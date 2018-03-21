Иностранные спортсмены, в большинстве своем, стали самыми высокооплачиваемыми игроками в российском футболе

Рейтинг опубликовало интернет-издание Спортс.Ру. Больше всего гарантировал себе в этом году полузащитник «Зенита» Леандро Паредес – не менее пяти миллионов евро, — отмечает издание. Самым высокооплачиваемым игроком из числа россиян признан Артем Дзюба – более 3,5 миллионов евро. Также из россиян в этом списке оказались Федор Смолов и Александр Кокорин.