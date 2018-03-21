Отравление детей в Волоколамске не связано с мусорным полигоном в Ядрово, утверждают в минздраве Московской области...

Отравление детей в Волоколамске не связано с мусорным полигоном в Ядрово, утверждают в министерстве здравоохранения Московской области. В ведомстве говорят, что всего с жалобами на ухудшение самочувствия обратились 50 детей из разных школ. Их уже осмотрели специалисты. На сайте правительства Московской области сообщается, что губернатор Андрей Воробьев держит ситуацию с полигонами на личном контроле, а также информирует администрацию президента России.

Тем временем, сотни жителей Волоколамска сейчас находятся возле здания Центральной больницы, куда привезли пострадавших. Они утверждают, что дети отравились газами с мусорного полигона. В администрации Волоколамского района подтвердили, что на свалке произошел выброс газа. Однако, он был ликвидирован к утру.