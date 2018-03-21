Испанская прокуратура требует приговорить бывшего полузащитника страны Хаби Алонсо к пяти годам тюрьмы

Его обвиняют в неуплате налогов. По данным следствия, футболист использовал подставную фирму для продажи маркетинговых прав. Алонсо дважды выиграл чемпионат Европы и один раз чемпионат мира, выступая за сборную Испании. Также он играл в клубах «Ливерпуль» и «Реал». В Испании также сейчас под судом находится нападающий Реала Криштиану Роналду. Прокуратура считает, что он не доплатил налогов почти на 15 миллионов евро.