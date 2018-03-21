Комиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм

Думская комиссия по этике на заседании в среду сочла необоснованными и спланированными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«Комиссия не усматривает нарушения Л.Слуцким поведенческих норм», — сообщил журналистам глава комиссии Отари Аршба по итогам обсуждения в среду на ее заседании заявлений Дарьи Жук («Дождь») и Фариды Рустамовой (Русская служба BBC}, а также пояснения, представленного Л.Слуцким.

«Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л.Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов», — отмечается в решении, передает «Интерфакс».

Леонид Слуцкий дал показания в Комиссии по депутатской этике. Она сегодня рассматривала жалобу нескольких журналисток на сексуальные домогательства со стороны главы думского Комитета по международным делам. Выйдя к журналистам, Слуцкий сказал, что ничего комментировать не будет: все показания он дал в закрытом режиме.

Сегодня и ранее у здания Госдумы проходили одиночные пикеты. Их участники требовали призвать Слуцкого к ответу.