Почти 25 тыс. жителей Иваново остались без электричества из-за аварии
В зону отключения попали улицы Лежневская, Диановых, Кирякиных, проспект Строителей — всего 139 многоквартирных и 225 частных жилых домов, а также шесть детсадов и три школы, передает «Интерфакс».
Комментарии8
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huyt 21 марта 2018 | 18:37
А ведь 95% платят за электроэнергию. Видимо разворовывают эти платежи вместо того, чтобы поддерживать инфраструктуру в нормативном состоянии.
olegleon 21 марта 2018 | 18:43
huyt: в штатах сотни тысяч без электричества недавно остались. видимо тоже не платили?
patrik04 21 марта 2018 | 18:53
Почти 25 тыс. жителей Иваново остались без электричества из-за аварии...
Вот так, а если бы присоединились к забастовке избирателей А.Навального, то никакого "блэкаута" бы не было.
neburzhui2 21 марта 2018 | 18:54
Коммуникации советских времён приходят в абсолютную непригодность. Без света и воды - революция неизбежна :-))
kypykyky 21 марта 2018 | 18:38
я однажды и где то, случайно.. попал на версию, с чего начнётся крах режима.
и увидел просто невероятную - техногенные катастрофы местного характера.
напомните, а кто это предположил?
goshan31 21 марта 2018 | 18:41
Это называется- стабильность!
kryymsdik 21 марта 2018 | 18:41
Город невест... самое время руки распускать и лапать в потемках
pushok1971 21 марта 2018 | 18:42
Как же быстро после перевыборов пересидента улучшается стабильность! Зачем им электричество? В каждой комнате повесить освящённую икону целующего мальчиков в живот, освещает лучше, чем дорогие лампы! А тем, кто против - отключим газ!