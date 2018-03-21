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18:30, 21 марта 2018

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова едет в Курган, где в местной школе произошло ЧП

13-летняя ученица начала стрельбу из пневматического пистолета. Кузнецова намерена разобраться, как получилось, что ребенок пронес в школу оружие, почему никто не заметил конфликт, а также, почему не сделаны выводы из последних происшествий.

В полиции говорят, что девочка стреляла из отцовского пистолета. В результате семь семиклассников получили синяки и ссадины.

Комментарии

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vise1 21 марта 2018 | 18:32

Кузнецова ,
а в Волоколамск прокатится не хочешь ?!

sedoff 21 марта 2018 | 18:35

vise1: И чем там может помочь эта уполномоченная по защите педофилов? )))))

kryymsdik 21 марта 2018 | 18:42

sedoff: впопудья во всем одинаково хорошо разбирается

vise1 21 марта 2018 | 18:43

sedoff:
Дышать .

gvs 21 марта 2018 | 18:36

Сначала в Курган, а потом в Челябинск - педофилов спасать )))

hangman19 21 марта 2018 | 18:36

клоунесса попадья проявилась.

alexander25101977 21 марта 2018 | 18:37

Помнится, в советских школах одно время приносили дротики. Идёшь на перемене - и как взвоешь от боли в ляжке. ноя, вынимаешь из ляжки дротик. Запускаешь его в ответ обидчику... в жопу. Теперь дети продвинутые. При капитализме им другие игрушки стали доступны. А от того, что туда припёрлась попадья кузнецова, дети не перестанут друг друга мочить в школьных сортирах. Надо вернуть в школы Бога. Может, Он исправит? И те же девочки, надев платочки, будут по воскресеньям с мамами в церквах молиться, а не в папкиных вещах копаться.

kryymsdik 21 марта 2018 | 18:43

alexander25101977: когда-то 100 лет назад в школах было очень много Бога, а вот не помогло

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