Участники стихийного митинга возле Центральной больницы Волоколамска напали на главу района Евгения Гаврилова

Чиновника затащили в толпу и несколько раз ударили, и, как говорят очевидцы, сломали ему очки. Однако Гаврилов сумел вырваться и скрылся в здании больницы. По словам другого местно жителя, которого цитирует издание «Сноб», Гаврилова лишь помяли в толпе – ему оторвали капюшон. Сейчас, как следует из сообщений в социальных сетях, у здания больницы проходит стихийный митинг. Там находится около тысячи местных жителей. В город приехал глава области Андрей Воробьев. По его словам, администрация рассматривает вариант вывоза детей из-за выброса газа на полигоне Ядрово.