Обвинения против депутата Слуцкого носят целесообразный, избирательный характер, решили в думской Комиссии по этике
Обвинения против депутата Леонида Слуцкого носят целесообразный, избирательный характер, решили в думской Комиссии по этике. Нарушений в действиях главы Комитета по международным делам там не нашли. Комиссия рассмотрела сегодня жалобы нескольких журналисток на домогательства со стороны Слуцкого. Сам депутат ранее обвинения отвергал.
Между тем, члены Комиссии напомнили тем, кто пожаловался на Слуцкого, что у них есть право обратиться в суд.
Комментарии19
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captain_ 21 марта 2018 | 17:32
- Почему плакал Пуйло в 2012 году?
- Он не мог поверить своему счастью, что его афера с "2 сроками подряд" прокатила.
- Почему он не плакал в 2018 году?
- Потому что теперь он может делать всё, что хочет и русские рабы ему не помешают.
patrik04 21 марта 2018 | 17:33
Обвинения против депутата Слуцкого носят целесообразный, избирательный характер, решили в думской Комиссии по этике...
Нельзя наказывать за слова.
danko_fuflo 21 марта 2018 | 17:35
patrik04: Вот это правильно!!!
pavelmistery 21 марта 2018 | 17:42
patrik04: У одной журналистки есть аудиозапись домогательств
danko_fuflo 21 марта 2018 | 17:45
pavelmistery: ой не надо уходи противный.
skitalez44 21 марта 2018 | 17:32
Кто то ожидал другого решения?
mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 17:32
Эти наперсники разврата забыли про более высокий и беспощадный суд?
danko_fuflo 21 марта 2018 | 17:37
mikhail_spb_: ты пойдешь на более высокий и беспощадный суд? С бабкой1?
supostat 21 марта 2018 | 17:41
mikhail_spb_: это что за суд такой?
danko_fuflo 21 марта 2018 | 17:43
supostat: в Раде.
riots 21 марта 2018 | 17:33
Надо было назначить следственный эксперимент.
alex006 21 марта 2018 | 17:34
Как можно очевидного гея обвинять в приставании к дамам!? Нонсенс!
koma 21 марта 2018 | 17:36
Козлы! Теперь понятно, какова этика у козлов.
chnch 21 марта 2018 | 17:42
Фиг с ними, с домогательствами! Что там с земельным участком? Незадекларированным?
kryymsdik 21 марта 2018 | 17:43
Нанять лгбтшников покрепче и пусть прижмут Слуцкого в лифте или сортире. Ладошками лобок полапают.
buzukin939 21 марта 2018 | 17:47
kryymsdik: Согласись, кримздюк - такое мог предложить только законченный профессиональный пидарас. И вот штобы тебе не сдриснуть на свою жаркую средиземноморскую историческую родину? Вот там - да сколько хошь!
zavlabor 21 марта 2018 | 17:44
Нарушений в действиях главы комитета по международным делам нет.....
Роспотребнадзор уверяет, что не зафиксировал.....
Пресс секретарь не в курсе...
В общем то, ничего удивительного.
goodman 21 марта 2018 | 17:44
"Это нога, у кого надо нога"
sergs_sergs 21 марта 2018 | 17:45
"Вам не нравятся мои решения? Идите в мой суд" Путин™©