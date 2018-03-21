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17:05, 21 марта 2018

УЕФА открыл дело в отношении «Зенита»

Петербургский клуб может быть наказан за песню «Запрещенных барабанщиков» в исполнении фанатов. Инцидент произошел на ответном матче 18 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Кроме того, сказали в пресс-службе УЕФА, «Зенту» придется ответить за то, что фанаты бросали предметы на поле, блокировали лестничные проходы. Проявлением расизма в организации расценили песню «Убили негра», которую болельщики стали петь после травмы темнокожего полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта.

Комментарии

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uakolesov 21 марта 2018 | 17:10

Иэто

edyatel 21 марта 2018 | 17:26

Игры нет, а шелупони хватает.

(комментарий скрыт)

riots 21 марта 2018 | 17:35

Можно с уверенностью сказать что к ЧМ готовы. Молодцы.
Так держать.

srk2658lu 21 марта 2018 | 17:39

"Зенит" возит с собой полных дебилов.

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