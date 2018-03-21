"Прокуратура Московской области начинает проверку массового отравления детей в Волоколамске"

Это расследование будет на контроле в Генеральной прокуратуре, заверили в ведомстве. По последним данным, около шестидесяти человек обратились сегодня к врачам за помощью с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту. Местные жители уверены, что во всем виноват выброс газа с мусорного полигона Ядровво. В министерстве здравоохранения Московской области отвечают, что специалисты обследовали пострадавших и не нашли связи между свалкой и отравлением.

Между тем, в Волоколамск уже прилетел губернатор Андрей Воробьев. Сейчас он находится на мусорном полигоне.

Большинство пострадавших от выброса в Волоколамске – дети. Их привозили в больницу в тяжелом состоянии, — рассказал в эфире «Эха Москвы» житель Волоколамска Сергей Жуков. Ему тоже пришлось обращаться в больницу в связи с жалобами на плохое самочувствие его ребенка.

Между тем, как утверждают местные власти, детские учреждения Волоколамска работают в обычном режиме.