Послы ведущих стран мира — США, Британии, Франции, Германии – не приехали сегодня в российский МИД
Ведомство разъясняет в эти минуты главам дипмиссии ситуацию, связанную с отравлением в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Но многие послы других стран в МИД все же приехали.
В общей сложности приезд послов растянулся более чем на полчаса.
Комментарии60
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buzukin939 21 марта 2018 | 16:06
Довыпендриваются, сучата лживые. Еще сожрут свои шляпы.
vezdehod 21 марта 2018 | 16:12
В Великобритании расшифрован состав газа "Новичок" - это газ из Мусорного полигона российского города Волоколамск.
opiatnovyi63 21 марта 2018 | 17:06
vezdehod: Россия , т.е. её воровская власть, никогда ни в чём не признается, если её даже успеют поймать за руку !
sergeev67 21 марта 2018 | 16:12
Правильно. С троллями говорить, слушать их, читать... бессмысленная трата времени.
Только игнор.
А Захарова пусть для Абхазии и Осетии трещит про "настамнет", "этонемы", "авыдокажите".
evgeniy6312 21 марта 2018 | 16:25
Кстати, вот что пишут сами британцы:
Предполагаемое «русское» отравление Сергея Скрипаля в Солсбери должно открыть глаза тем, кто выступал за Brexit и дать им понять, что мы давно уже не являемся мировой державой, которой нужно бояться, — теперь мы лишь маленькая островная нация.
sandeni 21 марта 2018 | 16:28
evgeniy6312: И не просто островная нация, но и сателлит своей бывшей колонии - пудель США
alehan00074 21 марта 2018 | 16:49
sandeni: lol:)) и это тявкнул гопник, который крутит гайки на своих говно жигулях в то время как британцы производят Bentley, rolls-royce and range rovers.
Балалаечник! Пока твой пра пра дедушка сидел на березе и вытирал ж***пу соломой у бритов уже не одно поколение университет заканчивало....ты бы получился лучше у них!
zor 21 марта 2018 | 17:13
alehan00074: Жопу соломой вытирал Михайло Ломоносов,т.к учился в Германии и там научился азам гигиены.
Дедушка sandeni соломой жопу не вытирал,т.к. университетов не кончал .Он на соломе спал,в неурожай солому жрал.На соломе мать sandeni зачала придурка и на ней же его родила.
accyapa 21 марта 2018 | 16:35
sergeev67: "А Захарова пусть для Абхазии и Осетии трещит про "настамнет", "этонемы", "авыдокажите".
На РБК сказали, что в МИД прибыли послы и представители посольств из 140 стран мира и в том числе и Китаёзы, которых, по сведениям ЭХОвских Хомячков, якобы нет..
elena_prestar 21 марта 2018 | 16:55
sergeev67: А ещё пришлось бы от чая отказываться. А это не вежливо
testmeter 21 марта 2018 | 16:16
buzukin939: Да нет, они не выпендриваются. Они просто очень боятся Великого-Могучего Путина с его гиперзвуковыми подводными лодками. А боятся - значит уважают! Ура!!! Роисся вперде!
babich174 21 марта 2018 | 16:25
buzukin939: Пока приходится пробовать свои локти.
dokolle 21 марта 2018 | 16:32
buzukin939: Точно, это плевок в истерзанную душу, измученных вежливостью хромосомоносителей.
svoi216 21 марта 2018 | 16:09
Посольский "путинг" не получился
skolopendra 21 марта 2018 | 16:19
svoi216: Вопрос, нафига нужны послы, которые не собираются общаться с хозяевами страны, куда их пустили?
jetsam 21 марта 2018 | 16:29
skolopendra: хозяева страны, вообще то, не в кремле и миде живут. учите матчасть.
dokolle 21 марта 2018 | 16:35
skolopendra: Вопрос, нафига нужны послы, которые не собираются...
============
Это и будет твое домашнее задание - возьми беленькой и чеши репу.
aleks12 21 марта 2018 | 16:38
skolopendra: Ты чьих будешь? Чей холоп, спрашиваю!?(c)
scorpio_ 21 марта 2018 | 16:26
svoi216: Кстати, хорошие новости. Усталая лошадь всё. Надеюсь, пристяжной пойдет и Машка захарова.
arye_11 21 марта 2018 | 16:10
Насколько я помню в ситуации со сбитым Боингом Москва предъявила мировой общественности в общей сложности 14 версий произошедшего.
Какую по счету версию "дела Скрипаля" зачитывают послам сегодня?
И будет ли на каждый новый вариант объявляться общий пословый сбор?
tttyyy 21 марта 2018 | 16:12
arye_11: а где кстати решение суда по Боингу, сколько ещё ждать у моря погоды.
max3446 21 марта 2018 | 16:17
tttyyy: Трудно вынести решение, надо же мотивировку, а фразы мамой клянусь в юриспруденции запрещены. Хотя нет ничего проще расписать вину украинской хунты, показания свидетелей которые самолеты видели, выводы экспертов что ракета которой поразили самолет старого образца, со старыми поражающими элементами, поэтому стреляли украинцы, Украина отрицала что у них вообще БУКи есть, что является враньем и не что иное как попытка уйти от ответственности, тем более сами же украинские СМИ накануне сбития показывали эту установку на Донбассе. Ну и очевидный мотив, обвинить в этом джедаев и сторону света Новороссию и Россию. А Обама, сделав заявление о причастности к Боингу вышеназванных когда самолет еще летел, свидетельствует что он был соорганизатором теракта. Все просто и очевидно
arye_11 21 марта 2018 | 16:21
tttyyy:
Нетерпеливый ты, наш.
Когда решение суда по Боингу состоится, с тоской будешь вспоминать то время, когда оно еще не состоялось.
Решения суда по сбитому в Локкерби самолету ждали почти 10 лет.
Но потом Ливия выполнила все требования до самой мельчайшей строчки.
Международный Трибунал - это тебе не мультики с паранормальными ракетами показывать.
rassvet_12 21 марта 2018 | 16:35
arye_11: Хохлам тяжко будет, но справятся. Петю в Гаагу и 20 млрд наличными, больше ничего.
ematveev 21 марта 2018 | 16:50
arye_11:
Международный трибунал ООН - это организация, на решение которого вполне можно наплевать.
Вроде я все правильно сформулировал?
arye_11 21 марта 2018 | 17:05
ematveev:
Международный трибунал ООН - это организация, на решение которого вполне можно наплевать.
_________________________________________________
Милошевич и его подельники с вашей оценкой роли Международного Трибунала не согласились бы.
sergeev67 21 марта 2018 | 16:15
arye_11: Какую по счету версию "дела Скрипаля" зачитывают послам сегодня?
И будет ли на каждый новый вариант объявляться общий пословый сбор?
Я думаю, они сразу что 5 версий выкатят. Чтобы наверняка. И не беда, что те будут противоречить друг другу. Науру с Вануату схавают. А Осетия с Абхазией поддержат громкими аплодисментами.
detul 21 марта 2018 | 16:15
arye_11: Думаю, что послам сегодня зачитывают порядок работы по такого рода случаям. Весь порядок прописан в регламенте ОЗХО. Причем прописан пошагово. И европейским послам, чьи страны нарушают этот порядок, просто нельзя участвовать в таких мероприятиях.
buzukin939 21 марта 2018 | 16:16
arye_11: Никакого "дела" Скрипаля нет. Есть наглая попытка убийства - а может и вовсе фальсификации покушения на убийство - ни трупой, ни тушек в состоянии комы никто не видел, што сказал незнамо где вроде бы притравленный полицейский - никто не знает. И вот тут британской дамочке через пять минут всеясно - ну чисто как в случае с Боингом. Еще бы! Самир сбивали, сами травили, сами голову Литвиненко брили, сами Березовского на шарфике за член повесили - но Россия виновата! Ну а эти послы, што не соизволили прийти - козлы. В ответ получат презрение - а как еще относиться к свиньям? Как к козлам :)
testmeter 21 марта 2018 | 16:26
buzukin939: Именно так это послам будут рассказывать?
djuga 21 марта 2018 | 16:28
buzukin939: Ну а эти послы, што не соизволили прийти - козлы. В ответ получат презрение - а как еще относиться к свиньям? Как к козлам :)
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Вы глубоко больны.
buzukin939 21 марта 2018 | 17:25
djuga: Получите благодарность за репост :) Ну а свой непрофессиональный диагноз можете съесть.
sandeni 21 марта 2018 | 16:32
arye_11: Пусть сами выберут из предложенных!
max3446 21 марта 2018 | 16:10
Тем самым очевидно, что Британия сама отравила Скрипаля и его дочь, а поддельниками были США, Франция, Германия. Иначе их позицию отказа участвовать на встрече которую они же требовали изначально, объяснить невозможно.
Ну и конечно анекдот дня, США, Британия, Франция, Германия ведущие страны мира. Бу га га. Под столом от смеха. Страны 3 мира, которые не имеют права вести самостоятельную политику (включая США которые подчиняются кучке евреев владельцев крупных корпораций), и вдруг ведущие
supergidius 21 марта 2018 | 16:13
max3446: Не смеши наши полезные санкции.
edyunia 21 марта 2018 | 16:15
max3446: \\США, Британия, Франция, Германия ведущие страны мира.\\
О Поднебесной чего можешь сказать?
komiccap_nkvd 21 марта 2018 | 16:16
max3446: Британия должна ответить за это преступление
sergeev67 21 марта 2018 | 16:17
max3446: Китай забыл, дурачина.
По твоей логике китайцы тоже Скрипаля траванули. Ну и конечно, Китай теперь ведущей страной ты называть не будешь. Так, мелкая провинция дружественной Северной Кореи.
max3446 21 марта 2018 | 16:54
sergeev67: Китайская сторона была. Но не послом, однако была
hagana 21 марта 2018 | 16:14
А рассчитывали, что послы сразу же прибегут ?! После таких-то выборов ?!
vla7815 21 марта 2018 | 16:16
Прально. Чего ездить-то время терять ??? Очередное вранье слушать ??? Путинскому Кремлю своей репутации уже не изменить .
peresvet73 21 марта 2018 | 16:17
Да мы их, шубохранилищами закидаем!
supalov 21 марта 2018 | 16:17
Не приехали - значит, не послы.
demokratia 21 марта 2018 | 16:42
НЕ гоже послам ведущих стран мира приезжать в путинский МИД
supalov 21 марта 2018 | 17:11
demokratia: "Негоже" пишется вместе.
bmrt 21 марта 2018 | 16:19
Правильно сделали.
Ну, а представители великих держав - БССР имени Лукашенко, Науру, КНДР и протчих страннообразований выслушивают странные элоквенции от сталинского наркома и его музыкально-вопящего сопровождения.
Это политес. Деньги не пахнут-с "Новичком".
accyapa 21 марта 2018 | 16:32
bmrt: На РБК сказали, что в МИД прибыли послы и представители посольств из 140 стран мира и в том числе и Китаёзы, которых, по сведениям ЭХОвских Хомячков, якобы нет..
babich174 21 марта 2018 | 16:23
Это большое достижение. Количество послов всех стран было полчаса.
janychar 21 марта 2018 | 16:28
Ковырялочка есть в программе?
klukvik 21 марта 2018 | 16:31
надо было бесплатными билетами на футбол заманивать, лохи!
perevozchik62 21 марта 2018 | 16:36
А кто сказал, что эти страны ведущие ?
Ведущие страны это Китай и Россия, остальные пусть гуляют лесом.
Не приехали и хорошо, меньше икры сожрут на фуршете и коньячка выдуют , это ж какая экономия бюджета МИД.
sergoder172 21 марта 2018 | 16:44
Да, осталось только "сверхзвуковую ракету с ядерными двигателем" запустить! Обосрать весь мир - и точка!
Какой примитивный уровень мышления!
tornado2017 21 марта 2018 | 16:50
ВСЁ ЕЩЁ НЕ ХОТЯТ НАС СЛУШАТЬ... МУЛЬТИКИ КОНЧИЛИСЬ?
shalunok 21 марта 2018 | 16:56
Я их понимаю: нафига тратить время и создавать валидность очередным пузырькам мочи с наклнйками "настамнет" и "этонемы"
dedctolet 21 марта 2018 | 16:57
Рамзан надеюсь приехал
an23 21 марта 2018 | 16:59
На ворах шапки горят???
shmuel63 21 марта 2018 | 17:01
Надо было, как на выборах в воскресенье - заманивать послов дешевой гречкой
rasterzayka 21 марта 2018 | 17:03
Все приличные люди сморщили носы и отвернулись. Тут еще и бандеровско-фашистский бессовестный Киев разорвал договор об экономическом сотрудничестве. Остается взасос целоваться с захЕрченовскими хаджимбами, да гонять батогами по амбару своих крепостных девок а-ля валька полстакана.
Это победа, я щетаю. :)
b522 21 марта 2018 | 17:08
А зря. Мария гопака плясать будет, типа калинка.
perestarok 21 марта 2018 | 17:30
"Послы ведущих стран мира — США, Британии, Франции, Германии – не приехали сегодня в российский МИД"
высылать надо.