В Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию
Первенство планеты в этот раз недосчиталось многих звезд, включая российскую фигуристку Евгению Медведеву.
Чемпиона мира завершится в воскресение.
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Первенство планеты в этот раз недосчиталось многих звезд, включая российскую фигуристку Евгению Медведеву.
Чемпиона мира завершится в воскресение.
Комментарии3
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dataan 21 марта 2018 | 16:11
Все равно всех порвём
bakero 21 марта 2018 | 16:50
А зачем Медведевой чемпионат мира? У только что был другой чемпионат... ( не подумайте, что Олимпиада)
bakero 21 марта 2018 | 16:53
bakero: Пугачева с Галкиным тоже не будут участвовать