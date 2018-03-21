Роспотребнадзор уверяет, что не зафиксировал превышения концентрации сероводорода в Волоколамске

За последний месяц ведомство провело там более 600 исследований воздуха. В свою очередь, в администрации Волоколамского района признали, что минувшей ночью на мусорном полигоне Ядрово произошел выброс свалочного газа. Сегодня в Волоколамске десятки детей обратились к врачам с жалобами на одинаковые симптомы. Жители города уверены, что это произошло из-за мусорного полигона. Сейчас в городе находится губернатор области Андрей Воробьев.