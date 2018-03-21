Обвинения против депутата Слуцкого носят целесообразный, избирательный характер, решили в думской Комиссии по этике...

Обвинения против депутата Леонида Слуцкого носят целесообразный, избирательный характер, решили в думской Комиссии по этике. Нарушений в действиях главы Комитета по международным делам там не нашли. Комиссия рассмотрела сегодня жалобы нескольких журналисток на домогательства со стороны Слуцкого. Сам депутат ранее обвинения отвергал.

Между тем, члены Комиссии напомнили тем, кто пожаловался на Слуцкого, что у них есть право обратиться в суд.