Комиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм
Думская комиссия по этике на заседании в среду сочла необоснованными и спланированными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
«Комиссия не усматривает нарушения Л.Слуцким поведенческих норм», — сообщил журналистам глава комиссии Отари Аршба по итогам обсуждения в среду на ее заседании заявлений Дарьи Жук («Дождь») и Фариды Рустамовой (Русская служба BBC}, а также пояснения, представленного Л.Слуцким.
«Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л.Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов», — отмечается в решении, передает «Интерфакс».
Леонид Слуцкий дал показания в Комиссии по депутатской этике. Она сегодня рассматривала жалобу нескольких журналисток на сексуальные домогательства со стороны главы думского Комитета по международным делам. Выйдя к журналистам, Слуцкий сказал, что ничего комментировать не будет: все показания он дал в закрытом режиме.
Сегодня и ранее у здания Госдумы проходили одиночные пикеты. Их участники требовали призвать Слуцкого к ответу.
Комментарии58
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ed10075 21 марта 2018 | 17:02
Странно, даже не поощрили.
alle_op 21 марта 2018 | 17:16
ed10075: Поощрение будет в закрытом режиме.
len56 21 марта 2018 | 17:03
Мы сами выбираем этих уродов.
Пока сами не начнём выбирать нормальных людей,до тех пор будем праздновать 18 марта.
ЕЖЕДНЕВНО!
al101_2 21 марта 2018 | 17:15
len56: Вы чего курили?
Может, скажете еще, что мы и пересидента сами выбираем?
len56 21 марта 2018 | 17:33
al101_2: Если не вы конкретно,то ваши соседи,друзья,родители...
А вы,конечно,гордо стояли над схваткой...И не курили,чтобы жить долго и увидеть следующие выборы с тем же результатом.
vladimir1967 21 марта 2018 | 17:05
В кодексе чести депутата записано что трогать посторонних женщин и особенно журналисток за лобок это норма.
gригорьич 21 марта 2018 | 17:06
Если бы кто-нибудь нетрадиционной ориентации изнасилов$л с особым цинизмом господина Оршбу в период выборов, что бы сказал комитет по этике? Изнасилование как часть предвыборной борьбы?
apels 21 марта 2018 | 17:17
Значит такова Дума. Сборище отбросов и уродов.
al101_2 21 марта 2018 | 17:19
Один моральный урод оправдал другого морального урода.
Эка невидаль!
tks 21 марта 2018 | 17:26
Путист и подлая тварь это синонимы.