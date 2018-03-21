Почти 25 тыс. жителей Иваново остались без электричества из-за аварии...

Аварийное отключение электроэнергии произошло вечером в среду в Ленинском районе Иваново, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

В зону отключения попали улицы Лежневская, Диановых, Кирякиных, проспект Строителей — всего 139 многоквартирных и 225 частных жилых домов, а также шесть детсадов и три школы, передает «Интерфакс».