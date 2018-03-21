Комиссия ГД по этике назвала «избирательными и целенаправленными» обвинения депутата Слуцкого в домогательствах
Комиссия Госдумы по этике назвала «избирательными и целенаправленными» обвинения депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах. Коллеги парламентария отказались проводить проверку заявлений пострадавших женщин.
Заседание думской комиссии по этике было запланировано на три часа дня, причем сам Леонид Слуцкий появился спустя 45 минут после его начала. К этому времени перед депутатами уже выступили две журналистки, заявившие о домогательствах – продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. Как сообщает «Интерфакс», заседание проходило за закрытыми дверями. После дачи объяснений Слуцкий вышел из кабинета и поблагодарил свою семью и близких за поддержку, но не стал комментировать возможное решение.
Вскоре после этого перед журналистами выступил глава комиссии Отари Аршба. По его словам, депутаты не нашли нарушений в поведении своего коллеги. Члены комиссии пришли к выводу, что обвинения были спланированными, поскольку девушки заявили о домогательствах почти одновременно в период президентских выборов, а также спустя значительное время после инцидентов.
Корреспондент Коммерсанта Софья Самохина написала в своем Telegram-канале, что Аршбу спросили, можно ли трогать журналисток за лобок, как это делал Слуцкий. Глава комиссии ответил, что не знает.
В это же время у стен Госдумы проходили одиночные пикеты с требованием привлечь депутата к ответственности. В нем приняли участие правозащитники и коллеги пострадавших журналисток. Ситуация со Слуцким показывает, что в России необходимо разработать закон о сексуальных домогательствах, рассказала сотрудница организации Amnesty International Инга Келехсаева.
Участников акции пытались спровоцировать активисты движения SERB, но, несмотря на их усилия, пикеты прошли мирно. Полиция пикетчиков задерживать не стала.
Ранее на сторону Слуцкого также встал лидер Чечни Рамзан Кадыров, назвавший депутата «БРАТОМ» и отвергший обвинения в его адрес.
Комментарии46
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
harry_r 21 марта 2018 | 18:14
Всем демшизоидам:
Дамы и господа? Чем же Вы отличаетесь от ненавистных вам Кремля и Охотного ряда, если Вы требуете осудить человека без суда?
Для настоящего демократа и либерала незыблем постулат: каждый человек считается не виновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
В демократической стране никакая комиссия по этике не может заменить суд. Есть в УК РФ статья 133. И пока Слуцкий не признан судом виновным по этой статье, - никто не имеет права считать его таковым.
Это – азы либерализма и демократии.
Вот, почему в России нет и не может быть демократии: никого не интересуют истинные права человека. Все согласны на произвол.
danko_fuflo 21 марта 2018 | 18:15
harry_r: я согласен!!!
kryymsdik 21 марта 2018 | 18:16
harry_r:
Такого как Слуцкий, полного сил
Такого как Слуцкий
Чтобы любил...
gruzin12 21 марта 2018 | 18:28
kryymsdik: Хочешь чтобы он тебя, ...ну хорошо мы ему сообщим, но ты только подмой попку и смажь вазелинчиком, Лёнька не любит когда калтышки прилепают к члену.
kryymsdik 21 марта 2018 | 18:31
gruzin12: вы там все конченные у Пригожина.
huyt 21 марта 2018 | 18:17
harry_r: Хватание за жопы молодых журналисток полностью соответствует депутатской этике. Так решила комиссия. кстати, посадка на вертолёте прямо на территорию Троице-Сергиевой Лавре оказывается тоже соответствует депутатской этике.
danko_fuflo 21 марта 2018 | 18:19
huyt: хватит повторятся, старый коклотролль. Беги в кассу занимай очередь за 10.80 гривен.
huyt 21 марта 2018 | 18:22
danko_fuflo: Беги в кассу, неудачник! Что, никуда больше кроме работы троллем не берут ?
danko_fuflo 21 марта 2018 | 18:24
huyt: мимо кассы, старый удачник. А тебя берут. Коклотроллем на пол ставки. Беги в кассу за длинными гривнами. Попугай, повтори еще 10 раз. А ты хватаешь старых журналисток?
sborisych 21 марта 2018 | 18:57
danko_fuflo:
Шавка, под каким ником ты не скрываешься, все твои речи возопят про то, что ты-половичок из пригожинской прихожей..
harry_r 21 марта 2018 | 18:56
huyt: <>
Нет! .Про "жопы" в решении комиссии ничего не сказано. А почему нельзя на вертолёте садиться? А на дельтаплане можно?
gordy 21 марта 2018 | 18:17
"Комиссия ГД по этике назвала «избирательными и целенаправленными» обвинения депутата Слуцкого в домогательствах"
Там что, все депутаты домогаются, как Слуцкий?
sborisych 21 марта 2018 | 18:59
gordy:
А валентиниванне наверное нДравится... Если кто не брезгует...
southbrooklyn 21 марта 2018 | 18:28
harry_r: не совсем верно. Комиссия по этике суд не заменяет, а дополняет. Скажем, если депутат владеет бизнесом, или не задекларировал иностранную собственность, то лишить его депутатского статуса должна Комиссия по этике, а не суд. В профессиональных сообществах, например у адвокатов та же ситуация.
harry_r 21 марта 2018 | 18:34
southbrooklyn: В демократической стране лишить депутата его статуса не может никакая комиссия!
С адвокатами не путайте! В адвокаты принимает палата и она же (а не комиссия) лишает статуса. Но депутатом избирает народ.
southbrooklyn 21 марта 2018 | 18:37
southbrooklyn: в США “moral turpitude “ то есть: низость, подлость, моральное разложение, распущенность- достаточное основание для лишения лицензии доктора или адвоката, государственной должности и к отказе в получении гражданства. Общество в состоянии защитить себе не только судебными решениями.
harry_r 21 марта 2018 | 18:41
southbrooklyn: Нет, это - произвол, прямое нарушения Всеобщей декларации прав человека. Пока что ничего лучшего, чем суд, человечество не придумало.
А США - тут не корректный пример. Там разрешено оружие, там существует смертная казнь. В этом смысле США - далеко не либеральная страна,
southbrooklyn 21 марта 2018 | 18:43
а что делать с наркоманами, алкоголиками и прочими неадекватами?
harry_r 21 марта 2018 | 18:53
southbrooklyn: "неадекватный" - это Ваше субъективное мнение. Для Вас я могу быть "неадекватным", для меня - "Вы". Если так рассуждать, человечество должно полностью перестрелять друг друга.
bratec_kot 21 марта 2018 | 18:29
harry_r:
Тогда какое право комиссия по этике имело право обвинить женщин в " целенаправленности и избирательности" без расследования и суда? Вы логику свою подрихтуйте.
lecitoyen_ 21 марта 2018 | 18:32
harry_r: побойтесь бога - кто ж его осудит
djuga 21 марта 2018 | 18:34
harry_r: Слуцкий не признан судом виновным по этой статье, - никто не имеет права считать его таковым.
==============================================================================================
Совершенно неумный комментарий, не имеющий никакого отношения у рассматриваемому делу.
Ни УК, ни уголовный суд не рассматривают вопросы этики, воспитания, морали и нравственности.
Стыд и пошлость, презрение и брезгливость - категории внесудебные.
Слуцкий вымазался в дерьме по уши. И этот запах уже никогда не перебьют никакие гели с шампунями.
harry_r 21 марта 2018 | 19:05
djuga: А Вы, коллега, за шторой прятались, когда Слуцкий "домогался"? С чего Вы взяли, что обвинение не ложно? Тут дело не в морали и не в этике! А именно в процедуре! То есть в ПРАВЕ!
valeriy_n 21 марта 2018 | 18:38
harry_r: А кто сказал, что Слуцкий человек? Мнение фабричных не в счет.
harry_r 21 марта 2018 | 19:09
valeriy_n: А кто сказал, что Вы - человек? Если Вы считает себя вправе не считать кого-то человеком, значит и общество праве не считать человеком Вас!
sim202_ 21 марта 2018 | 18:43
harry_r: Не надо передергивать. Так или иначе - на уголовное преследование(или расследование, если угодно) должно быть согласие думцев. Некая комиссия по некоей "депутатской этике" эту возможность пресекает в принципе. Свои - неприкасаемые, в отличие от той же оппозиции, которую сажают пачками
по сфабрикованным делам. Не надо ВСЕХ сваливать в одну кучу. Номер не пройдёт.
harry_r 21 марта 2018 | 19:03
sim202_: Нет, не пишите, чего не знаете! Уголовное дело против депутата может быть возбуждено без всякого согласия кого-либо в обычном порядке. Лишь на этапе передачи дела в суд требуется согласие ГД. Всей ГД, а не какой-то комиссии.
andreyfilippov 21 марта 2018 | 18:46
harry_r: Да, необходим честныи беспристрастный суд. На стол судье необходимо выложить все орудия преступления господина Слуцкого.
southbrooklyn 21 марта 2018 | 18:51
harry_r: southbrooklyn: для того , чтобы судить депутата по криминальной стать, он должен перестать быть депутатом. Для этого и существует Комиссия по этике.
post_v 21 марта 2018 | 18:14
"Доктор Брюстер пытался соблазнить нескольких медсестёр. И он утверждал, что совершал это в состоянии сильного возбуждения. Вы это знаете? Я собираюсь раздать всем медсёстрам шоковые дубинки, для усмирения скота! Чтобы они могли обороняться от доктора Брюстера."
(фильм "Тутси", 1982 год)
popov_m 21 марта 2018 | 18:15
А Вы чего ждали?
kir_pich_101 21 марта 2018 | 18:24
popov_m: Честно говоря, другого и не ждали.
Но как-то внутри сомневались...
Но теперь уж всем им точно можно сказать, что им можно всё и ничего за это не будет. Народные избранники в очередной раз вытерли ноги о
Закон и Конституцию.
olegleon 21 марта 2018 | 18:54
popov_m: подробностей. "50 оттенков серого в Думе"
olegleon 21 марта 2018 | 18:17
"рассказала сотрудница организации Amnesty International "
а вот и уши вылезли. а то валили всё на журналисток
ostapbey 21 марта 2018 | 18:23
olegleon: а за паервый акт насилия с мордобитием, дама Матвиенко разрешила выдавать приз.
Раз бьет значит и любит возможно.
Даже.
ostapbey 21 марта 2018 | 18:20
Путин же поставил задачу повысить деторождаемость России до потребного уровня.
Кто чем может.
Вот кто чем может, теми повышает волю России через ее посредника Путина!
По формуле Володина.
Даже.
kokapu 21 марта 2018 | 18:27
ostapbey: По формуле Володина.
------------------
Вот только одна загвоздка. Если всё (включая секс) делать по "формуле Володина" (я сейчас не о его корявой фразе про Путина и Россию), то рождаемость в стране никак не повысится. Для этого нужна разнополая любовь .
democ 21 марта 2018 | 18:23
"Пришёл я к горестному мнению,
От наблюдений долгих лет:
Вся сволочь склонна к единению,
А все порядочные - нет."
И. Губерман
ostapbey 21 марта 2018 | 18:26
democ: Я строит айфоны теслы и телеграмм ы.
МЫ строят пирамиды.
Даже.
gruzin12 21 марта 2018 | 18:25
Вот до чего доводит неудовлетворённость потаскушек! Надо было Лёньке позвать вождя Владимира Вольфовича и нареканий со стороны потаскушек не было бы!
ostapbey 21 марта 2018 | 18:28
gruzin12: а твою недоноскину жену кто удовлетворяет за лобок?
Жириновский?
danko_fuflo 21 марта 2018 | 18:30
ostapbey: а твою?
comanchero 21 марта 2018 | 18:30
Это слуцкое чмо слишком высокого о себе мнения - почему-то считает, что именно оно достойно избирательного и целенаправленного обвинения, а не Дмитрий "Уточкин", например.
valeriy_n 21 марта 2018 | 18:36
Удивляться такому решению не приходится: комиссия из таких же извращенцев состоит.
sborisych 21 марта 2018 | 18:53
Комиссия ГД по этике
==
Само название "комиссии"- уже анекдот, чего уж говорить о её "решениях"...
vladkotov 21 марта 2018 | 19:04
Оч хочу схватить членов СФ за лобки)