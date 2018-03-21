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17:04, 21 марта 2018

Ермаков: Великобритания должна предоставить России все данные о террористическом акте против Скрипаля

Великобритания должна предоставить России все данные о террористическом акте против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а не требовать объяснений у Москвы. Так считает директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Он сравнил обвинения со стороны Лондона с британскими сериалами.

Комментарии

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mikhail_spb_ 21 марта 2018 | 17:08


Похоже, в наркомате нанюхались кокса до одурения и начали нести бессвязный бред.
Позорище!

mihan 21 марта 2018 | 17:11

mikhail_spb_: Конечно,ведь следователь просто обязан предоставить материалы расследования подозреваемому..Такое только с крутого кокса в голову придет...)))

semia 21 марта 2018 | 17:26

Что бы исполнители впредь не допускали ошибок? Может вообще следствием будет руководить Бастрыкин? Пора уже кончать охреневать в пропутинском угаре.

alger 21 марта 2018 | 17:28

mikhail_spb_: тут вы не правы - это их без кокса так крутит,
хотя, может и правы, Посольство в Афгане-Пакистане еще не накрыли

asyrj 21 марта 2018 | 17:29

mikhail_spb_: может они и нанюхались,
но ломка будет у нас.

al101_2 21 марта 2018 | 17:11

Что ещё вам "должны"?
Огласите весь список, всё равно на х__й посылать!

pulalala 21 марта 2018 | 17:20

al101_2:
Ух, а как уж Сталин грозно требовал от мексиканцев предоставить ледорубчик, что прошелся по гражданину-то Троцкому?
Жесть!
Хотел ведь дядя всю правду-то раскопать.
Не дали, сволочи!

bozk 21 марта 2018 | 17:12

Теперь российское руководство на собственной шкуре испытывает, что такое Басманный суд. Какие ещё данные ему нужны?

holic 21 марта 2018 | 17:12

Похоже, пацаны с Захаровой гуляют на последние перед отставкой...

kodes Сергей Кодес 21 марта 2018 | 17:13

Раз "так считает директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков", чей титул, как всем очевидно, куда более звучный, чем у какой-то английской королевы, то Великобритания, естественно, должна подчиниться!

vblack 21 марта 2018 | 17:14

А смысл? О чём в России не знать то могут? О том сколько собрали доказательств?

leomosk16 21 марта 2018 | 17:14

////Великобритания должна предоставить России все данные о террористическом акте против Скрипаля...///

Ну да, прямо щаз британские и американские спецслужбы так и бросятся рассказывать все-все об организованной ими перед выборами в России и перед чемпионатом мира по футболу провокации с утилизацией ими уже ненужного им их агента Скрипаля....((((

boseal 21 марта 2018 | 17:16

Видать совсем нечего предоставить, англичанам. Интересно другое - за что отравили беднягу Скрипаля с дочкой? Неужели все ради ЧМ 2018 и Северного потока-2?

ugas 21 марта 2018 | 17:16

Великобритания вам ничего не должна!

glotov 21 марта 2018 | 17:21

Вот именно. Беспочвенно вякать в наш адрес она действительно не должна.

komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 17:20

Англия не может ничего предоставить. тогда всем ясно будет что отраву они сами и изготовили. или, что скорее всего, их хозяева из ЦРУ.

vilingrad 21 марта 2018 | 17:23

Путин- президент России! Какие еще нужны доказательства?

shlevet 21 марта 2018 | 17:29

Ермаков абсолютно прав!

andre_klimov 21 марта 2018 | 17:37

shlevet:
Вот и сидите по уши в этой "правоте" :)
Следствие будет продолжаться несмотря на вопли подозреваемых. А перед судом - получите все материалы для ознакомления.

ura_123 21 марта 2018 | 17:31

Следствие должно держать преступника находящегося в несознанке в курсе проводимых следственных действий???
"Они там что,с ума посходили?"(с) Путин избранное,том 3

budweiser23 21 марта 2018 | 17:32

Дипломат Ермаков страдает манией величия, ему все должны...

compare 21 марта 2018 | 17:42

вот так! нелогично,но "нападение,лучшая оборона"?

vlabumur 21 марта 2018 | 17:46

Ермаков: Великобритания должна.

++++++++++++++++++++++++++++++++
Новичок- дурачок.

apels 21 марта 2018 | 17:47

Ничего они не должны. На их земле убили россиянина и пострадал подданый королевства. Они должны и ведут расследование. Данные говорят о подозрении России.Россия должна объяснить или квалифицированно отвергнуь.

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