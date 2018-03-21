Ермаков: Великобритания должна предоставить России все данные о террористическом акте против Скрипаля

Великобритания должна предоставить России все данные о террористическом акте против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а не требовать объяснений у Москвы. Так считает директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Он сравнил обвинения со стороны Лондона с британскими сериалами.