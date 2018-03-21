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16:30, 21 марта 2018

Отравление детей в Волоколамске не связано с мусорным полигоном в Ядрово, утверждают в минздраве Московской области

Отравление детей в Волоколамске не связано с мусорным полигоном в Ядрово, утверждают в министерстве здравоохранения Московской области. В ведомстве говорят, что всего с жалобами на ухудшение самочувствия обратились 50 детей из разных школ. Их уже осмотрели специалисты. На сайте правительства Московской области сообщается, что губернатор Андрей Воробьев держит ситуацию с полигонами на личном контроле, а также информирует администрацию президента России.
Тем временем, сотни жителей Волоколамска сейчас находятся возле здания Центральной больницы, куда привезли пострадавших. Они утверждают, что дети отравились газами с мусорного полигона. В администрации Волоколамского района подтвердили, что на свалке произошел выброс газа. Однако, он был ликвидирован к утру.

Комментарии

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vasya_von_smetankin 21 марта 2018 | 16:37

Проклятые пиндосы-русофобы отравили, ясно же.
Ну, те, которые в подъездах какают и лампочки выкручивают.
Вот, сцуки!

vor_mbh_yo_xaxa 21 марта 2018 | 16:44

Вся вонь и сероводород - от порнасовцев.

Объелись с вечера кислой капусты... очевидно, под утро прорвало.

patrik04 21 марта 2018 | 16:44

Отравление детей в Волоколамске не связано с мусорным полигоном в Ядрово, утверждают в минздраве Московской области...

Но журналисты-расследователи из "Эхо Москвы" с такими выводами не согласны, они прошерстили интернет и пришли к другим выводам.

bz88 21 марта 2018 | 17:29

patrik04: Свинтус и тут гадишь, смрад ещё хуже чем от свалки.

tks 21 марта 2018 | 16:51

vor_mbh_yo_xaxa: Ты мудак. Конченный.

diximania1948 21 марта 2018 | 17:27

vor_mbh_yo_xaxa: На лбу у тебя "идиот"выгравировано?

captain_ 21 марта 2018 | 17:02

- Почему плакал Пуйло в 2012 году?
- Он не мог поверить своему счастью, что его афера с "2 сроками подряд" прокатила.
- Почему он не плакал в 2018 году?
- Потому что теперь он может делать всё, что хочет и русские рабы ему не помешают.

tks 21 марта 2018 | 16:41

Парад лживой путистской твари. На 6 лет.

kryymsdik 21 марта 2018 | 16:43

Многие ли волоколамцы поддерживают крымнаш?

alle_op 21 марта 2018 | 16:48

Почему бы минздравовским чиновничкам не поменятся жильем с волоколамцами раз в Волоколамске чистейший воздух?

raindengo 21 марта 2018 | 16:52

Вот расскажите ка мне, глупому, как можно "ликвидировать выброс газа"? можно купировать источник газа, а сам выброс? они что, сачками его по всему городу ловили? Дети ведь отравились по факту этого выброса как такового, хоть что там с этой свалкой делать, сейчас ближе к лету, такое будет повторяться все чаще и сильнее!

muuroomaa 21 марта 2018 | 17:09

raindengo: да хер его знает, но Роспотребнадзор утверждает, что всё ништяк. Видать чудо...

vadimp 21 марта 2018 | 17:30

raindengo: Ну теоретически - тем или иным способом распылять вещества связывающие газ. Правда при этом нужно знать, что это за газ. В каком количестве. Где распространился. Так что не думаю, что реально что в этом духе делалось. А вот засыпать "дырку" бульдозером ...

piter_ug 21 марта 2018 | 16:57

Тогда кто же?
Те же, кто над Скрипалем поработали?

eduard53 21 марта 2018 | 16:57

Прям "зощенковский" предкомиссии ЖАКТа, проверяющий по жалобе жильца квартиру,
где невозможно было дышать от угарного газа из неисправной печки, к-ый отрицал очевидное и, даже когда его в обморочном виде выносили оттуда на носилках, продолжал бредь: "Я ничего не чувствую, я ничего не чувствую ..."

rampa 21 марта 2018 | 17:02

хорошо бы, чтобы Воробьев держал ситуацию с полигонами, сидя лично на этих полигонах

muuroomaa 21 марта 2018 | 17:12

rampa: большое видится на расстоянии -
Лицом к лицу лица не увидать

world_nail 21 марта 2018 | 17:07

Да намана все, я рад за Москвичёвскую область - больше газов, всяких и разных.
Неча рядом с Паханом пузо греть - пора бесплатный Дальневосточный Гехтар осваивать.

vadimp 21 марта 2018 | 17:23

"В администрации Волоколамского района подтвердили, что на свалке произошел выброс газа. Однако, он был ликвидирован к утру."

Это как "ликвидирован"? Назд штоль всосали?
Или поросту дождались пока сам развеялся?

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