В Лозанне стартовал симпозиум ВАДА, на котором будет поднят вопрос о статусе Российского антидопингового агентства

В Лозанне стартовал симпозиум ВАДА, на котором вновь будет поднят вопрос о статусе Российского антидопингового агентства. Представители Всемирного агентства отмечают, что России удалось решить одну из проблем, мешавших восстановлению РУСАДА.

Это уже пятая попытка РУСАДА вернуть свой прежний статус и членство в рядах Всемирного агентства. В предыдущих случаях камней преткновения было два. Во-первых, допинг-офицеры не могли получить доступ в закрытые российские города, где тренируются многие спортсмены, во-вторых, Россия отказывалась признать ряд выводов из доклада Макларена, на признании которого настаивала ВАДА.

С этим вопросом все осталось как было. А вот история с доступом в закрытые города, похоже, с мертвой точки сдвинулась. Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, — заявила ТАСС, — что у Всемирного агентства претензий к России по этой линии практически не осталось. По ее словам, аудиторы ВАДА пришли к выводу, что проблема решена и что больше допинг-офицеры не сталкиваются с тем, что не могут провести внесоревновательные пробы у атлетов, которые живут и тренируются в закрытых городах. К слову, прогресс России в выполнении дорожной карты ВАДА отмечала и раньше, вот только восстановлению статуса национального агентства это никак не способствовало.

В данном случае остаются претензии по части признания доклада Макларена. Руководители РУСАДА подчеркивают, что решение этого вопроса зависит не от не от них. Чиновники более высокого ранга уже не раз давали понять, что никогда не признают вывод канадского юриста о том, что в России существовала государственная система сокрытия допинг-проб. Между тем, от статуса РУСАДА зависит многое. Уже понятно, что без восстановления агентства в правах, так и останутся в подвешенном состоянии еще две организации.

Это паралимпийский комитет России и Всероссийская федерация легкой атлетики. И хотя об этом нечасто говорят в открытую, но уже понятно, что российские паралимпийцы и легкоатлеты будут выступать в нейтральном статусе до тех пор, пока РУСАДА не вернется в лоно Всемирного антидопингового агентства.

РУСАДА была лишена аккредитации более двух лет назад.