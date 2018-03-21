Конфликт между учениками мог стать причиной стрельбы в школе в Шадринске Курганской области
В прокуратуре проверяют, прежде всего, эту версию.
По данным надзорного ведомства, ученица седьмого класса во время урока несколкьо раз выстрелила из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. Учителя в классе не было, он отводил другого ученика в медицинский кабинет.
В результате пострадали семь школьников. Сейчас выясняется, как ученица пронесла пистолет в школу.
Комментарии6
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perrrkele_satttana 21 марта 2018 | 16:15
***выясняется, как ученица пронесла пистолет в школу***
Простите, я наверное отстал от жизни: теперь ученики проходят в школу через рамки и подвергаясь полному личному досмотру?
Даже не понимаю, как же я выжил в те времена, когда учился (с начала 70-х): никаких охранников и заборов, спокойно входили и выходили, курили на крыльце перед школой.
а вот в Украине.....
osj99 21 марта 2018 | 16:21
perrrkele_satttana: уж скорее бы какое школьное мочилово в америке началось. Можно будет хоть душу отвести. А то задрали вы со своей Курганской областью. Там все скрепоносно и никаких проблем не бывает.
chnch 21 марта 2018 | 16:19
Да не ! Какой конфликт! Все было чинно-благородно! Здравствуй дорогая Оля!Здравствуй Милый Коля! Как ваше здоровье?Спасибо, а ваше? Вот примерно так , слово за слово, стрельба и началась....
bokarev_aleks 21 марта 2018 | 16:32
Скоро в детских садах дети начнут стрелять.
elena_prestar 21 марта 2018 | 16:53
Бытовой конфликт это очень удобная отговорка. В Таганроге отравление рабочих таллием назвали тоже бытовым конфликтом
echo2011 21 марта 2018 | 16:59
Ну если все конфликты детей с учителями станут заканчиваться стрельбой...Впрочем,как и пациентов с врачами...