Испанская прокуратура требует приговорить бывшего полузащитника страны Хаби Алонсо к пяти годам тюрьмы
Его обвиняют в неуплате налогов. По данным следствия, футболист использовал подставную фирму для продажи маркетинговых прав. Алонсо дважды выиграл чемпионат Европы и один раз чемпионат мира, выступая за сборную Испании. Также он играл в клубах «Ливерпуль» и «Реал». В Испании также сейчас под судом находится нападающий Реала Криштиану Роналду. Прокуратура считает, что он не доплатил налогов почти на 15 миллионов евро.
Комментарии2
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dataan 21 марта 2018 | 17:43
Гы. :)
m_doc 21 марта 2018 | 17:45
Кто такой "полузащитник страны"?:)