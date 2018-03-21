Прокуратура Московской области начинает проверку массового отравления детей в Волоколамске
Это расследование будет на контроле в Генеральной прокуратуре, заверили в ведомстве. По последним данным, около шестидесяти человек обратились сегодня к врачам за помощью с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту. Местные жители уверены, что во всем виноват выброс газа с мусорного полигона Ядровво. В министерстве здравоохранения Московской области отвечают, что специалисты обследовали пострадавших и не нашли связи между свалкой и отравлением.
Между тем, в Волоколамск уже прилетел губернатор Андрей Воробьев. Сейчас он находится на мусорном полигоне.
Большинство пострадавших от выброса в Волоколамске – дети. Их привозили в больницу в тяжелом состоянии, — рассказал в эфире «Эха Москвы» житель Волоколамска Сергей Жуков. Ему тоже пришлось обращаться в больницу в связи с жалобами на плохое самочувствие его ребенка.
Между тем, как утверждают местные власти, детские учреждения Волоколамска работают в обычном режиме.
Комментарии7
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semia 21 марта 2018 | 17:06
Финал будет ВЫВСЕ ВРЕТЕ! Людям заплатили враги из США или Навальный и они добровольно отравили своих детей
vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 17:06
Что там расследовать.
Дайте порнасовцам эспумизана... чтобы вчерашняя кислая капуста окончательно из них вышла... со всеми сопутствующими газами.
semia 21 марта 2018 | 17:06
Финал будет ВЫВСЕ ВРЕТЕ! Людям заплатили враги из США или Навальный и они добровольно отравили своих детей
maximar 21 марта 2018 | 17:10
' Я сделала так, что ЗАКРЫЛИ свалку в Волоколамске", - заявила Собчак в дебатах с Навальным....Не могу поддержать Навального в данном вопросе, посоветовавшем тогда Собчак НЕ ЕХАТЬ в Волоколамск, где ее после этого заявления могут убить. Нет уж, Ксюха, поезжай, погости там с месячишко. Не забудь прихватить с собой все свое семейство. А главное - крестного папашу
peresvet73 21 марта 2018 | 17:11
Прокуратура возглавит операцию по укрывательству преступления. В высоких государственных интересах, разумеется! Этого требует нацбезопасность и стабильность, естественно!
perestarok 21 марта 2018 | 17:26
"Прокуратура Московской области начинает проверку массового отравления детей в Волоколамске"
Ну это понятно работа британских спецслужб. И руководит этим Тереза Мей. Она же обещала ответить на отравление Скрипаля, значит в с наибольшей вероятностью это сделали британцы.
bakk 21 марта 2018 | 17:29
16-00 - Воробьёв "держит ситуацию на контроле".
16-30 - Воробьёв "держит сит. на контр. и информирует о ситуации админ. президента".
17-02 - Воробьёв прилетел и "сейчас он находится на мусорном полигоне".
Таким образом за 32-ве минуты призошло: пинок под зад от адм. през., посадка в верт.,
приземление на свалке, хождение по ней с оч. важным видом. (изолирующий противогаз дали?).
Вертикаль власти функционирует исправно, ожидаем поразительных решений.