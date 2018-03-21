Москва передаст через послов в столице их государств памятную записку по делу Сергея Скрипаля

Как выразился директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, содержание записки носит «несколько подсушенный технико-юридический характер».

Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По словам Ермакова, обвинения в использовании боевого химического вещества абсурдны, поскольку пострадавших было бы в разы больше

На сегодняшнюю встречу в МИД России пришли послы Ирак, Сирии, КНДР, Палестины, ряда других дипмиссий. Посольства ведущих западных стран, а также Китая, были представлены на более низком уровне.

Великобритания имеет право провести собственное расследование на территории своей страны и не обязана предоставлять России пробы вещества. Об этом сказала второй секретарь посольства Великобритании в Москве Эмма Ноттингем.

В администрации Дональда Трампа изучают идею о высылке российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источники в Госдепартаменте. Они, впрочем, отмечают, что Дональд Трамп пока никаких решений на сей счет не принял.

«Рассчитывать на то, что российская и британская сторона придут к компромиссу в деле расследования дела Скрипаля не стоит», — считает основатель проекта The bell Елизавета Осетинская.

Все версии покушения на Скрипаля Осетинская считает бредовыми.