"Послы ведущих стран мира — США, Британии, Франции, Германии – не приехали сегодня в российский МИД"

Ведомство разъясняет в эти минуты главам дипмиссии ситуацию, связанную с отравлением в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Но многие послы других стран в МИД все же приехали.

В общей сложности приезд послов растянулся более чем на полчаса.