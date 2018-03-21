Американская полиция установила личность подозреваемого в отправке посылок с бомбами в Техасе
Им оказался 23-летний житель штата, пишет «Уолл-стрит жорнал». С начала марта в городе Остин произошла серия взрывов. Погибли четыре человека, еще двое пострадали. Все жертвы получили взрывчатку по почте. Сам предполагаемый взрывник погиб сегодня, когда в его автомобиле сработала бомба.
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komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 17:39
будни Мордора