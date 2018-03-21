Москва передаст через послов в столице их государств памятную записку по делу Сергея Скрипаля
Как выразился директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, содержание записки носит «несколько подсушенный технико-юридический характер».
Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По словам Ермакова, обвинения в использовании боевого химического вещества абсурдны, поскольку пострадавших было бы в разы больше
На сегодняшнюю встречу в МИД России пришли послы Ирак, Сирии, КНДР, Палестины, ряда других дипмиссий. Посольства ведущих западных стран, а также Китая, были представлены на более низком уровне.
Великобритания имеет право провести собственное расследование на территории своей страны и не обязана предоставлять России пробы вещества. Об этом сказала второй секретарь посольства Великобритании в Москве Эмма Ноттингем.
В администрации Дональда Трампа изучают идею о высылке российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источники в Госдепартаменте. Они, впрочем, отмечают, что Дональд Трамп пока никаких решений на сей счет не принял.
«Рассчитывать на то, что российская и британская сторона придут к компромиссу в деле расследования дела Скрипаля не стоит», — считает основатель проекта The bell Елизавета Осетинская.
Все версии покушения на Скрипаля Осетинская считает бредовыми.
Комментарии4
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olegleon 21 марта 2018 | 18:31
"Великобритания имеет право провести собственное расследование на территории своей страны и не обязана предоставлять России пробы вещества. Об этом сказала второй секретарь посольства Великобритании в Москве Эмма Ноттингем. "
всё верно, второй секретарь. только и Россия не обязана предоставлять Британии ничего. и кому от этого лучше будет?
us101 21 марта 2018 | 18:32
Хотелось бы напомнить горлопаям из Кремля что когда Оксфордскому университету в Англии было уже 500 лет,
всемогущий(!) царь всея Руси Пётр первый, издал указ боярам бороды рубить...
bratec_kot 21 марта 2018 | 18:32
Короче все послы дружно послали МИД в ..........
prade 21 марта 2018 | 18:39
"Москва передаст через послов памятную записку"
Записка начинается со слов "Это не мы"