Дзержинский районный суд Петербурга продлил арест активисту Виктору Филинкову

Он проходит по делу о террористической организации под названием «Сеть». Ранее сам Филинков пожаловался на пытки. Как писала «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, сотрудники ФСБ признались следователям, что били задержанного током – якобы за попытку бегства.

По этому делу также были арестованы несколько человек в Петербурге и Пензе. Все они вины не признают.