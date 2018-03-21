Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова едет в Курган, где в местной школе произошло ЧП
13-летняя ученица начала стрельбу из пневматического пистолета. Кузнецова намерена разобраться, как получилось, что ребенок пронес в школу оружие, почему никто не заметил конфликт, а также, почему не сделаны выводы из последних происшествий.
В полиции говорят, что девочка стреляла из отцовского пистолета. В результате семь семиклассников получили синяки и ссадины.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vise1 21 марта 2018 | 18:32
Кузнецова ,
а в Волоколамск прокатится не хочешь ?!
sedoff 21 марта 2018 | 18:35
vise1: И чем там может помочь эта уполномоченная по защите педофилов? )))))
kryymsdik 21 марта 2018 | 18:42
sedoff: впопудья во всем одинаково хорошо разбирается
vise1 21 марта 2018 | 18:43
sedoff:
Дышать .
gvs 21 марта 2018 | 18:36
Сначала в Курган, а потом в Челябинск - педофилов спасать )))
hangman19 21 марта 2018 | 18:36
клоунесса попадья проявилась.
alexander25101977 21 марта 2018 | 18:37
Помнится, в советских школах одно время приносили дротики. Идёшь на перемене - и как взвоешь от боли в ляжке. ноя, вынимаешь из ляжки дротик. Запускаешь его в ответ обидчику... в жопу. Теперь дети продвинутые. При капитализме им другие игрушки стали доступны. А от того, что туда припёрлась попадья кузнецова, дети не перестанут друг друга мочить в школьных сортирах. Надо вернуть в школы Бога. Может, Он исправит? И те же девочки, надев платочки, будут по воскресеньям с мамами в церквах молиться, а не в папкиных вещах копаться.
kryymsdik 21 марта 2018 | 18:43
alexander25101977: когда-то 100 лет назад в школах было очень много Бога, а вот не помогло