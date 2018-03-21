Заммэра Москвы считает разумным, чтобы больной, у кого рак на поздней стадии, лечился за свой счёт

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников считает разумным, чтобы больной, у кого рак на поздней стадии, лечился за свой счёт. В этом вопросе он сослался на опыт некоторых азиатских стран. По мнению Печатникова, условия медицинской страховки стоит пересматривать, если человек не прошёл диспансеризацию вовремя. В то же время, как передает «Интерфакс», вице-мэр добавил, что это его личное мнение.