Участники стихийного митинга возле Центральной больницы Волоколамска напали на главу района Евгения Гаврилова
Чиновника затащили в толпу и несколько раз ударили, и, как говорят очевидцы, сломали ему очки. Однако Гаврилов сумел вырваться и скрылся в здании больницы. По словам другого местно жителя, которого цитирует издание «Сноб», Гаврилова лишь помяли в толпе – ему оторвали капюшон. Сейчас, как следует из сообщений в социальных сетях, у здания больницы проходит стихийный митинг. Там находится около тысячи местных жителей. В город приехал глава области Андрей Воробьев. По его словам, администрация рассматривает вариант вывоза детей из-за выброса газа на полигоне Ядрово.
Комментарии66
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democ 21 марта 2018 | 18:58
Легко отделался. Для канонизации недостаточно.
ed10075 21 марта 2018 | 19:01
А что они ждали, эти бездельники-чиновники? Хлеба с солью? Дождались.
stebinmaku 21 марта 2018 | 19:05
Грядёт "Мусорная революция"..
fedor_v_glaz 21 марта 2018 | 19:09
Вот это и есть точка детонации. Одна из таких и снимет режим пуйла. Тут ведь воробья бить надо, а наперед самого.
fedor_v_glaz 21 марта 2018 | 19:15
И это зимой, когда процессы гниения заморожены/заторможены. Что же летом начнётся?