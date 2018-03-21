Скандал произошел в верхней палате парламента

Сенатор Людмила Нарусова раскритиковала министра культуры Владимира Мединского. Она сделала это после его выступления в Совете Федерации.

«Такие вопросы не имеют отношения к повестке дня», — сказала, в свою очередь, спикер палаты Валентина Матвиенко.

Владимир Мединский на выступление Нарусовой никак не отреагировал.

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, после того, как сообщество «Диссернет» заявило об отсутствии научной ценности работы. В итоге минувшей осенью Высшая аттестационная комиссия рекомендовала сохранить за министром ученую степень.