Думская комиссия по этике сочла необоснованными обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в домогательствах

Сегодня там рассматривали жалобы нескольких журналисток, в том числе, продюсера телеканал «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента русской службы BBC Фариды Рустамовой. Со своими пояснениями выступил и сам Слуцкий. Члены комиссии посчитали, что речь может идти об избирательном, целенаправленном и спланированном характере действий заявительниц.

Сегодня же у Госдумы прошли одиночные пикеты, участники которых выступали за привлечение Слуцкого к ответственности.