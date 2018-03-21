УЕФА открыл дело в отношении «Зенита»

Петербургский клуб может быть наказан за песню «Запрещенных барабанщиков» в исполнении фанатов. Инцидент произошел на ответном матче 1⁄ 8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Кроме того, сказали в пресс-службе УЕФА, «Зенту» придется ответить за то, что фанаты бросали предметы на поле, блокировали лестничные проходы. Проявлением расизма в организации расценили песню «Убили негра», которую болельщики стали петь после травмы темнокожего полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта.