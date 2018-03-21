Думская комиссия по этике сочла необоснованными обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в домогательствах
Сегодня там рассматривали жалобы нескольких журналисток, в том числе, продюсера телеканал «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента русской службы BBC Фариды Рустамовой. Со своими пояснениями выступил и сам Слуцкий. Члены комиссии посчитали, что речь может идти об избирательном, целенаправленном и спланированном характере действий заявительниц.
Сегодня же у Госдумы прошли одиночные пикеты, участники которых выступали за привлечение Слуцкого к ответственности.
Комментарии47
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shalunok 21 марта 2018 | 17:37
А почему бы не оформить это решение Думской комиссии по этике в форме закона "О непредосудительности несогласованного тактильного контакта женских гениталий"?
Или "О непредосудительности несогласованного тактильного контакта женских гениталий депутатами ГД"?
serg571 21 марта 2018 | 17:45
shalunok: Можно проще - Это наш колхоз и можете все идти в ж...
buzukin939 21 марта 2018 | 17:41
Тут вам не Америка и не Англия, где каждой недотраханной бледи верят. Не дали сожрать Слуцкого - и это правильно, иначе любого гозмана и сванидзе можно было бы сожрать :) Ну, пронесло - подумали гозманы! А вот Марику несладко - от Слуцкого отвязались - подумаешь, кого-то вроде бы то ли за жопу, то ли за то што Трамп цапает то ли цапнул, то ли не цапнул, Дума постановила - невиноватый он! - а тут дело пахнет пожизненным и крахом российкого театрика у распахнутых настежь ворот... Неужели не задрочат режиссера? Вроде бы полагается, по американскому-то образцу! До высылки на помойку на исторической родине :) Вот посмотреть бы, как на малаховском побоище его будут отмазывать райкинды, калягины да райхельгаузы :) Неужели не будет второй серии? Или вопрос закрыт с привлечением некоторого финансового рычага? Ну тогда с одной стороны шантаж - а с другой признание события...
Ну шо, иностранные корреспондентки? Смелей! Вас тут поддержат! Тут все знают не по рассказам - сами с усами :)