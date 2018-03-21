Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова едет в Курган, где в местной школе произошло ЧП

13-летняя ученица начала стрельбу из пневматического пистолета. Кузнецова намерена разобраться, как получилось, что ребенок пронес в школу оружие, почему никто не заметил конфликт, а также, почему не сделаны выводы из последних происшествий.

В полиции говорят, что девочка стреляла из отцовского пистолета. В результате семь семиклассников получили синяки и ссадины.