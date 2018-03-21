Дзержинский районный суд Петербурга продлил арест активисту Виктору Филинкову
Он проходит по делу о террористической организации под названием «Сеть». Ранее сам Филинков пожаловался на пытки. Как писала «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, сотрудники ФСБ признались следователям, что били задержанного током – якобы за попытку бегства.
По этому делу также были арестованы несколько человек в Петербурге и Пензе. Все они вины не признают.
Комментарии2
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oppicrus 21 марта 2018 | 17:30
Таких активистов сразу на зону надо отправлять, чтобы они там в пассивов преобразовались и не гладили России и россиянам. И тогда демократия восторжествует!
plidurok Андрей Филимонов 21 марта 2018 | 17:41
"Суд должен не устранять террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и бес прикрас"
С коммунистическим приветом, Ленин" (Ленин, Собр.соч., 5 изд., т.45, стр.189)