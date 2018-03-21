УЕФА открыл дело в отношении «Зенита»
Петербургский клуб может быть наказан за песню «Запрещенных барабанщиков» в исполнении фанатов. Инцидент произошел на ответном матче 1⁄8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Кроме того, сказали в пресс-службе УЕФА, «Зенту» придется ответить за то, что фанаты бросали предметы на поле, блокировали лестничные проходы. Проявлением расизма в организации расценили песню «Убили негра», которую болельщики стали петь после травмы темнокожего полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
uakolesov 21 марта 2018 | 17:10
Иэто
edyatel 21 марта 2018 | 17:26
Игры нет, а шелупони хватает.
riots 21 марта 2018 | 17:35
Можно с уверенностью сказать что к ЧМ готовы. Молодцы.
Так держать.
srk2658lu 21 марта 2018 | 17:39
"Зенит" возит с собой полных дебилов.