по словам очевидца, у девочек были с собой еще и ножи.
Издание «Лайф» передает, что девочек было две, и это сестры. А причиной конфликта якобы стали издевательства сверстников над внешностью школьницы.
Региональный детский омбудсмен Алена Лопатина подтвердила ТАСС, что в инциденте участвовали две школьницы, информация о третьей проверяется.
Комментарии7
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ivfn 21 марта 2018 | 18:46
//. А причиной конфликта якобы стали издевательства сверстников над внешностью школьницы.//
Самая правдоподобная версия.
olegleon 21 марта 2018 | 18:48
ivfn: "никогда не было и вот опять"
только вот раньше ни до кого не доходило начать стрелять. а проблема стара как мир.
ivfn 21 марта 2018 | 19:13
olegleon:
Натыркал в поисковике
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ИТД и ИТД и ИТД и ИТД
nitinol 21 марта 2018 | 19:02
ivfn 18:46:
///Самая правдоподобная версия.///
Неправильная версия. Н учтено американское влияние на неокрепшие души наших скрепных детишек...
ivfn 21 марта 2018 | 19:09
nitinol:
Плохо вы знаете как поведет себя человек при систематических оскорблениях ,унижениях. А еще проще ,нужно подождать результатов расследования
navsegda 21 марта 2018 | 18:55
Это всё влияние бездуховного Голливуда , украинского фашизма и марсиан
valevy 21 марта 2018 | 19:06
Раньше-бы этот вопрос был уровня родителей, директора школы, и возможно участкового, теперь новость федерального уровня. Зато вот тот самый детский дом где детей просто трахали, и похоже что трахают до сих пор как-то вот не очень стали раскручивать.