Путин поручил администрации проработать список о помиловании 16 человек, который передала ему Собчак
Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который передала ему кандидат в президенты Ксения Собчак. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что никаких других подробностей рассказать не может.
Напомним, в списке, в частности, брат Алексея Навального, Олег, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и фигуранты «дела 26-го марта».
Комментарии18
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danko_fuflo 21 марта 2018 | 16:05
Надо бабкаданко2 помиловать и отправить из маями в шизо.
natogrek 21 марта 2018 | 16:08
Быстро инагурация сказывается, но не скоро помилование делается.
bazhov 21 марта 2018 | 16:16
natogrek: Похоже, Владимир Владимирович наконец-то определился с преемником.
liberal_vulgaris 21 марта 2018 | 16:24
bazhov: Не-а. Он определился с тем, кто будет придворной оппозицией, до челобитных которой он будет время от времени снисходить :)
patrik04 21 марта 2018 | 16:25
Напомним, в списке, в частности, брат Алексея Навального, Олег, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и фигуранты «дела 26-го марта»...
Уберите из списка Олега Сенцова, пока Зоя Светова не избила эту выскочку Ксюшу Собчак - Сенцов, это личный политзек правозащитницы Зои Феликсовны и она не разрешает кому-нибудь ещё, за него хлопотать.
georg100 21 марта 2018 | 16:54
Олегу Навальному осталось сидеть три месяца. Что-то мне подсказывает, что ему путинская милость на...й ненужна.
liberal_vulgaris 21 марта 2018 | 16:09
Пока импотент и неудачник лёха плачется в интернете, ксюня освобождает людишек. Все-таки из них двоих баба это навальный :)
kukrynx 21 марта 2018 | 16:24
liberal_vulgaris: Пока импотент ///////////
Лично проверял?
liberal_vulgaris 21 марта 2018 | 16:29
kukrynx: Зачем? Наш навальный уже который год грозится изнасиловать власть, но у него ничего не получается. Значит импотент и неудачник
kukrynx 21 марта 2018 | 16:47
liberal_vulgaris: но у него ничего не получается
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А что должно получиться?
Секс гиганты у нас только в порнокино.
liberal_vulgaris 21 марта 2018 | 17:02
kukrynx: У него вообще ничего не получается. Взялся организовать бойкот, а в итоге только повысил явку. Потому что идиот.
putin_itogy 21 марта 2018 | 16:18
Ксения, помоги Вам Бог, спасти Олега Навального!!!
Господи, сделай Ксению Правителем России!!!
Богродица, забери упыря Смеагола Голлума от России!
Дай Господи России, вдохнуть впервые за 100 лет, чистого свежего воздуха, без "Новичка"...!!!
minerr 21 марта 2018 | 17:01
putin_itogy: Надеюсь, ты на коленях писал эту молитву? И не забудь 20 раз ударить лбом по полу, а то не сбудется. Можешь и об стенку постучать тоже.
marineru 21 марта 2018 | 16:21
Проработать - значит добавить по несколько лет. Чай суд-то независимый у нас.
dimavosko 21 марта 2018 | 16:31
Теоретически может и помиловать.
После победы настроение у него должно быть благостное.
Но это же чекист. Движения его души - потемки. Если она у него вообще есть.
buva53 21 марта 2018 | 16:43
Олегу Навальному осталось сидеть 3 месяца из 3, 5 лет. Охренительные гуманисты.
tks 21 марта 2018 | 16:53
Какая Мерзость.
Людей ни за что посадили, а теперь организатор всех этой ублюдочной системы "рассмотреть" вопрос о милости монаршей поручает.
echo2011 21 марта 2018 | 17:03
Помилование Ходорковского началось Олимпиадой в Сочи и закончилось Крымом.Следующие помилования начнутся
чемпионатом мира по футболу.Не закончатся ли они Донбассом?