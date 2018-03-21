Скандал произошел в верхней палате парламента
Сенатор Людмила Нарусова раскритиковала министра культуры Владимира Мединского. Она сделала это после его выступления в Совете Федерации.
«Такие вопросы не имеют отношения к повестке дня», — сказала, в свою очередь, спикер палаты Валентина Матвиенко.
Владимир Мединский на выступление Нарусовой никак не отреагировал.
История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, после того, как сообщество «Диссернет» заявило об отсутствии научной ценности работы. В итоге минувшей осенью Высшая аттестационная комиссия рекомендовала сохранить за министром ученую степень.
Комментарии14
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olegleon 21 марта 2018 | 18:20
отлична подана новость! браво!!
за что раскритиковала? какие вопросы не имеют отношения?
natogrek 21 марта 2018 | 18:32
olegleon: Да ясно, что речь идет о его содранной диссертации. Ученый, понимаешь.
m_doc 21 марта 2018 | 18:37
natogrek: Он как учёный ничем не хуже Нарусовой как представителя от Тывы.
olegleon 21 марта 2018 | 18:51
natogrek: да там у 90% сидящих такие же. это, к сожалению, стало нормой
huyt 21 марта 2018 | 18:20
Фальшивые олимпийский победы, фальшивые выборы, фальшивые диссертации.......... А ещё- ихтамнет, вывсеврете, авыдокажите.....
kir_pich_101 21 марта 2018 | 18:27
huyt: Театр теней.
Как хочется включить свет, чтобы пропали эти уродливые призраки.
nikchimzwet886 21 марта 2018 | 18:20
Никак Совет Федерации стал местом для дискуссий?
nns33 21 марта 2018 | 18:24
Своих в беде не бросают. Оправдали поступок слуцкого,оправдывают мединского.
alexander25101977 21 марта 2018 | 18:25
Нарусова там единственная разумная курица, в этом путинском курятнике, возглавляемом несушкой Валей. А Мединский - весьма слабенький, худенький, синенький, глупенький петух из другого курятника - Минкульта.
kypykyky 21 марта 2018 | 18:27
глядь!
а Эхо может новости нормально излагать, не от понимания - лагать?
чем дальше - тем ЗАГАДОШНЕЙ..
kazlevich1949 21 марта 2018 | 18:28
Дочке место министра культуры зачищает???
don_ballon 21 марта 2018 | 18:30
Надо бы проверить Вальку-Облигацию. Не, диссертацию. Впечатление, что ей даже школьное изложение с трудом давалось.
gruzin12 21 марта 2018 | 18:32
Значитс скоро Нарусова вместе со своей дочуркой порнозвездой будет крутить 3,14Zдой на панелях Европы.
riots 21 марта 2018 | 18:40
Простите, кто на ком стоял ? (С)