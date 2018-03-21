Расследование по сирийскому реактору показало, что разведслужба чуть не пропустила строительство ядерного объекта

Расследование обстоятельств, связанных со строительством сирийского реактора, уничтоженного десять лет назад израильскими ВВС, показало, что одна из наиболее компетентных разведслужб мира, Моссад чуть было не пропустила факт строительства ядерного объекта у себя под боком, отмечают западные наблюдатели.

Даже если президенту Трампу удастся достичь соглашения с северокорейским режимом о замораживании или ликвидации его ядерной программы, нужно будет все равно опасаться подвоха, пишет обозреватель издания Politico: именно КНДР помогала Сирии возводить глубоко законспирированный ядерный реактор, который израильская разведка смогла обнаружить только на финальной стадии его строительства. Бывший директор Моссада Тамир Пардо, на фоне многочисленных заявлений в прессе со стороны участников долгое время засекреченной операции, в интервью изданию спрашивает себя и своих коллег по цеху: «Где же они были? Где были американцы, для которых Северная Корея – одна из главных целей. И ведь до сих пор непонятно, — считает Пардо, — был ли реактор ядерным проектом Асада или северных корейцев». Экс-руководитель израильских спецслужб полагает, что радиоактивные вещества, производимые реактором, могли предназначаться для поставок в КНДР, и Запад об этом даже не подозревал. В допущенной ситуации Пардо обвиняет не только американскую, но и израильскую разведку: «Если они так легко были одурачены Пхеньяном и Дамаском, это могло произойти, например, в Иране и вообще где угодно на Земле».

Израильские СМИ рассказывают, что Моссаду, фактически, повезло, отмечая, что и разведчикам иногда бывает нужно везение: отслеживая перемещения по миру директора сирийской Комиссии по ядерной энергетике, в отеле в Вене, где он останавливался для участия в конференции МАГАТЭ, они завладели его мобильным телефоном. Раскодировав блок памяти, спецслужбы обнаружили фотографии похожего на ядерный реактор объекта. О снимках было доложено тогдашнему премьеру Ольмерту. Тот посоветовался с президентом США Джорджем Бушем, который сам решил не вмешиваться в ситуацию, но, как пишут наблюдатели, дал своему израильскому коллеге молчаливое согласие на силовые действия.

После проведения в 2007 году авиаударов Израиля по строившемуся ядерному реактору в Сирии, Дамаск не стал признаваться в нарушении своих международных обязательств и заявил, что удары пришлись по пустому участку, принадлежавшему научному объединению по развитию сельского хозяйства.