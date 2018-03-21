Иностранные спортсмены, в большинстве своем, стали самыми высокооплачиваемыми игроками в российском футболе
Рейтинг опубликовало интернет-издание Спортс.Ру. Больше всего гарантировал себе в этом году полузащитник «Зенита» Леандро Паредес – не менее пяти миллионов евро, — отмечает издание. Самым высокооплачиваемым игроком из числа россиян признан Артем Дзюба – более 3,5 миллионов евро. Также из россиян в этом списке оказались Федор Смолов и Александр Кокорин.
Комментарии6
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wasielna 21 марта 2018 | 18:44
Совковость в Дурдоме.
al101_2 21 марта 2018 | 18:45
Каково слышать это работнику Роскосмоса?
Или хирургу сельской больницы?
Вот, и падают ракеты и ошибаются врачи!
don_ballon 21 марта 2018 | 18:52
al101_2: Не хотели в детстве мячик чеканить-живите на зарплату. Паредес-работник Газпрома. Не самый высокооплачиваемый. Начальник-Миллер, олигарх, друг Путина. Путин-бессрочный президент, Роскосмос и врачи отдали ему свои голоса. Значит, зарплата Передеса их устраивает. Паредес, кстати, тоже мажет по воротам и ошибается в обороне. Так что, не причём зарплаты, не причём фасон...
don_ballon 21 марта 2018 | 18:56
Зарплата только верхушка айсберга. Паредес обошёлся Газпрому в полтора десятка миллионов евро. Подобных легов Газпром купил с десяток. Это цена половины стадиона "Спартак" в Москве, например.
fleyta6 21 марта 2018 | 19:15
Получают, а не зарабатывают! При пустых трибунах частично заполненных придурками, почему-то называемых фанатами.
Деньги гребут из бюджета за счет умирающих без помощи детей, стариков, инвалидов. Эти уроды во главе с Мудко должны уйти из спорта на сбор хлопка!
srk2658lu 21 марта 2018 | 19:17
И что самое удивительное: всю жизнь в футбол играют за хорошие деньги, а поворотам попадать не научились.