Ермаков: Великобритания должна предоставить России все данные о террористическом акте против Скрипаля
Великобритания должна предоставить России все данные о террористическом акте против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а не требовать объяснений у Москвы. Так считает директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
Он сравнил обвинения со стороны Лондона с британскими сериалами.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 17:08
Похоже, в наркомате нанюхались кокса до одурения и начали нести бессвязный бред.
Позорище!
mihan 21 марта 2018 | 17:11
mikhail_spb_: Конечно,ведь следователь просто обязан предоставить материалы расследования подозреваемому..Такое только с крутого кокса в голову придет...)))
semia 21 марта 2018 | 17:26
Что бы исполнители впредь не допускали ошибок? Может вообще следствием будет руководить Бастрыкин? Пора уже кончать охреневать в пропутинском угаре.
alger 21 марта 2018 | 17:28
mikhail_spb_: тут вы не правы - это их без кокса так крутит,
хотя, может и правы, Посольство в Афгане-Пакистане еще не накрыли
asyrj 21 марта 2018 | 17:29
mikhail_spb_: может они и нанюхались,
но ломка будет у нас.
al101_2 21 марта 2018 | 17:11
Что ещё вам "должны"?
Огласите весь список, всё равно на х__й посылать!
pulalala 21 марта 2018 | 17:20
al101_2:
Ух, а как уж Сталин грозно требовал от мексиканцев предоставить ледорубчик, что прошелся по гражданину-то Троцкому?
Жесть!
Хотел ведь дядя всю правду-то раскопать.
Не дали, сволочи!
bozk 21 марта 2018 | 17:12
Теперь российское руководство на собственной шкуре испытывает, что такое Басманный суд. Какие ещё данные ему нужны?
holic 21 марта 2018 | 17:12
Похоже, пацаны с Захаровой гуляют на последние перед отставкой...
kodes Сергей Кодес 21 марта 2018 | 17:13
Раз "так считает директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков", чей титул, как всем очевидно, куда более звучный, чем у какой-то английской королевы, то Великобритания, естественно, должна подчиниться!
vblack 21 марта 2018 | 17:14
А смысл? О чём в России не знать то могут? О том сколько собрали доказательств?
leomosk16 21 марта 2018 | 17:14
////Великобритания должна предоставить России все данные о террористическом акте против Скрипаля...///
Ну да, прямо щаз британские и американские спецслужбы так и бросятся рассказывать все-все об организованной ими перед выборами в России и перед чемпионатом мира по футболу провокации с утилизацией ими уже ненужного им их агента Скрипаля....((((
boseal 21 марта 2018 | 17:16
Видать совсем нечего предоставить, англичанам. Интересно другое - за что отравили беднягу Скрипаля с дочкой? Неужели все ради ЧМ 2018 и Северного потока-2?
ugas 21 марта 2018 | 17:16
Великобритания вам ничего не должна!
glotov 21 марта 2018 | 17:21
Вот именно. Беспочвенно вякать в наш адрес она действительно не должна.
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 17:20
Англия не может ничего предоставить. тогда всем ясно будет что отраву они сами и изготовили. или, что скорее всего, их хозяева из ЦРУ.
vilingrad 21 марта 2018 | 17:23
Путин- президент России! Какие еще нужны доказательства?
shlevet 21 марта 2018 | 17:29
Ермаков абсолютно прав!
andre_klimov 21 марта 2018 | 17:37
shlevet:
Вот и сидите по уши в этой "правоте" :)
Следствие будет продолжаться несмотря на вопли подозреваемых. А перед судом - получите все материалы для ознакомления.
ura_123 21 марта 2018 | 17:31
Следствие должно держать преступника находящегося в несознанке в курсе проводимых следственных действий???
"Они там что,с ума посходили?"(с) Путин избранное,том 3
budweiser23 21 марта 2018 | 17:32
Дипломат Ермаков страдает манией величия, ему все должны...
compare 21 марта 2018 | 17:42
вот так! нелогично,но "нападение,лучшая оборона"?
vlabumur 21 марта 2018 | 17:46
Ермаков: Великобритания должна.
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Новичок- дурачок.
apels 21 марта 2018 | 17:47
Ничего они не должны. На их земле убили россиянина и пострадал подданый королевства. Они должны и ведут расследование. Данные говорят о подозрении России.Россия должна объяснить или квалифицированно отвергнуь.