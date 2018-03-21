Заммэра Москвы считает разумным, чтобы больной, у кого рак на поздней стадии, лечился за свой счёт
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников считает разумным, чтобы больной, у кого рак на поздней стадии, лечился за свой счёт. В этом вопросе он сослался на опыт некоторых азиатских стран. По мнению Печатникова, условия медицинской страховки стоит пересматривать, если человек не прошёл диспансеризацию вовремя. В то же время, как передает «Интерфакс», вице-мэр добавил, что это его личное мнение.
Комментарии58
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al101_2 21 марта 2018 | 17:03
Пля, вот откуда берутся такие "умники"?
Желаю ему всю жизнь лечиться за свой счёт, суке!
sbk 21 марта 2018 | 17:07
al101_2: Я ему желаю сдохнуть и сэкономить и гос.средства и "свой счет".
avk7874 21 марта 2018 | 17:09
Ублюдок
sprav77 21 марта 2018 | 17:10
Печатников думает, что все граждане имеют такую же зарплату как и он сам.
vladimir1967 21 марта 2018 | 17:13
да уж сразу надо расстреливать больных раком тем более это опыт "передовых" азиатских стран. Выборы прошли да господин чиновник? Можно и в лоб говорить о чем мечтаешь. И запретить жить пенсионерам-вышел на пенсию -застрелись на пользу кремлю.
budweiser23 21 марта 2018 | 17:15
Что и требовалось доказать, этой фашистской власти люди не нужны, особенно больные..она предпочитает их кремацию.
Спасибо Путену за это!
muuroomaa 21 марта 2018 | 17:15
А в некоторых азиатских странах некоторые прогрессивные медики некоторым в поздней стадии больным геморрой лечат с помощью черенка от лопаты. Неплохой опыт...
solomonster 21 марта 2018 | 17:16
Уверен, что это возмутительно вырванный из контекста абзац.
Автора этой "информации" следует вызвать к главному редактору и примерно наказать.
airjeff 21 марта 2018 | 17:17
нашел на кого ссылаться и с кого пример брать. есть чему и у диких племен Океании поучиться- там может все еще на пальмах сидят. Печатникову тоже туда пора
ugas 21 марта 2018 | 17:22
От всей души желаю Печатникову заболеть онкологией и лечить ее только в России! Подонки!
grishakras 21 марта 2018 | 17:28
Нет слов.
tanber 21 марта 2018 | 17:30
Что он сдох три раза! Свинья!
airjeff 21 марта 2018 | 17:45
tanber: и каждый раз - за свой счет
alo0000 21 марта 2018 | 17:33
Пусть он свое личное мнение засунет себе в ж...! фашист.
razval74 21 марта 2018 | 17:34
А разве сейчас не так?
avturbin 21 марта 2018 | 17:35
У этой мрази похоже уже у самого рак последней стадии - мозга.