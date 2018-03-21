Роспотребнадзор уверяет, что не зафиксировал превышения концентрации сероводорода в Волоколамске
За последний месяц ведомство провело там более 600 исследований воздуха. В свою очередь, в администрации Волоколамского района признали, что минувшей ночью на мусорном полигоне Ядрово произошел выброс свалочного газа. Сегодня в Волоколамске десятки детей обратились к врачам с жалобами на одинаковые симптомы. Жители города уверены, что это произошло из-за мусорного полигона. Сейчас в городе находится губернатор области Андрей Воробьев.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kryymsdik 21 марта 2018 | 17:36
Это трёхдолларовые шлюхи (с) сами опоили своих детей пургеном до кровавого поноса, чтобы омрачить нам радость от избрания дорогого товарища Путина нашим президентом.
gregor 21 марта 2018 | 17:38
Роспотребнадзор уверяет, что не зафиксировал превышения концентрации сероводорода в Волоколамске
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дети отравились счастьем Путинского правления ,невежества и лицемерия .
sharlatan 21 марта 2018 | 17:41
Прямо Зощенко:
Казначей, жаба, говорит:
– Вполне отличная атмосфера. И нюхать ее можно. Голова через это не ослабевает. У меня, – говорит, – в квартире атмосфера хуже воняет, и я, – говорит, – не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный.
Я говорю:
– Да как же, помилуйте, – ровный. Эвон, как газ струится.
Председатель говорит:
– Позовите кошку. Ежели кошка будет смирно сидеть, значит, ни хрена нету. Животное завсегда в этом бескорыстно. Это не человек. На нее можно положиться.
Приходит кошка. Садится на кровать. Сидит тихо. И, ясное дело, тихо – она несколько привыкшая.
– Нету, – говорит председатель, – извиняемся.
Вдруг казначей покачнулся на кровати и говорит:
– Мне надо, знаете, спешно идти по делу.
И сам подходит до окна и в щелку дышит.
сам стоит зеленый и прямо на ногах качается.
Председатель говорит:
– Сейчас все пойдем.
Я оттянул его от окна.
– Так, – говорю, – нельзя экспертизу строить.
Он говорит:
– Пожалуйста. Могу отойти. Мне ваш воздух вполне полезный. Натуральный воздух, годный для здоровья. Ремонта я вам не могу делать. Печка нормальная.
А через полчаса, когда этого самого председателя ложили на носилки и затем задвигали носилки в каретку «скорой помощи», я опять с ним разговорился.
Я говорю:
– Ну, как?
– Да нет, – говорит, – не будет ремонта. Жить можно.
Так и не починили.
rash 21 марта 2018 | 17:46
Это всё Обама, англичане и ктотам ещё, а - либералы и нацпредатели травят Волоколамск.
alo0000 21 марта 2018 | 17:47
Так они дихлофосом надышались из пакетов. То ли дети - из сказки Макаревича, то ли "государевы люди". Фамилии - "в студию!"