Отравление детей в Волоколамске не связано с мусорным полигоном в Ядрово, утверждают в минздраве Московской области
Отравление детей в Волоколамске не связано с мусорным полигоном в Ядрово, утверждают в министерстве здравоохранения Московской области. В ведомстве говорят, что всего с жалобами на ухудшение самочувствия обратились 50 детей из разных школ. Их уже осмотрели специалисты. На сайте правительства Московской области сообщается, что губернатор Андрей Воробьев держит ситуацию с полигонами на личном контроле, а также информирует администрацию президента России.
Тем временем, сотни жителей Волоколамска сейчас находятся возле здания Центральной больницы, куда привезли пострадавших. Они утверждают, что дети отравились газами с мусорного полигона. В администрации Волоколамского района подтвердили, что на свалке произошел выброс газа. Однако, он был ликвидирован к утру.
Комментарии19
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vasya_von_smetankin 21 марта 2018 | 16:37
Проклятые пиндосы-русофобы отравили, ясно же.
Ну, те, которые в подъездах какают и лампочки выкручивают.
Вот, сцуки!
vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 16:44
Вся вонь и сероводород - от порнасовцев.
Объелись с вечера кислой капусты... очевидно, под утро прорвало.
patrik04 21 марта 2018 | 16:44
Отравление детей в Волоколамске не связано с мусорным полигоном в Ядрово, утверждают в минздраве Московской области...
Но журналисты-расследователи из "Эхо Москвы" с такими выводами не согласны, они прошерстили интернет и пришли к другим выводам.
bz88 21 марта 2018 | 17:29
patrik04: Свинтус и тут гадишь, смрад ещё хуже чем от свалки.
tks 21 марта 2018 | 16:51
vor_mbh_yo_xaxa: Ты мудак. Конченный.
diximania1948 21 марта 2018 | 17:27
vor_mbh_yo_xaxa: На лбу у тебя "идиот"выгравировано?
captain_ 21 марта 2018 | 17:02
- Почему плакал Пуйло в 2012 году?
- Он не мог поверить своему счастью, что его афера с "2 сроками подряд" прокатила.
- Почему он не плакал в 2018 году?
- Потому что теперь он может делать всё, что хочет и русские рабы ему не помешают.
tks 21 марта 2018 | 16:41
Парад лживой путистской твари. На 6 лет.
kryymsdik 21 марта 2018 | 16:43
Многие ли волоколамцы поддерживают крымнаш?
alle_op 21 марта 2018 | 16:48
Почему бы минздравовским чиновничкам не поменятся жильем с волоколамцами раз в Волоколамске чистейший воздух?
raindengo 21 марта 2018 | 16:52
Вот расскажите ка мне, глупому, как можно "ликвидировать выброс газа"? можно купировать источник газа, а сам выброс? они что, сачками его по всему городу ловили? Дети ведь отравились по факту этого выброса как такового, хоть что там с этой свалкой делать, сейчас ближе к лету, такое будет повторяться все чаще и сильнее!
muuroomaa 21 марта 2018 | 17:09
raindengo: да хер его знает, но Роспотребнадзор утверждает, что всё ништяк. Видать чудо...
vadimp 21 марта 2018 | 17:30
raindengo: Ну теоретически - тем или иным способом распылять вещества связывающие газ. Правда при этом нужно знать, что это за газ. В каком количестве. Где распространился. Так что не думаю, что реально что в этом духе делалось. А вот засыпать "дырку" бульдозером ...
piter_ug 21 марта 2018 | 16:57
Тогда кто же?
Те же, кто над Скрипалем поработали?
eduard53 21 марта 2018 | 16:57
Прям "зощенковский" предкомиссии ЖАКТа, проверяющий по жалобе жильца квартиру,
где невозможно было дышать от угарного газа из неисправной печки, к-ый отрицал очевидное и, даже когда его в обморочном виде выносили оттуда на носилках, продолжал бредь: "Я ничего не чувствую, я ничего не чувствую ..."
rampa 21 марта 2018 | 17:02
хорошо бы, чтобы Воробьев держал ситуацию с полигонами, сидя лично на этих полигонах
muuroomaa 21 марта 2018 | 17:12
rampa: большое видится на расстоянии -
Лицом к лицу лица не увидать
world_nail 21 марта 2018 | 17:07
Да намана все, я рад за Москвичёвскую область - больше газов, всяких и разных.
Неча рядом с Паханом пузо греть - пора бесплатный Дальневосточный Гехтар осваивать.
vadimp 21 марта 2018 | 17:23
"В администрации Волоколамского района подтвердили, что на свалке произошел выброс газа. Однако, он был ликвидирован к утру."
Это как "ликвидирован"? Назд штоль всосали?
Или поросту дождались пока сам развеялся?