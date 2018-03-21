"Комиссия ГД по этике назвала «избирательными и целенаправленными» обвинения депутата Слуцкого в домогательствах"

Комиссия Госдумы по этике назвала «избирательными и целенаправленными» обвинения депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах. Коллеги парламентария отказались проводить проверку заявлений пострадавших женщин.

Заседание думской комиссии по этике было запланировано на три часа дня, причем сам Леонид Слуцкий появился спустя 45 минут после его начала. К этому времени перед депутатами уже выступили две журналистки, заявившие о домогательствах – продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. Как сообщает «Интерфакс», заседание проходило за закрытыми дверями. После дачи объяснений Слуцкий вышел из кабинета и поблагодарил свою семью и близких за поддержку, но не стал комментировать возможное решение.

Вскоре после этого перед журналистами выступил глава комиссии Отари Аршба. По его словам, депутаты не нашли нарушений в поведении своего коллеги. Члены комиссии пришли к выводу, что обвинения были спланированными, поскольку девушки заявили о домогательствах почти одновременно в период президентских выборов, а также спустя значительное время после инцидентов.

Корреспондент Коммерсанта Софья Самохина написала в своем Telegram-канале, что Аршбу спросили, можно ли трогать журналисток за лобок, как это делал Слуцкий. Глава комиссии ответил, что не знает.

В это же время у стен Госдумы проходили одиночные пикеты с требованием привлечь депутата к ответственности. В нем приняли участие правозащитники и коллеги пострадавших журналисток. Ситуация со Слуцким показывает, что в России необходимо разработать закон о сексуальных домогательствах, рассказала сотрудница организации Amnesty International Инга Келехсаева.

Участников акции пытались спровоцировать активисты движения SERB, но, несмотря на их усилия, пикеты прошли мирно. Полиция пикетчиков задерживать не стала.

Ранее на сторону Слуцкого также встал лидер Чечни Рамзан Кадыров, назвавший депутата «БРАТОМ» и отвергший обвинения в его адрес.